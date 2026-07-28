إفتتاح الأسواق الامريكية: انخفاض حاد في الأسعار وانتعاش قطاع البرمجيات كخدمة (SaaS)

في الوقت الراهن، لا يزال السوق عالقًا في دوامة من إشارات الأسعار المتضاربة والمخاطر والغموض. يشهد الصراع في الشرق الأوسط حاليًا مرحلة تهدئة، وتُبقي شركات التكنولوجيا السوق متوترًا قبيل إعلان أرباحها، ويتساءل العديد من المستثمرين عن مدى التزام رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد بالأنماط الراسخة، رغم رفضه الصريح لها.

عند افتتاح بورصة وول ستريت، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر US500 بنحو 0.3%. أما مؤشر US100 فكان أداؤه أسوأ، إذ انخفض بنحو 1.5%. في حين كان أداء مؤشر US30 أفضل، إذ ارتفع بنحو 0.5%.

ضمن مؤشر ناسداك 100 للتكنولوجيا، برزت شركات البرمجيات كخدمة (SaaS) بمكاسب قوية، بقيادة شوبيفاي وورك داي. بينما لا تزال أسهم أشباه الموصلات والذاكرة تحت ضغط.

أخبار الشركات:

أبلايد ديجيتال ( APLD.US ): أعلنت الشركة، المتخصصة في توفير البنية التحتية الرقمية وتركز بشكل أساسي على العملات المشفرة، عن نتائج فاقت توقعات السوق، محولةً خسارة ربحية السهم البالغة 0.04 دولار إلى ربح قدره 0.19 دولار. وبلغت الإيرادات 258 مليون دولار، أي أكثر من ضعف التقديرات المتوقعة. وارتفع سعر السهم بأكثر من 5%.

أمكور تكنولوجي ( AMKR.US ): انخفض سهم الشركة المصنعة لأشباه الموصلات بأكثر من 10% بعد إعلان أرباحها وتوقعات مبيعات أقل من توقعات السوق.

كاريير جلوبال ( CARR.US ): انخفض سهم الشركة، المتخصصة في حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، بأكثر من 4% بعد نتائج مخيبة للآمال للربع الثاني من عام 2026.

كوكاكولا ( KO.US ): أعلنت مجموعة شركات الأغذية والمشروبات عن نتائج الربع الثاني من عام 2026. حققت الشركة أرباحًا للسهم الواحد فاقت التوقعات (0.97 دولار مقابل 0.93 دولار)، ورفعت الإدارة توقعاتها للنمو العضوي السنوي إلى 5%. وارتفعت أسهم الشركة بنحو 3%.

إس آند بي جلوبال ( SPGI.US ): انخفض سهم شركة التحليلات والاستشارات بأكثر من 5% بعد أن خيبت نتائج الربع الثاني من عام 2026 آمال المستثمرين بشكل واضح فيما يتعلق بالربحية (4.83 دولار مقابل 5.02 دولار).

التحليل الفني لUS100 (يوم واحد)

انخفض السوق دون مستوى المقاومة المحدد بالمتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 100 يوم، مقترباً من مستوى امتداد فيبوناتشي 161.8% للارتفاع الذي شهده شهر مايو. وصل مؤشر القوة النسبية (RSI) (14) إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2025، دون مستوى 35. المصدر: xStation5

بيانات الاقتصاد الكلي: