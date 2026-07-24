إفتتاح الأسواق الأمريكية : مؤشر ناسداك يسجل أدنى مستوى له في شهر! الجغرافيا السياسية تُؤدي إلى انخفاض تداول الذكاء الاصطناعي!

تشير العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى جلسة ختامية هادئة للأسبوع، حيث يواجه المستثمرون تحديات جيوسياسية، وتوقعات تضخمية متزايدة، ومخاوف متنامية بشأن ازدحام مراكز الإنفاق الرأسمالي في قطاع الذكاء الاصطناعي. ورغم الأداء المتميز لبعض الشركات، مثل إنتل، لا يزال التشكيك قائماً حول ما إذا كانت تقييمات السوق الحالية تعكس بشكل كافٍ المخاطر الاقتصادية الكلية الكامنة.

وتقود العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) الخسائر اليوم (-1.4%)، وتختبر حالياً مستوى دعم رئيسياً يتمثل في المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 100 يوم. أما العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وراسل 2000، فقد انخفضت بشكل طفيف فقط مقارنةً بمؤشر ناسداك الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي (US500: +0.25%، US2000: +0.2%)، في حين أن صمود العقود الآجلة لمؤشر داو جونز (US30: +0.1%) يؤكد تحول رؤوس الأموال نحو الشركات التقليدية.

تقلبات في قطاعات مؤشر ناسداك 100، مع كون قطاع التكنولوجيا الخاسر الأكبر. المصدر: أبحاث XTB

في الوقت نفسه، تتزايد المخاوف بشأن التمركز، حيث تدفع مستويات الارتباط المنخفضة للغاية إلى تصفية صفقات تباين التقلبات. ومع دخول التعريفات الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ في 60 اقتصادًا، يظل المشاركون في السوق حذرين بشأن الصدمات الاقتصادية الكلية المحتملة في ظل هامش مخاطر منخفض تاريخيًا.

أفضل عشرة رابحين وخاسرين في مؤشر ناسداك 100. شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي هي الأكثر تضررًا. المصدر: xStation5

التحليل الفني US100 (العقود الآجلة)

تختبر العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 نقطة فاصلة فنية حاسمة حول مستوى 28,320، متأرجحة مباشرة فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 100 يوم (28,389) ومستوى الدعم الأفقي المحلي عند 28,409. يواجه المؤشر ضغط بيع مستمر بعد كسره المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 10 أيام (29,050) والمتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 30 يومًا (29,394).

قد يؤدي الانهيار المستمر دون منطقة الدعم الرئيسية هذه إلى مزيد من الخسائر نحو مستويات هيكلية أدنى. مع ذلك، إذا دافع المشترون عن هذا المتوسط ​​المتحرك طويل الأجل، فقد يستهدف الارتداد مستوى المقاومة الأولي عند تصحيح فيبوناتشي 23.6% قرب 28,966. مع وصول مؤشر القوة النسبية إلى 38.7، يهيمن زخم الهبوط، على الرغم من اقتراب منطقة ذروة البيع.

المصدر: xStation5

أخبار الشركات:

أوراكل (ORCL): ارتفعت أسهمها بنسبة 2.3% في التداولات الممتدة بعد فوزها بعقدٍ مدته عشر سنوات مع وزارة الدفاع الأمريكية بقيمة 3.31 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس الأولى، وتصل إلى 6.99 مليار دولار أمريكي في حال تفعيل خيارات التمديد. يشمل الاتفاق برامجًا محلية، وتطبيقات SaaS، وخدمات احترافية لمختلف المؤسسات الدفاعية. مع ذلك، انخفضت الأسهم حاليًا بنسبة 3.2%.

فيريزون (VZ): انخفضت أسهمها بنسبة 1.2% قبل افتتاح السوق على الرغم من تجاوز ربحية السهم في الربع الثاني التوقعات (1.30 دولار أمريكي مقابل 1.27 دولار أمريكي متوقعة) ورفع توقعاتها لربحية السهم للعام بأكمله إلى ما بين 4.99 و5.04 دولار أمريكي. جاءت الإيرادات أقل من التوقعات عند 34.3 مليار دولار أمريكي، لكن التدفق النقدي الحر قفز بنسبة 24.4% ليصل إلى 6.4 مليار دولار أمريكي، مما دفع الشركة إلى زيادة عمليات إعادة شراء الأسهم للعام بأكمله إلى 4.5 مليار دولار أمريكي. مع ذلك، ارتفعت الأسهم حاليًا بنسبة 2.7%.

إنتل (INTC): ارتفعت أسهمها بأكثر من 3% قبل افتتاح السوق بعد توقعاتها بإيرادات الربع الثالث التي تتراوح بين 15.8 و16.8 مليار دولار، متجاوزةً بذلك توقعات وول ستريت، مدفوعةً بالطلب المتزايد على وحدات المعالجة المركزية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. ارتفعت إيرادات الربع الثاني بنسبة 25% على أساس سنوي لتصل إلى 16.1 مليار دولار، بينما بلغ ربح السهم المعدل 0.42 دولار. وقد حُددت النفقات الرأسمالية للعام بأكمله بحوالي 20 مليار دولار. مع ذلك، انخفضت الأسهم حاليًا بنسبة 3%.

أمريكان إكسبريس (AXP): انخفضت أسهمها بأكثر من 3% قبل افتتاح السوق، حيث جاءت إيرادات الربع الثاني (19.64 مليار دولار) وصافي رسوم البطاقات (2.86 مليار دولار) أقل بقليل من التوقعات، على الرغم من تجاوز ربح السهم التوقعات بـ 4.53 دولار. رفعت أمريكان إكسبريس توقعاتها لنمو الإيرادات للعام بأكمله إلى 10%، مشيرةً إلى الزخم القوي في محفظة بطاقات بلاتينيوم للمستهلكين في الولايات المتحدة، وإلى إقبال جيل الألفية وجيل زد عليها. تفاقم التراجع، حيث انخفضت أسهم الشركة حاليًا بنسبة 5.8%.

أما شركة AMD (AMD)، فقد ارتفعت أسهمها بنسبة 1% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، بعد أن رفع محللو وول ستريت توقعاتهم السعرية عقب فعالية عرضت فيها منتجات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي. وأشار المحللون إلى إمكانات نمو قوية على المدى الطويل لمنصات معالجات الرسوميات ووحدات المعالجة المركزية من AMD، والإطلاق المرتقب لنظام Helios AI، وصفقات الشراكة الضخمة. مع ذلك، انخفضت الأسهم حاليًا بنسبة 2%.