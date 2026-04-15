افتتاح الأسواق الامريكية: السوق يحوم قرب أعلى مستوياته

يشهد السوق الأمريكي عند افتتاحه تقلبات منخفضة ونطاق تداول محدود. من الواضح أن المشترين بدأوا يفقدون زخمهم في اختراق مستوى المقاومة التالي، وهو أمر مفهوم بالنظر إلى الارتفاع الذي بلغ حوالي 12% عن أدنى مستوى محلي. تتحرك أسعار العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية (US500، US100) ضمن نطاق ضيق يبلغ حوالي 0.2%.

يستمر موسم إعلان الأرباح، وتتوالى نتائج القطاع المالي تدريجيًا. في حين تمكنت معظم البنوك وشركات الاستثمار من تسجيل إيرادات وأرباح أعلى من التوقعات، إلا أن هوامش صافي الفائدة أضعف بكثير في كثير من الحالات. قد يكون هذا تباطؤًا مؤقتًا في السوق أو بداية لتباطؤ هيكلي.

على الرغم من حالة عدم اليقين، يتلقى السوق دعمًا من تصريحات دونالد ترامب، الذي يقول إن السلام في الخليج العربي مسألة وقت فقط.

بيانات الاقتصاد الكلي:

سجل مؤشر نيويورك إمباير 11 نقطة، مقابل توقعات بلغت -0.5 (السابق: -0.2).

وفي وقت لاحق من اليوم، سيطلع المستثمرون أيضًا على بيانات مخزونات النفط الخام والمشتقات النفطية الأسبوعية.

مع اقتراب نهاية الجلسة، سيتم نشر ما يُعرف بـ"الكتاب البيج" وصافي تدفقات رأس المال الاستثماري.

وقد يُسهم خطاب عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بومان، في تقديم رؤى إضافية.

US100 (D1)

لا يزال السعر قريبًا من منطقة مقاومة قوية حول 26,000 نقطة. قد يحتاج السوق حاليًا إلى فترة توطيد قبل أن يصبح اختراق أعلى مستوياته الأخيرة ممكنًا، وهذا ما يدعمه مؤشر القوة النسبية المرتفع بشكل واضح. إذا أراد المشترون الحفاظ على زمام المبادرة، فمن الضروري البقاء عند مستوى 25,800 نقطة على الأقل. قد يسمح الابتعاد عن مستوى المقاومة بتصحيح أعمق وعودة إلى مستوى فيبوناتشي 23.6 أو حتى مستوى فيبوناتشي 38.2. المصدر: xStation5

أخبار الشركات: