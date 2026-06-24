إفتتاح الأسواق الامريكية: انتعاش المؤشرات ترقباً لنتائج شركة مايكرون

تحاول أسواق الأسهم الأمريكية اليوم العودة إلى النمو بعد بداية كارثية للأسبوع، شهدت خلالها خسارة هائلة بلغت 1.3 تريليون دولار من القيمة السوقية لمؤشر ناسداك 100. ويُتوقع افتتاح اليوم وسط ترقب كبير للتقرير الفصلي لشركة مايكرون تكنولوجي، التي تصدرت في الأسابيع الأخيرة قائمة الأصول الأكثر تداولاً في وول ستريت، متجاوزةً شركة إنفيديا نفسها. وستكون نتائج عملاق ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) اختباراً حاسماً لمدى نجاح الرهان الكبير على الذكاء الاصطناعي. وتشمل العوامل الأخرى التي تزيد من تقلبات السوق التغييرات التاريخية في مؤشر داو جونز والتوتر قبل صدور قراءة التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي غداً.

وضع السوق والأحداث الاقتصادية الكلية الرئيسية: يسعى المناخ العالمي إلى الاستقرار، على الرغم من أن المستثمرين مروا بفترة تقلبات حادة. تراجعت حدة المخاوف في الأسواق قليلاً، كما يتضح من مؤشر تقلبات السوق VIX، الذي انخفض إلى مستوى 19.21 نقطة بعد أن لامس الحاجز النفسي البالغ 20 نقطة أمس، وكان قد تداول فوق هذا المستوى في منتصف الشهر.

مع ذلك، يحذر متداولو غولدمان ساكس من أن سيولة السوق منخفضة حاليًا، مما قد يُفاقم تحركات الأسعار في كلا الاتجاهين خلال الجلسات القادمة.

في سوق السلع، يستمر التراجع في أسعار النفط، حيث يقترب سعر خام غرب تكساس الوسيط من مستوى 70 دولارًا للبرميل، ولا يحتاج إلا إلى سد الفجوة السعرية الأولية التي ظهرت عند افتتاح السوق بعد بدء الولايات المتحدة غاراتها الجوية على إيران في نهاية فبراير، وذلك لتعويض تأثير الحرب على هذه السلعة بشكل كامل. من جهة أخرى، تسود مشاعر التشدد في الأسواق، كما يتضح من التراجع القوي لزوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى ما دون 1.14.

في سياق الاقتصاد الكلي، يحلل المستثمرون نتائج أول اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بقيادة كيفن وارش، وينتظرون قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الخميس، والتي قد تشير توقعات بلومبيرغ إيكونوميكس إلى توجه متشدد.

كيف تتصرف العقود الآجلة والقطاعات المختلفة؟

( US100 ): بعد محاولة أولية للتعافي، نشهد انخفاضًا بنسبة 0.2% في الدقائق الأولى من التداول. مع ذلك، يحاول قطاع التكنولوجيا إثبات أن تصحيح يونيو ليس سوى فترة راحة طبيعية في الاتجاه الصعودي (لا يزال المؤشر أعلى بنحو 28% مما كان عليه في نهاية مارس).

( US500 ): بقي عقد المؤشر الرئيسي عند مستوى إغلاق الأمس، على الرغم من ارتفاعه بنسبة 0.2% في وقت سابق. يتحرك السوق بشكل عام بحذر، موازنًا بين التفاؤل التكنولوجي وإشارات التحذير الواردة من الاقتصاد التقليدي.

( US30 ): يشهد هذا المؤشر حاليًا انخفاضًا بنسبة 0.15%، إلا أن الأنظار تتجه نحوه نظرًا لتغير جوهري نادر في هيكله.

( US2000 ): يسجل هذا المؤشر انخفاضًا بنسبة 0.2%، متراجعًا بعد محاولات حديثة لتوجيه رؤوس الأموال نحو الشركات الصغيرة.

التحليل الفني: (US100)

بعد خسارة 1.3 تريليون دولار من أصوله في يومين فقط، وجد مؤشر ناسداك 100 نفسه عند نقطة تحول محتملة بالغة الأهمية. وقد أدى تراجع الأمس إلى هبوط المؤشر إلى منطقة مستويات الدعم المحلية، حيث حاول الطلب الدفاع عنها.

أما على مدار اليوم، فلا تزال منطقة انخفاض الأمس تمثل مستوى المقاومة الرئيسي للمشترين. وقد أشار ارتداد بنسبة 0.5% في وقت سابق إلى إمكانية التعافي، ولكن في الدقائق الأولى من التداول، شهدنا انخفاضًا دون مستوى الدعم المهم عند 29800 نقطة. ومع ذلك، لا يزال مستوى الدعم، المتمثل في تصحيح فيبوناتشي 50.0 للموجة الصاعدة الأخيرة، قائمًا، ويقع أسفله بقليل مستوى التصحيح الرئيسي للدفعة الصاعدة، أي 61.8.

والمثير للقلق هو تحذير غولدمان ساكس من فقاعة مماثلة لتلك التي حدثت خلال طفرة شركات الإنترنت. من جهة أخرى، لا تزال التحركات الحالية غير كافية للدلالة على استسلام كامل للمشترين. مع ذلك، يبدو أن كل شيء اليوم في يد شركة مايكرون. فكما أنقذت إنفيديا السوق من الانهيار في الماضي، قد يكون مصيره الآن رهناً بنتائج الشركة المصنعة للذاكرة.

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