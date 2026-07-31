مخطط لليوم: EURUSD بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. السوق يخفض توقعات رفع سعر الفائدة

تركز جلسة تداول EURUSD يوم الجمعة على التقييم المستمر لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، وأحدث البيانات الاقتصادية الكلية من الولايات المتحدة. ويتزايد ترجيح السوق أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يتسرع في رفع أسعار الفائدة، على الرغم من أن البيانات الأخيرة لا تزال تُظهر مرونة الاقتصاد الأمريكي نسبيًا.

لم يُسفر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء عن أي تغيير في أسعار الفائدة، إلا أن رسالة البنك المركزي كانت أهم من القرار نفسه. وأكد كيفن وارش على ضرورة توخي الحذر من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وعدم إمكانية إعلان النصر على التضخم بسرعة. وفي الوقت نفسه، فسّرت السوق غياب إشارة واضحة تدل على الحاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية على أنه تأكيد على أن دورة رفع أسعار الفائدة الحالية قد تكون على وشك الانتهاء.

قبل الاجتماع، أشارت أسعار السوق إلى احتمال رفع أسعار الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام. أصبح هذا السيناريو الآن أقل ترجيحًا بشكل ملحوظ، مما يُزيل أحد أهم مصادر دعم الدولار الأمريكي.

ومن العوامل الأخرى التي أثرت على العملة الأمريكية البيانات الاقتصادية الكلية الصادرة يوم أمس. يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تباطؤًا، ويتراجع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي تدريجيًا، وإن كان لا يزال مرتفعًا، في حين يُظهر سوق العمل مرونةً قوية. وسيمثل صدور مؤشر أسعار المستهلكين للتضخم اليوم من منطقة اليورو إشارةً هامةً أخرى لقرارات البنك المركزي الأوروبي المستقبلية.

ويتأرجح EURUSD حاليًا بين روايتين متناقضتين. فمن جهة، تُلقي التوقعات المتشائمة بشأن رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بظلالها على الدولار. ومن جهة أخرى، يستمر أداء الاقتصاد الأمريكي في التحسن نسبيًا، مما يسمح للاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على سياسته النقدية التقييدية. أما بالنسبة لليورو، فينتظر السوق تأكيدًا على استمرار انخفاض التضخم في أوروبا، وأن البنك المركزي الأوروبي سيتمكن من البدء في تخفيف سياسته النقدية.

المصدر: xStation5

العوامل المؤثرة حاليًا على EURUSD

الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة

كان اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحدث الأهم في سوق العملات خلال الأيام الأخيرة. وكان قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير متوقعًا إلى حد كبير، ولذلك انصبّ التركيز الرئيسي على بيان البنك المركزي.

لم يُعزز كيفن وارش التوقعات برفع أسعار الفائدة مجددًا. ويواصل الاحتياطي الفيدرالي التأكيد على ضرورة توخي الحذر في مكافحة التضخم، ولكنه في الوقت نفسه لا يُشير إلى أن أي زيادات إضافية في تكاليف الاقتراض هي السيناريو الأرجح حاليًا.

يمثل هذا تحولًا كبيرًا مقارنةً بالوضع قبل الاجتماع. ففي السابق، كانت السوق تتوقع احتمال رفع أسعار الفائدة مجددًا نظرًا لاستمرار ارتفاع التضخم وإظهار الاقتصاد الأمريكي مرونة كبيرة. وقد انخفضت هذه التوقعات بشكل واضح الآن.

بالنسبة للدولار، يعني هذا فقدان بعض الدعم الناتج عن احتمال رفع أسعار الفائدة مجددًا. ومع ذلك، لا يُشير هذا تلقائيًا إلى بداية اتجاه هبوطي مستمر للعملة الأمريكية. سيواصل الاحتياطي الفيدرالي التفاعل مع البيانات الواردة، واستمرار التضخم يُبقي على إمكانية الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

تشير البيانات الأمريكية إلى تباطؤ، لكن الاقتصاد لا يزال متماسكًا.

ترسم أحدث البيانات الاقتصادية الكلية صورةً أكثر تعقيدًا للاقتصاد الأمريكي.

يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي تدريجيًا، مما يعكس تأثير رفع أسعار الفائدة سابقًا وتشديد الأوضاع المالية. ويحد تباطؤ الزخم الاقتصادي من إمكانية تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر.

في الوقت نفسه، لا يزال معدل التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو أحد أهم المؤشرات بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، أعلى من المستويات التي تُعتبر متوافقة مع هدف البنك المركزي. ومع ذلك، فإن الاتجاه العام إيجابي، حيث تتراجع ضغوط الأسعار تدريجيًا.

يبقى سوق العمل أقوى حجة لاستمرار حذر الاحتياطي الفيدرالي. فعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، لا تزال ظروف التوظيف قوية نسبيًا، ويستمر الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة في إظهار مرونة.

بالنسبة للدولار، يُشكل هذا صورةً مختلطة. فتباطؤ النمو وانخفاض التضخم لا يدعمان فرضية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، لكن المرونة الاقتصادية تسمح للاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة لفترة طويلة.

يُمثل التضخم في منطقة اليورو اختبارًا هامًا للبنك المركزي الأوروبي.

على صعيد اليورو، يبقى الحدث الأهم هو صدور بيانات التضخم (مؤشر أسعار المستهلكين) اليوم من منطقة اليورو.

سيركز السوق ليس فقط على مستوى التضخم نفسه، بل أيضاً على وتيرة تباطؤ الأسعار. بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، يكمن السؤال الرئيسي في ما إذا كان التضخم سينخفض ​​بسرعة كافية تسمح للبنك المركزي ببدء تيسير السياسة النقدية مستقبلاً.

إذا أظهرت البيانات استمرار التضخم، لا سيما في قطاع الخدمات، فقد يقلل ذلك من التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل سريع في أوروبا. من شأن هذا السيناريو أن يدعم اليورو.

من جهة أخرى، سيؤدي انخفاض التضخم بشكل أكبر إلى زيادة التوقعات بأن لدى البنك المركزي الأوروبي مجالاً أوسع لخفض أسعار الفائدة. في هذه الحالة، قد تعود ميزة فارق أسعار الفائدة لصالح الدولار.

تبقى عوائد السندات عاملاً حاسماً بالنسبة للدولار.

على الرغم من تغير التوقعات المحيطة بالاحتياطي الفيدرالي، تظل عوائد السندات الأمريكية عاملاً بالغ الأهمية في سوق العملات.

لا يعني انخفاض التضخم وحده بالضرورة ضعفاً حديثاً للدولار. إذا أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، فقد تظل الأصول المقومة بالدولار جذابة.

لهذا السبب، لا يركز السوق حاليًا على البيانات الاقتصادية فحسب، بل أيضًا على كيفية استجابة البنوك المركزية لهذه التطورات. ويكمن التحدي الرئيسي في مدى سرعة تغير التوقعات بشأن مسارات السياسة النقدية المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.

ينتظر EURUSDالأمريكي المحفز التالي.

يعكس الوضع الحالي EURUSDتضاربًا بين سيناريوهين مختلفين.

أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن هامش رفع أسعار الفائدة أصبح محدودًا، وهو ما يُعدّ سلبيًا للدولار. في الوقت نفسه، لا يزال الاقتصاد الأمريكي يتمتع بمرونة نسبية، ولا يُقدم سوق العمل حتى الآن مبررًا قويًا لخفض أسعار الفائدة بشكل سريع.

بالنسبة لليورو، ستظل بيانات التضخم وقرارات البنك المركزي الأوروبي المستقبلية حاسمة. إذا انخفض التضخم في أوروبا بوتيرة أبطأ مما يتوقعه السوق، فقد يتلقى اليورو دعمًا. أما إذا تسارعت عملية خفض التضخم، فقد يزداد الضغط على العملة الموحدة.

لذا، يبقى EURUSDانعكاسًا أساسيًا للاختلافات في توقعات السياسة النقدية. بالنسبة للسوق، لم يعد مستوى التضخم الحالي هو القضية الرئيسية فحسب، بل أي بنك مركزي سيتمتع بنطاق أوسع للحفاظ على سياسة نقدية تقييدية لفترة أطول.

أهم النقاط