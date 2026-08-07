ارتفاع سعر الذهب بنسبة تقارب 3% في محاولة لعكس الاتجاه.

يشهد الذهب مكاسب قوية اليوم، مدعومًا بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية (NFP) الذي جاء أضعف بكثير من المتوقع، مما أعطى دفعة قوية لمعنويات المستثمرين في سوق المعادن النفيسة. وتُقدم جلسة الجمعة دفعة صعودية قوية أخرى لأسعار الذهب.

مخطط للذهب (إطار زمني يومي واحد)

ارتفع سعر الذهب اليوم إلى حوالي 4350 دولارًا للأونصة، حيث يختبر حاليًا المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم (EMA200، الخط الأحمر). من الناحية الفنية، يُعد هذا مستوى مقاومة رئيسيًا يُنظر إليه غالبًا على أنه الخط الفاصل بين الاتجاه الصعودي طويل الأجل والاتجاه الهبوطي. إذا أغلق الذهب جلسة اليوم فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم، فسيكون هذا أول إغلاق يومي فوق هذا المؤشر منذ 4 يونيو. وقد انتعش المعدن بالفعل بأكثر من 10% من أدنى مستوى محلي له مؤخرًا، على الرغم من أنه لا يزال يتداول بانخفاض حوالي 20% عن أعلى مستوى تاريخي له عند 5600 دولار للأونصة. تقع مستويات المقاومة الرئيسية التالية حول 4700 دولار أمريكي، بالإضافة إلى مستوى 5000 دولار أمريكي النفسي للأونصة. أما على الجانب السلبي، فتظل منطقة 4100 دولار أمريكي منطقة دعم مهمة، حيث كانت مؤخراً نقطة انطلاق الحركة الصعودية القوية الأخيرة.

المصدر: xStation5