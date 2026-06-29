"فقيه الطبية" تبرم اتفاقيتي تمويل بـ 2.2 مليار ريال مع "SNB" و"السعودي الأول"

وقعت شركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه (DSFH) وشركاتها التابعة "مجموعة فقيه للرعاية الصحية" أمس اتفاقيتي تسهيل ائتماني متوافقتين مع أحكام الشريعة الإسلامية مع كل من البنك الأهلي السعودي (SNB) والبنك السعودي الأول (SAB)، بإجمالي تمويل يبلغ 2.2 مليار ريال، وذلك لدعم خطط التوسع والنمو للمجموعة.

حيث أوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" أن الاتفاقية الأولى أبرمتها مع البنك الأهلي السعودي بقيمة 1.25 مليار ريال، تتضمن 1 مليار ريال تمويلاً طويل الأجل و250 مليون ريال تمويلاً قصير الأجل، إضافة إلى منتجات الخزينة.

من جانبها أفادت الشركة أن اتفاقية التمويل الثانية وقعتها مع البنك السعودي الأول بقيمة 950 مليون ريال، تشمل 800 مليون ريال تمويلاً طويل الأجل و150 مليون ريال تمويلاً قصير الأجل.

مضيفة أن التسهيلات الائتمانية ستكون متاحة لشركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه وبعض كيانات مجموعة فقيه للرعاية الصحية، وتستخدم في تمويل خطط التوسع والنمو ودعم المشاريع المستقبلية للمجموعة.