«سينومي سنترز» توقع عقداً بـ355 مليون دولار لتطوير مشروع في الخبر

أعلنت شركة المراكز العربية «سينومي سنترز» عن توقيع عقد تصميم وتنفيذ مع شركة «لنكس» للمقاولات لتطوير مشروع «الخبر داون تاون مول والبوليفارد» بمدينة الخبر (شرق السعودية) بقيمة تتجاوز 1.33 مليار ريال سعودي أو ما يعادل 355 مليون دولارغير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

في هذا الاطار قالت الشركة في بيان على السوق المالية السعودية (تداول) إن العقد يشمل أعمال التصميم والهندسة والإنشاء والتوريد والتركيب، إضافة إلى الاختبارات والتشغيل التجريبي والحصول على الموافقات النظامية حتى التسليم النهائي والتشغيل الكامل للمشروع، على أن تستمر مدة التنفيذ 36 شهراً من تاريخ بدء الأعمال.

موضحة أن الأثر المالي للمشروع سينعكس على نتائجها خلال فترة التنفيذ، مشيرة إلى أن العقد يُعد من التعاملات مع طرف ذي علاقة، وسيُعرض على الجمعية العامة للمساهمين لاستكمال الموافقات النظامية.

وأضافت أن العقد يتضمن أحكاماً متعلقة بضمانات الأداء والتأمينات وغرامات التأخير وإدارة التغييرات والمطالبات وفقاً للشروط التعاقدية المتفق عليها.

كما ذكرت أن العقد من التعاملات مع طرف ذي علاقة، حيث إن رئيس مجلس إدارة الشركة فواز الحكير ونائب رئيس مجلس الإدارة سلمان الحكير وعضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب كامل القلم لهم مصلحة مباشرة وغير مباشرة في شركة لنكس للمقاولات، وقد تم إبرام العقد ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ووفق شروط تجارية مماثلة للسائدة في السوق ودون أي مزايا تفضيلية، كما امتنع الأعضاء ذوو العلاقة عن المشاركة في التصويت على قرار مجلس الإدارة المتعلق بالعقد.



