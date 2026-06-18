إفتتاح الأسواق الامريكية: انتعاش المؤشرات وسط ارتفاع أسعار هواتف آيفون وزيادة الطلبات المسبقة للعبة GTA 6 (18.06.2026)

يشهد وول ستريت تعافياً حذراً من موجة البيع التي أعقبت اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أمس. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.4%، ومؤشر ناسداك بنسبة 2.25%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 1.1%، وزادت أسهم الشركات الصغيرة المدرجة في مؤشر راسل 2000 بنسبة 1.7%.

يواجه المستثمرون بيئة اقتصادية كلية معقدة في أعقاب اتفاق السلام التاريخي بين الولايات المتحدة وإيران، وانخفاض أسعار البنزين، والاكتتاب العام الأولي الضخم لشركة سبيس إكس، الذي اجتذب تدفقات استثمارية هائلة من المستثمرين الأفراد. ومع ذلك، لا يزال القلق قائماً في ظل رئاسة كيفن وارش الجديدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. فقراره بالتخلي عن التوجيهات المستقبلية الصريحة يُدخل حالة من عدم اليقين بشأن السياسات، مما يُجبر الأسواق على تقييم البيانات في الوقت الفعلي.

انخفضت طلبات إعانة البطالة إلى 226 ألفاً وسط انخفاض عمليات التسريح

انخفضت الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية الأمريكية بمقدار 4 آلاف طلب لتصل إلى 226 ألفاً بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 13 يونيو، وهو ما يتوافق مع التوقعات ويعزز استقرار سوق العمل. رغم أن عمليات التسريح الأولية لا تزال عند مستويات منخفضة تاريخياً، فقد ارتفعت طلبات إعانة البطالة المستمرة بمقدار 24 ألف طلب لتصل إلى 1.81 مليون طلب، مما يشير إلى أن إيجاد وظائف جديدة يستغرق وقتاً أطول في ظل حالة عدم اليقين السياسي والجيوسياسي. ومع ذلك، يُعد هذا مؤشراً طفيفاً، ولا يزال الرقم ضمن النطاق الطبيعي لسوق العمل.

المصدر: XTB Research

US100 (إطار زمني 4 ساعات)

ارتفعت عقود مؤشر US100 بنسبة 2.0% اليوم، متجاوزةً بشكل حاسم مستوى تصحيح فيبوناتشي 78.6% (30,264 دولارًا أمريكيًا) مدعومةً بزخم صعودي قوي. ويستمر السعر في التداول فوق المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) لفترات 10 و30 و100 على الرسم البياني لأربع ساعات، مما يشير إلى استمرار الزخم الصعودي على المدى القصير. ويتطلع المشترون الآن إلى إعادة اختبار مستوى المقاومة النفسي قرب الذروة الأخيرة عند 30769، بينما يستقر مؤشر القوة النسبية (RSI) لفترة 14 عند 58.4، مما يترك مجالًا واسعًا قبل دخول منطقة ذروة الشراء.

المصدر: xStation5

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