مخطط اليوم: اليورو/الكرونة النرويجية - متى سينتهي البيع المكثف؟ (29/06/2026)

ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الكرونة النرويجية بأكثر من 5% خلال الشهر الماضي، ليعود إلى مستويات سُجلت آخر مرة في النصف الأول من فبراير، قبل اندلاع الحرب في إيران. ويُعزى انخفاض الكرونة بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار النفط الخام (-35% مقارنةً بذروة مايو).

النفط الخام

يبلغ سعر برميل خام برنت حاليًا ما يزيد قليلًا عن 72 دولارًا أمريكيًا. أما سعر خام غرب تكساس الوسيط فيتراوح حول 70 دولارًا أمريكيًا. ويبدو أن مجال الانخفاضات الإضافية محدود، كما يتضح من منحنى العقود الآجلة الذي شهد استقرارًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة.

الشكل 1: منحنى العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (2026-2037)

المصدر: بلومبيرغ، ٢٩ يونيو ٢٠٢٦

يُعدّ سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط حاليًا أقل من متوسط ​​سعره خلال السنوات الخمس الماضية (والذي ارتفع نتيجةً لصدمة الطاقة الناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا).

الشكل ٢: التغيرات الموسمية في أسعار خام غرب تكساس الوسيط (٢٠٢١ - ٢٠٢٦)

المصدر: أبحاث XTB، ٢٩ يونيو ٢٠٢٦

الجيوسياسة

تمثل أحداث نهاية الأسبوع الماضي أحد أخطر الاختبارات لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الموقعة في يونيو.

وقد تصاعدت حدة التوتر مجدداً إثر هجوم شنته القوات الإيرانية على سفينة الحاويات "إم/في إيفر لونلي" التي ترفع علم سنغافورة. ووصف دونالد ترامب هذا الحادث بأنه "انتهاك غبي" لوقف إطلاق النار الذي تم التفاوض عليه قبل أسبوع، وأعلن أن أمريكا لن تسكت عنه. وأسفر ذلك عن غارات جوية دقيقة استهدفت مواقع في جنوب إيران (بما في ذلك منطقة ميناء سيريك وجزيرة قشم). وتم تدمير مستودعات صواريخ وحظائر طائرات مسيرة وبنية تحتية للمراقبة الرادارية.

ورداً على الغارات الجوية الأمريكية، شن الحرس الثوري الإسلامي، ليلة السبت إلى الأحد، قصفاً صاروخياً وقصفاً بطائرات مسيرة مكثفاً استهدف قواعد عسكرية في دول الخليج العربي: الكويت والبحرين. وأفادت وزارة الداخلية البحرينية بأن أحد الصواريخ أو شظاياه ألحق أضراراً بمبنى سكني بالقرب من المطار الدولي.

هددت طهران رسميًا بأن أي تحرك عسكري إضافي من جانب الولايات المتحدة سيؤدي إلى "تجميد كامل لجميع العمليات الدبلوماسية". وردًا على ذلك، حذر دونالد ترامب عبر منصة "إكس" من أنه إذا لم تبدأ إيران بالامتثال للاتفاقات، فإن الولايات المتحدة "ستنهي المهمة عسكريًا".

ورغم تبادل التصريحات الحادة والخطاب العدائي، حدث تحول مفاجئ في الأحداث مساء الأحد. وتحت ضغط من الوسطاء الدوليين (قطر وباكستان)، قرر الجانبان خفض التصعيد. وكما أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، اتفقت واشنطن وطهران على وقف الضربات المتبادلة فورًا واستئناف حركة الملاحة التجارية الحرة في المضيق لإنقاذ الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه سابقًا.

ومن المقرر استئناف المفاوضات في أقرب وقت يوم الثلاثاء (30 يونيو) في الدوحة. ولا تزال نقطة الخلاف الرئيسية هي مسألة السيطرة على مضيق هرمز. وتسعى الولايات المتحدة والأمم المتحدة إلى إنشاء ممرات بحرية جديدة ومستقلة للسفن التجارية، وهو ما ترفضه إيران، مدعيةً أنه ينتهك سيادتها وحقها في الإشراف.

يشكل تصاعد النزاع مجدداً، والذي من شأنه أن يعيق انسياب حركة الملاحة بالكامل في مضيق هرمز، خطراً جسيماً على مسار أسعار النفط الخام المحدد بمنحنى العقود الآجلة.

السياسة النقدية

كما ساهم انخفاض قيمة الكرونة في الأيام الأخيرة في دعم إعادة تقييم مسار أسعار الفائدة. وقد تراجعت التوقعات برفع بنك النرويج المركزي لأسعار الفائدة في الربع الأخير من العام. ويبدو أن الأسواق تُقلل من ثقتها في حدوث رفعين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، وهو ما يُعزى بالدرجة الأولى إلى تراجع المخاوف بشأن أزمة طاقة طويلة الأمد.

الشكل 3: تسعير السوق لمسار أسعار الفائدة لبنك النرويج المركزي (2026)

المصدر: بلومبيرغ، ٢٢ يونيو ٢٠٢٦

الشكل ٤: تسعير السوق لمسار سعر الفائدة لبنك النرويج المركزي (٢٠٢٦)

المصدر: بلومبيرغ، ٢٩ يونيو ٢٠٢٦

لن يُعقد اجتماع البنك المركزي النرويجي القادم حتى ١٣ أغسطس.

بيانات الاقتصاد الكلي

قبل صدور قرار بنك النرويج المركزي القادم، ننتظر قراءتين للتضخم. نولي اهتمامًا خاصًا للمؤشر الأساسي الذي لا يزال مرتفعًا جدًا (٣.٤٪)، والذي يشير زخمه القوي (حوالي ٥٪ على أساس سنوي لثلاثة أشهر) إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يؤثر على باقي قطاعات الاقتصاد.

وقد دعم نمو الأجور المرتفع ضغوط الأسعار. إلا أنه بدأ مؤخرًا في التباطؤ بشكل ملحوظ، لا سيما بالقيمة الحقيقية. ففي الربع الأول، بلغ ٤.٤٪ في القطاع الصناعي، أي بزيادة تزيد قليلًا عن ١٪ بعد احتساب انخفاض القوة الشرائية.

وينعكس هذا في بيانات الاستهلاك. فقد أظهرت مبيعات التجزئة في مايو انخفاضًا لأول مرة منذ عام (-٢.٥٪). كما يتراجع مستوى ثقة المستهلك.

التحليل الفني

الشكل 5: اليورو/الكرونة النرويجية (17/03/2025 - 29/06/2026)

المصدر: xStation، ٢٩ يونيو ٢٠٢٦

يشهد زوج اليورو/الكرونة النرويجية حاليًا انعكاسًا قويًا، حيث تمكن السعر من اختراق المتوسطات المتحركة الأسية لـ ٥٠ و١٠٠ و١٥٠ يومًا. ويؤكد مؤشر MACD قوة الزخم الصعودي الحالي، إذ يرتفع الرسم البياني وتتجه الخطوط صعودًا فوق الصفر. مع ذلك، يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) (٧٢.٢) إلى ضرورة توخي الحذر، حيث دخل بالفعل منطقة ذروة الشراء، مما ينذر بخطر تصحيح أو تماسك محلي.

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ميخال يوزفياك، محلل أسواق مالية، XTB