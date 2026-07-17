إفتتاح الأسواق الإمريكية: السوق يواصل خسائره مع تزايد مخاوف المستثمرين

افتتحت سوق الأسهم الأمريكية الجلسة الأخيرة من الأسبوع بمزيد من الانخفاضات. وسُجّلت أكبر الانخفاضات في العقود الآجلة لمؤشر US100، مما يعكس تراجع المعنويات تجاه قطاع التكنولوجيا. وبلغت الخسائر حوالي 1.5%. أما ناسداك 100، فقد انخفض بنحو 7% عن أعلى مستوى له.

وتتزايد المخاوف بشأن وضع شركات التكنولوجيا، وارتفاع أسعار الذكاء الاصطناعي، وقطاع أشباه الموصلات، إلى جانب تصاعد حدة النزاع في مضيق هرمز. وردّت إيران على القصف المتجدد على أراضيها بشن هجمات على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الخليج العربي.

كما أن المخاوف من التضخم لا تزال قائمة بسبب الأخبار الواردة من روسيا. وتتفاقم المخاوف بشأن محاصيل وصادرات القمح والنفط. وتُعطّل الضربات الأوكرانية المتزايدة الفعالية قطاع النفط والشحن في بحر آزوف.

تتفاقم النظرة السلبية مع نتائج نتفليكس الأخيرة. فقد خيبت الشركة الرائدة في مجال البث المباشر الآمال في كل من النتائج والتوقعات، وتنتقل المخاوف بشأن أوضاع الشركة إلى باقي القطاع.

أخبار الشركات

نتفليكس ( NFLX.US ): أظهرت نتائج الربع الثاني من عام 2026 أن ربحية السهم كانت ضمن النطاق المتوقع في السوق، حيث بلغت 0.80 دولار. وارتفعت الإيرادات إلى 12.56 مليار دولار، وهو أقل من توقعات وول ستريت التي تراوحت بين 12.58 و13.0 مليار دولار. ومع ذلك، كان للتوقعات أثرها الأكبر على السهم. فقد توقعت الإدارة أن تبلغ ربحية السهم في الربع الثالث 0.82 دولار، وهو أيضاً أقل من التوقعات. وانخفض السهم بأكثر من 10%.

إنتويتيف سيرجيكال ( ISRG.US ): انخفض سهم الشركة المصنعة لروبوتات دافنشي الجراحية بنحو 10% بعد نتائج الربع الثاني. وعلى الرغم من تجاوز الأرباح للتوقعات، إلا أن الشركة لم ترفع توقعاتها للسنة المالية بأكملها.

إنتويتيف سيرجيكال ( ISRG.US ): انخفض سهم الشركة المصنعة لروبوتات دافنشي الجراحية بنحو 10% بعد نتائج الربع الثاني. وعلى الرغم من تجاوز الأرباح للتوقعات، إلا أن الشركة لم ترفع توقعاتها للسنة المالية بأكملها.

إنتويتيف سيرجيكال سبيس إكس ( SPXC.US ): أُلغيت رحلة الاختبار المخطط لها لمركبة "ستارشيب" قبل إطلاقها مباشرةً يوم الخميس بسبب عطل في أحد محركات الصاروخ. انخفض سهم الشركة بنسبة 4%، ويتداول حاليًا دون سعر طرحه الأولي.

لا تزال أسهم شركات أشباه الموصلات والذاكرة في اتجاه هبوطي. انخفضت أسهم إنتل ومارفيل وإيه إم دي بنحو 4% عند الافتتاح. بينما انخفضت أسهم إنفيديا ومايكرون وبرودكوم بأكثر من 2%.

نيبيوس ( NBIS.US ): أصدرت شركة "نيو كلاود" سندات مضمونة بقيمة 775 مليون دولار. ووفقًا لتقارير الإدارة، تجاوز الطلب على هذه السندات العرض بشكل ملحوظ. انخفض سهم الشركة بنسبة 14%.

التحليل الفني لمؤشر US100 (D1)

سيطر البائعون مؤخرًا على حركة السوق، دافعين الأسعار إلى ما دون مستويات المقاومة عند مستويات تصحيح فيبوناتشي 38.2% و50%. الهدف التالي للبائعين هو كسر مستوى 28,445، ومن ثمّ قد يمتد التصحيح نحو 27,000 نقطة. يدعم المشترين منطقة مقاومة مزدوجة مبنية على المتوسط ​​المتحرك الأسي 100 ومستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8%. مؤشر القوة النسبية (RSI) منخفض (40) ولكنه لم يصل بعد إلى منطقة ذروة البيع. مع ذلك، لا يزال متوسط ​​مؤشر MACD يعمل ضد المشترين. المصدر: xStation5

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