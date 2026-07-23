افتتاح السوق الأمريكي: ألفابت وتسلا تُلقيان بظلالهما على وول ستريت، بينما تُجدد أسعار النفط مخاوف المستثمرين

لا تزال وول ستريت تحت ضغط اليوم، حيث تتداول المؤشرات الرئيسية على الجانب الضعيف من السوق. يحاول المستثمرون تحديد اتجاه السوق وسط إشارات متضاربة من موسم إعلان الأرباح، والبيانات الاقتصادية الكلية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية. على الرغم من أن بعض أكبر شركات التكنولوجيا حققت نتائج فاقت التوقعات، إلا أن رد فعل السوق لا يزال حذرًا، مما يدل على أن الأرباح القوية وحدها لم تعد كافية دائمًا لتبرير التقييمات المرتفعة للغاية.

ينصب التركيز الأكبر اليوم على تقارير أرباح شركتي ألفابت (الشركة الأم لجوجل) وتسلا. حققت الشركتان نتائج تجاوزت توقعات المحللين، لكن المستثمرين استجابوا بآراء متباينة. تواصل ألفابت الاستفادة من توسع الذكاء الاصطناعي وقوة أعمالها الإعلانية، لكن السوق يتطلع بشكل متزايد إلى عوائد أوضح من استثمارات الشركة الضخمة في الذكاء الاصطناعي. أعلنت الشركة عن نمو إضافي في الإيرادات، مدعومًا بالزخم القوي في جوجل كلاود واستمرار قوة قطاع الإعلانات. في الوقت نفسه، تزيد ألفابت إنفاقها على البنية التحتية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يؤثر على التدفقات النقدية على المدى القصير، ولكنه يهدف إلى تعزيز مكانة الشركة في سباق الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي.

في حالة تسلا، يركز المستثمرون على خطط الشركة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والقيادة الذاتية، ومشروع أوبتيموس. مع ذلك، لا يزال المشاركون في السوق حذرين بسبب الضغط على هوامش الربح واشتداد المنافسة في قطاع السيارات الكهربائية. أظهرت نتائج تسلا ارتفاعًا في المبيعات وتقدمًا مستمرًا في مشاريع التكنولوجيا الرئيسية، لكن انخفاض الربحية وزيادة الإنفاق على الحلول الجديدة يحدّان من التحسينات قصيرة الأجل في الأداء المالي. تسعى تسلا بشكل متزايد إلى ترسيخ مكانتها كشركة تكنولوجيا وليست مجرد شركة مصنعة للسيارات، مع التركيز على المركبات ذاتية القيادة، والروبوتات، والحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي. لا يزال المستثمرون منقسمين، نظرًا للإمكانات الكبيرة لهذه المشاريع، لكن تحويلها إلى مصادر دخل مجدية قد يتطلب مزيدًا من الوقت واستثمارات كبيرة إضافية.

بعد جلسة اليوم، ستنشر إنتل تقرير أرباحها. سيولي المستثمرون اهتمامًا خاصًا لحالة أعمالها في مجال المعالجات، وتعليقات الإدارة حول الطلب المستقبلي، وموقع الشركة في سوق أشباه الموصلات المتزايد التنافسية.

في الوقت نفسه، يبقى التركيز منصبًا على أحدث البيانات الاقتصادية الأمريكية. بلغت طلبات إعانة البطالة الأولية 187 ألف طلب، وهو أقل بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى 212 ألف طلب، مما يؤكد متانة سوق العمل الأمريكي. تُعدّ بيانات التوظيف القوية مؤشراً إيجابياً للاقتصاد، كما أنها تُخفف الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بشكل عاجل. ويواصل المستثمرون انتظار المزيد من بيانات التضخم وتوجيهات إضافية بشأن التوجه المستقبلي للسياسة النقدية.

