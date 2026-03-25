فولكس فاجن: هل يمكن لصفقة محتملة مع إسرائيل أن تنقذ المصنع في ساكسونيا؟

بحسب ما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز، تجري فولكس فاجن حاليًا محادثات مع شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة لإقامة تعاون في مجال الإنتاج العسكري. ويُعدّ إنقاذ أحد مصانع الشركة في ساكسون، المُهدد بالإغلاق، أمرًا بالغ الأهمية.

ومن المتوقع أن تشمل الصفقة تحويل المصنع إلى وحدة إنتاج مكونات منظومة "القبة الحديدية" الدفاعية الإسرائيلية. ويعمل في مصنع فولكس فاجن في أوسنابروك حاليًا نحو 2300 موظف. وتواجه المجموعة صعوبات متزايدة في الحفاظ على مستويات التوظيف، ونظرًا لإمكانيات الشركة وخبرتها، فمن المحتمل أن يأتي طلب من إسرائيل، التي تُعاني حاليًا من نقص في ذخيرة الصواريخ وأنظمة الدعم.

يُمثل هذا "عزاءً" بسيطًا ولكنه جدير بالذكر لموظفي الشركة. تُشير تقديرات الشركة وتوقعاتها إلى انخفاض إضافي في عدد الموظفين يتراوح بين 30,000 و50,000 موظف بحلول نهاية عام 2030. وفي نهاية عام 2024، بلغ عدد موظفي الشركة، باستثناء المصانع في الصين، 614,000 موظف، منهم 293,000 موظف في ألمانيا.

وهذه ليست المبادرة الأولى للشركة في سوق الدفاع خلال الأرباع الأخيرة، فقد تلقت قبل عدة أشهر طلبية كبيرة لشاحنات من القوات المسلحة الألمانية.

تتفاعل أسهم الشركة بفجوة صعودية طفيفة مع أنباء الصفقة المحتملة. وقد تجاوز سعر السهم مستوى 89-90 يورو الرئيسي، إلا أنه لا يزال قريباً من الحد الأدنى للاتجاه الصعودي طويل الأجل. المصدر: xStation5.