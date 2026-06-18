إفتتاح الأسواق الامريكية: انتعاش المؤشرات وسط ارتفاع أسعار هواتف آيفون وزيادة الطلبات المسبقة للعبة GTA 6 (18.06.2026)

يشهد وول ستريت تعافياً حذراً من موجة البيع التي أعقبت اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أمس. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.4%، ومؤشر ناسداك بنسبة 2.25%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 1.1%، وزادت أسهم الشركات الصغيرة المدرجة في مؤشر راسل 2000 بنسبة 1.7%.
يواجه المستثمرون بيئة اقتصادية كلية معقدة في أعقاب اتفاق السلام التاريخي بين الولايات المتحدة وإيران، وانخفاض أسعار البنزين، والاكتتاب العام الأولي الضخم لشركة سبيس إكس، الذي اجتذب تدفقات استثمارية هائلة من المستثمرين الأفراد. ومع ذلك، لا يزال القلق قائماً في ظل رئاسة كيفن وارش الجديدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. فقراره بالتخلي عن التوجيهات المستقبلية الصريحة يُدخل حالة من عدم اليقين بشأن السياسات، مما يُجبر الأسواق على تقييم البيانات في الوقت الفعلي.
انخفضت طلبات إعانة البطالة إلى 226 ألفاً وسط انخفاض عمليات التسريح
انخفضت الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية الأمريكية بمقدار 4 آلاف طلب لتصل إلى 226 ألفاً بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 13 يونيو، وهو ما يتوافق مع التوقعات ويعزز استقرار سوق العمل. رغم أن عمليات التسريح الأولية لا تزال عند مستويات منخفضة تاريخياً، فقد ارتفعت طلبات إعانة البطالة المستمرة بمقدار 24 ألف طلب لتصل إلى 1.81 مليون طلب، مما يشير إلى أن إيجاد وظائف جديدة يستغرق وقتاً أطول في ظل حالة عدم اليقين السياسي والجيوسياسي. ومع ذلك، يُعد هذا مؤشراً طفيفاً، ولا يزال الرقم ضمن النطاق الطبيعي لسوق العمل.
المصدر: XTB Research
US100 (إطار زمني 4 ساعات)
ارتفعت عقود مؤشر US100 بنسبة 2.0% اليوم، متجاوزةً بشكل حاسم مستوى تصحيح فيبوناتشي 78.6% (30,264 دولارًا أمريكيًا) مدعومةً بزخم صعودي قوي. ويستمر السعر في التداول فوق المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) لفترات 10 و30 و100 على الرسم البياني لأربع ساعات، مما يشير إلى استمرار الزخم الصعودي على المدى القصير. ويتطلع المشترون الآن إلى إعادة اختبار مستوى المقاومة النفسي قرب الذروة الأخيرة عند 30769، بينما يستقر مؤشر القوة النسبية (RSI) لفترة 14 عند 58.4، مما يترك مجالًا واسعًا قبل دخول منطقة ذروة الشراء.
المصدر: xStation5
أخبار الشركات:
- واصلت أسهم شركة سبيس إكس (SPCX.US) خسائرها التي تكبدتها أمس بنسبة 7.3%، لتصل إلى حوالي 178 دولارًا.
- أعلنت شركة آبل (AAPL.US: +0.6%) عن ارتفاع أسعارها "الحتمي" بسبب تزايد تكاليف الرقائق الإلكترونية: حذر الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته، تيم كوك، من أن ارتفاع أسعار الأجهزة أمر لا مفر منه نتيجة للارتفاع غير المستدام في تكاليف رقائق الذاكرة. وبسبب الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي واضطرابات سلاسل إمداد الهيليوم جراء حرب الشرق الأوسط، تضاعفت أسعار ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) منذ أواخر عام 2025. ويتوقع المحللون أن ترتفع أسعار الهواتف الذكية عالميًا بنسبة 20%، ما قد يضيف ما يصل إلى 150 دولارًا إلى سعر هاتف آيفون 18 القادم.
