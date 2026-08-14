حصادالأسواق: مؤشر ناسداك 100 يعود فوق 30,000 نقطة 📈 الذهب والفضة يقلصان مكاسبهما

وتتراجع العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بشكل طفيف، بنسبة تقل قليلاً عن 0.2%، على الرغم من أن المؤشر أغلق أخيرًا فوق 30,000 نقطة لأول مرة منذ منتصف يوليو. في الوقت نفسه، سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى قياسيًا جديدًا، متجاوزًا 7,800 نقطة. وتتداول العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية الرئيسية، بما في ذلك مؤشر يورو ستوكس 50 (

) ومؤشر داكس (

)، بشكل مستقر عمومًا قبيل جدول أعمال حافل نسبيًا بالبيانات الاقتصادية الكلية الهامة.