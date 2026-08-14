حصادالأسواق: مؤشر ناسداك 100 يعود فوق 30,000 نقطة 📈 الذهب والفضة يقلصان مكاسبهما

- لا تزال معنويات السوق متباينة: أنهت الأسواق الآسيوية الجلسة دون اتجاه واضح، بينما تتراجع العقود الآجلة في وول ستريت بشكل طفيف، لكنها لا تزال قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بانخفاض معدل التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المنتجين وقوة قطاع التكنولوجيا.
- سيركز المستثمرون اليوم على الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، ومبيعات التجزئة الأمريكية، ومؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان، والتي قد تؤثر على توقعات النمو الاقتصادي وسياسة البنوك المركزية.
- يتداول الذهب والفضة بانخفاض، ولا يزال الدولار الأمريكي ضعيفًا، بينما يستقر خام برنت قرب 87 دولارًا للبرميل وسط استمرار المخاطر الجيوسياسية المحيطة بإيران والمخاوف بشأن الطلب العالمي.
- لا تزال معنويات السوق متباينة: أنهت الأسواق الآسيوية الجلسة دون اتجاه واضح، بينما تتراجع العقود الآجلة في وول ستريت بشكل طفيف، لكنها لا تزال قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بانخفاض معدل التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المنتجين وقوة قطاع التكنولوجيا.
- سيركز المستثمرون اليوم على الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، ومبيعات التجزئة الأمريكية، ومؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان، والتي قد تؤثر على توقعات النمو الاقتصادي وسياسة البنوك المركزية.
- يتداول الذهب والفضة بانخفاض، ولا يزال الدولار الأمريكي ضعيفًا، بينما يستقر خام برنت قرب 87 دولارًا للبرميل وسط استمرار المخاطر الجيوسياسية المحيطة بإيران والمخاوف بشأن الطلب العالمي.
في ظل جلسة تداول متباينة في آسيا، حيث انخفض مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة تقارب 1% بينما ارتفع مؤشرا كوسبي في كوريا الجنوبية ونيكي في اليابان، يقوم مستثمرو الأسهم بجني بعض الأرباح بعد المكاسب القوية التي حققوها في الأيام الأخيرة. وتدعم معنويات الأسواق العالمية مكاسب وول ستريت، وانخفاض طفيف في أسعار النفط، وقراءة أضعف من المتوقع لمؤشر أسعار المنتجين الأمريكي. وقد حققت أسهم شركات التكنولوجيا أداءً متميزًا في آسيا، بما في ذلك شركات أشباه الموصلات اليابانية والكورية الجنوبية.
- وتتراجع العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بشكل طفيف، بنسبة تقل قليلاً عن 0.2%، على الرغم من أن المؤشر أغلق أخيرًا فوق 30,000 نقطة لأول مرة منذ منتصف يوليو. في الوقت نفسه، سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى قياسيًا جديدًا، متجاوزًا 7,800 نقطة. وتتداول العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية الرئيسية، بما في ذلك مؤشر يورو ستوكس 50 (EU50) ومؤشر داكس (DE40)، بشكل مستقر عمومًا قبيل جدول أعمال حافل نسبيًا بالبيانات الاقتصادية الكلية الهامة.
- تتداول العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية الرئيسية، بما في ذلك مؤشر يورو ستوكس 50 (EU50) ومؤشر داكس (DE40)، بشكل مستقر قبل جدول أعمال حافل نسبيًا بالبيانات الاقتصادية الكلية الهامة.
- سيركز المستثمرون اليوم بشكل أساسي على التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الثاني (الساعة 10 صباحًا بتوقيت غرينتش، حيث يتوقع السوق نموًا بنسبة 1% على أساس سنوي و0.4% على أساس ربع سنوي)، ومبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يوليو (الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش، حيث تتوقع وول ستريت زيادة بنسبة 0.1% على أساس شهري بعد زيادة بنسبة 0.2% في يونيو)، بالإضافة إلى مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي الأولي وتوقعات التضخم لشهر أغسطس الصادرة عن جامعة ميشيغان (الساعة 3 عصرًا بتوقيت غرينتش).
- وتشهد المعادن النفيسة انخفاضًا في التداول، حيث تراجعت الفضة بنحو 1% وانخفض الذهب بنسبة 0.7% ليصل إلى 4300 دولار، مقارنةً بحوالي 4440 دولارًا أمس. ويتراجع الدولار الأمريكي، بينما يختبر زوج اليورو/الدولار الأمريكي مستوى 1.154. وتظل أسعار النفط مستقرة بشكل عام، حيث يتداول خام برنت قرب 87 دولارًا للبرميل. ويوازن المستثمرون بين مخاطر تصعيد إضافي حول إيران ومخاوفهم بشأن ضعف الطلب العالمي. أعلنت الولايات المتحدة عن إجراءات اقتصادية غير مسبوقة ضد طهران، بينما أشار البنتاغون إلى إمكانية استمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية إلى أجل غير مسمى.
- وتستعد الولايات المتحدة لنشر حاملة الطائرات "يو إس إس جورج واشنطن" في الشرق الأوسط، حيث ستحل محل حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" ضمن عملية تناوب مقررة مسبقًا. وقد تم نشر "لينكولن" لأكثر من 250 يومًا، بما في ذلك فترة قياسية بلغت 200 يوم دون توقف في أي ميناء، مما أثار مخاوف في الكونغرس بشأن نقص الإمدادات وإرهاق الطاقم والمشاكل التقنية.
- وتحذر شركات صناعة السيارات في ديترويت من أن التغييرات المقترحة على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) قد تزيد التكاليف السنوية لكل شركة مصنعة بما لا يقل عن ملياري دولار. وتريد واشنطن أن تحتوي المركبات على 50% على الأقل من المكونات المصنعة في الولايات المتحدة للتأهل للحصول على تعريفات جمركية أقل. وتقدر شركة جنرال موتورز (GM.US) تكاليفها من التعريفات الجمركية هذا العام بما يتراوح بين 2.5 مليار و3.5 مليار دولار، بينما تتوقع شركة فورد (F.US) تأثيرًا بنحو مليار دولار.
- وتستثمر شركة آبل مئات الملايين من الدولارات في منشأة تصنيع متطورة جديدة في هيوستن، والتي شحنت بالفعل أولى خوادم الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. من المتوقع أن يبدأ المصنع أيضاً بإنتاج أجهزة ماك ميني في وقت لاحق من هذا العام.
مخطط US100 (الفاصل الزمني D1)
المصدر: xStation5
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