- أطلقت شركة أكسنتشر مسارًا عالميًا في مجال استشارات تكنولوجيا المعلومات بعد خفض توقعاتها (ACN.US: -16.7%): تراجعت أسهم الشركة بعد إعلانها عن انخفاض إيرادات الربع الثالث من السنة المالية 2026 (18.7 مليار دولار مقابل 18.78 مليار دولار متوقعة) وتقليص توقعاتها للنمو العضوي للعام بأكمله إلى 3-4%. أدى تباطؤ الإيرادات إلى عمليات بيع مكثفة في القطاع المتوتر وسط مخاوف بشأن التحول الهيكلي للذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى انخفاض سهم شركة كابجيميني الفرنسية (CAP.FR) بنسبة 8.4% إلى أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا، بينما انخفض سهما كوجنيزانت وإنفوسيس بنسبة تصل إلى 5.8%.
- ارتفاع أسهم شركة HIVE Digital بشكل ملحوظ بعد توقيع عقد ضخم بقيمة 220 مليون دولار أمريكي لتوريد وحدات معالجة الرسومات (GPU) وتوسيع نطاق أعمالها (HIVE.US: +7.5%): ارتفعت أسهم الشركة بشكل كبير بعد فوزها بعقد سحابي لمدة ثلاث سنوات بقيمة 220 مليون دولار أمريكي مع شركتي Bell Canada وCohere لتوفير 2304 وحدة معالجة رسومات من نوع NVIDIA Grace Blackwell، مما يضيف 70 مليون دولار أمريكي إلى إيراداتها السنوية المتكررة. وفي سياق منفصل، حصلت HIVE على موافقة بلدية للاستحواذ على مركز بيانات "Big Boden" المستأجر بقدرة 32 ميجاوات في السويد.
- استقالة المدير المالي لشركة فايزر، ديف دينتون، في أغسطس (PFE.US: -2.3%): أعلنت الشركة أن المدير المالي ديف دينتون سيغادر منصبه في 15 أغسطس/آب لمتابعة فرصة استثمارية في قطاع السلع الاستهلاكية خارج صناعة الأدوية. ستتولى سيسيل غيغان، نائبة الرئيس الأولى للشؤون المالية في قسم الأعمال الصيدلانية الحيوية العالمية، منصب المدير المالي المؤقت في 16 أغسطس، بينما تبدأ الشركة عملية بحث شاملة عن خليفة دائم.
- أعلنت روكستار عن فتح باب الطلبات المسبقة للعبة GTA 6 في 25 يونيو وسط جدل حول السعر: كشفت روكستار جيمز رسميًا عن غلاف اللعبة المتحرك Grand Theft Auto 6، وأعلنت عن بدء الطلبات المسبقة لأجهزة الألعاب المنزلية في 25 يونيو، قبل إصدارها الرسمي في 19 نوفمبر. وبينما لم يتم تأكيد إصدار نسخة الحاسوب الشخصي، يُركز هذا الإعلان بشكل فوري على السعر النهائي، وسط تكهنات قوية بأن شركة Take-Two قد ترفع سعر النسخة القياسية إلى 80 دولارًا أو أكثر.
- ارتفع سهم شركة Rumble (RUM.US: +7%) بعد استحواذها على Northern Data AG وتحولها نحو الذكاء الاصطناعي. أعادت الشركة تسمية نفسها إلى RUM Group Inc. وشكّلت "Quake AI"، وهي وحدة بنية تحتية سحابية تجمع بين Rumble Cloud ومجموعة Northern Data التي تضم 22,000 وحدة معالجة رسومية من نوع NVIDIA H100/H200. وبدعم من صفقة Together AI بقيمة 270 مليون دولار، رفعت Northern Data في الوقت نفسه توقعاتها لإيرادات عام 2026 بنسبة 30% لتتراوح بين 170 و190 مليون يورو.
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