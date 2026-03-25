فازت شركة بي إيه إي سيستمز بعقد مدته 7 سنوات مع وزارة الحرب الأمريكية⚔️

ارتفعت أسهم شركة بي إيه إي سيستمز (BA.UK) بنسبة تقارب 2% اليوم عقب الإعلان عن توقيع عقد مدته سبع سنوات مع وزارة الحرب الأمريكية.

وقّعت الشركة اتفاقية إطارية لمضاعفة الطاقة الإنتاجية لأنظمة التوجيه بالأشعة تحت الحمراء لصواريخ ثاد الاعتراضية، أحد أهم مكونات منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية، أربع مرات. سيتم تنفيذ العمل في منشآت الشركة في ناشوا (نيو هامبشاير) وإنديكوت (نيويورك)، مما سيعود بالنفع المباشر على قطاع الصناعات الدفاعية الأمريكية.

يُعدّ هذا العقد جزءًا من استراتيجية وزارة الدفاع الأوسع نطاقًا لتحويل عمليات الشراء، والتي تهدف إلى تسريع توريد التقنيات الأساسية للقوات المسلحة. بالنسبة لشركة بي إيه إي سيستمز، تمثل هذه الاتفاقية مؤشرًا طويل الأجل على الطلب، مما يبرر المزيد من الاستثمار في الطاقة الإنتاجية والتكنولوجيا وفرص العمل. وقد أكد توم أرسينو، الرئيس التنفيذي لشركة بي إيه إي سيستمز، صراحةً أن الطبيعة طويلة الأجل للاتفاقية تمنح الشركة اليقين بشأن حجم وسرعة توسيع الطاقة الإنتاجية. من منظور السوق، يُقلل هذا العقد من عدم اليقين بشأن الإيرادات خلال السنوات السبع القادمة، وينظر السوق إلى وضوح التدفقات النقدية هذا بإيجابية. يُعد نظام ثاد نظامًا ذا أهمية استراتيجية لحماية الأراضي الأمريكية وحلفائها، مما يعني انخفاض المخاطر السياسية لإلغاء الطلبات. كما ينسجم ازدياد إنتاج هذه الأنظمة مع الاتجاه العالمي نحو ارتفاع الإنفاق الدفاعي، والذي برز بشكل خاص في أعقاب تصاعد التوترات الجيوسياسية في السنوات الأخيرة.

حافظ سهم الشركة على اتجاه تصاعدي قصير الأجل، مقيدًا بالمتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا (الخط الأزرق في الرسم البياني). وطالما بقي السعر فوق هذا المستوى، فمن المحتمل أن يستمر هذا الاتجاه. من جهة أخرى، قد يعتمد أداء السهم في المستقبل القريب إلى حد كبير على حل النزاع في الشرق الأوسط، وما إذا كان الوضع هناك سيتصاعد أم سيهدأ.