ويبقى سوق النفط مصدر قلق آخر. إذ تتجه أسعار النفط الخام مجدداً نحو مستوى 100 دولار للبرميل وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وخطر انقطاع الإمدادات من منطقة الخليج العربي. ويخشى السوق من أن يؤدي تصعيد الصراع إلى زيادة الضغوط التضخمية مجدداً، ما يُصعّب على البنوك المركزية تخفيف السياسة النقدية.

وتُشير جلسة اليوم إلى أن السوق الأمريكية لا تزال تحت ضغط كبير، مع تراجع ملحوظ في معنويات المستثمرين. فمن جهة، لا يزال الاقتصاد قوياً نسبياً، وتستمر أكبر شركات التكنولوجيا في الاستفادة من النمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي. من جهة أخرى، يتزايد تركيز المستثمرين على التقييمات المرتفعة، في حين تُشكل المخاطر الجيوسياسية وأسعار الطاقة والغموض المحيط بالسياسة النقدية عوائق إضافية. ونتيجة لذلك، لا تزال المؤشرات الرئيسية تحت ضغط.

المصدر: XTB Research

لا تزال العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) تحت ضغط اليوم بعد فترة من المكاسب القوية. ويستقر المؤشر قرب مستويات قياسية مرتفعة، بينما يكافح السوق للحفاظ على زخمه الصعودي. ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى نظرة أكثر حذرًا تجاه قطاع التكنولوجيا عقب تقارير أرباح شركتي ألفابت وتسلا، والتي، على الرغم من نتائجها الإيجابية، لم ترقَ إلى مستوى توقعات السوق المرتفعة.

يُضاف إلى ذلك خطر تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مما يزيد الضغط على أسعار السلع الأساسية ويُعيد تركيز المستثمرين على احتمال عودة أسعار النفط إلى ما يقارب 100 دولار للبرميل.

المصدر: xStation5

أخبار الشركات:

أعلن إيلون ماسك أن شركة مايكرون ( MU.US ) قد أمّنت إمدادًا كبيرًا من رقائق الذاكرة لشركة تسلا ( TSLA.US )، مما يُساعد على تقليل المخاطر المتعلقة بتوافر المكونات الحيوية اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي. وقد يُسهم تأمين هذا الإمداد في دعم توسع تسلا في مجالات القيادة الذاتية والروبوتات والبنية التحتية للحوسبة. ومع ذلك، سيواصل المستثمرون تقييم مدى سرعة ترجمة هذه الاستثمارات إلى نتائج ملموسة في أعمال الشركة.

أعلنت شركة تكساس إنسترومنتس ( TXN.US ) عن نتائج الربع الثاني التي فاقت توقعات وول ستريت، ولكن على الرغم من هذا التقرير الإيجابي، لا تزال أسهم الشركة تحت ضغط، حيث انخفضت بنحو 3%. ويعود رد فعل السوق الحذر بشكل رئيسي إلى المخاوف بشأن توليد التدفقات النقدية وارتفاع النفقات الرأسمالية المتعلقة بتوسيع الطاقة الإنتاجية. في الوقت نفسه، لا تزال التوقعات طويلة الأجل مدعومة بتحسن الأوضاع في قطاع أشباه الموصلات، وانتعاش الطلب الصناعي، وارتفاع الطلب على الرقائق المستخدمة في مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

كما أعلنت شركة لوكهيد مارتن ( LMT.US ) عن نتائج الربع الثاني التي فاقت توقعات السوق بشكل ملحوظ، مما أدى إلى رد فعل إيجابي في سعر سهمها. وحققت الشركة إيرادات بلغت 20.1 مليار دولار، بينما بلغ ربح السهم 7.94 دولار، مدعومًا بنمو المبيعات في جميع القطاعات الرئيسية، ولا سيما أنظمة الصواريخ والدفاع الصاروخي. ورفعت لوكهيد مارتن أيضًا توقعاتها للعام بأكمله، مشيرةً إلى تراكم قوي للطلبات واستمرار ارتفاع الطلب على تقنيات الدفاع.

المصدر: XTB Research