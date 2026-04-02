إفتتاح الأسواق الامريكية: لا سلام في إيران، ولا سلام في السوق

لم يُسهم خطاب دونالد ترامب أمس بشأن الصراع مع إيران في تهدئة مخاوف الأسواق، بل على العكس، يبدو أن الوضع قد ازداد سوءًا.

تشهد وول ستريت خسائر فادحة في جميع المؤشرات الرئيسية. ويتصدر مؤشر راسل 2000 قائمة الخاسرين، حيث انخفضت العقود الآجلة بأكثر من 2%. أما مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز، فيُظهران أداءً أفضل، حيث قلصت العقود الآجلة خسائرها إلى 1.4%.

بيانات الاقتصاد الكلي:

صدرت بيانات سوق العمل الأمريكية:

يُشير تقرير تشالنجر إلى أن من المتوقع ارتفاع حالات التسريح من العمل في الولايات المتحدة إلى 60.62 ألف حالة.

جاءت طلبات إعانة البطالة الأولية أقل من التوقعات، حيث بلغت 202 ألف طلب.

كما أصدر مكتب التحليل الاقتصادي بيانات التجارة الخارجية. ارتفعت الواردات إلى 372 مليار دولار أمريكي، والصادرات إلى 66.31 مليار دولار أمريكي، مما أسفر عن فائض في الميزان التجاري (الإجمالي) قدره 57.3 مليار دولار أمريكي، مقابل توقعات بعجز قدره 60.5 مليار دولار أمريكي.

US100 (D1)

يتراجع الطلب بشكل واضح، ولا يزال السعر أدنى من المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم، ما يُعد إشارة هبوطية قوية. على المدى القريب، يُعتبر مستوى 23,600 نقطة مستوىً رئيسيًا للمشترين. في حال فشل هذا المستوى، قد يُسيطر البائعون تمامًا على السوق ويدفعون السعر نحو مزيد من الانخفاض، مُعيدين اختبار مستوى 23,000 نقطة.

المصدر: xStation5

أخبار الشركات:

إكسون (XOM.US): ارتفعت أسهم شركات إنتاج وتكرير النفط وسط توقعات بارتفاع أسعار النفط. وارتفع السهم بنسبة 2%.

جلوبال ستار (GSAT.US): أفادت صحيفة فايننشال تايمز أن أمازون تعتزم الاستحواذ على شركة تشغيل الأقمار الصناعية. وارتفع السهم بنحو 15%.

إيمونوفانت (IMVT.US): انخفض سهم شركة الأدوية بنسبة 7% بعد إعلانها أن اثنتين من دراساتها في المرحلة الأخيرة أظهرتا عدم تحقيق التأثيرات المتوقعة لمنتجاتها.

بلو آول (OBDC.US): المزيد من صناديق الائتمان الخاصة تُعلّق عمليات السحب. وانخفض السهم بنسبة تصل إلى 6%.