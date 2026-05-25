افتتاح بمكاسب قوية.. أسهم الإمارات تتوهج بدعم آمال السلام

افتتحت أسهم الإمارات تعاملات اليوم على مكاسب قوية، وسط موجة شراء ملحوظة مع تنامي التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط، الأمر الذي عزز شهية المخاطرة ودفع الأسهم القيادية للصعود منذ اللحظات الأولى للجلسة.

الجدير بالذكر أنه ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة تجاوزت 2% إلى مستوى 5810 نقاط، فيما صعد مؤشر سوق أبوظبي بنحو 1% إلى 9755 نقطة.

وفي دبي ارتفعت أسهم إعمار العقارية 3.6% إلى 11.9 درهم والإمارات دبي الوطني 2.4% إلى 28.28 درهم واليك القابضة 7.4% إلى 1.45 درهم والعربية للطيران 3.9% إلى 5.04 درهم، بينما قفز سهم طلبات 9.6% إلى 1.07 درهم وإعمار للتطوير 4.6% إلى 14.5 درهم.

على صعيد سوق العاصمة أبوظبي ارتفعت أسهم الدار العقارية 2.96% إلى 8 دراهم وبنك أبوظبي التجاري 2.8% إلى 13.8 درهم وأبوظبي الإسلامي 4.3% إلى 20.36 درهم وأدنوك للحفر 1% إلى 6.02 درهم وأدنوك للغاز 1.6% إلى 3.39 درهم وأبوظبي الأول 1.65% إلى 17.2 درهم.