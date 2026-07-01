افتتاح السوق الأمريكي: السوق تحت ضغط البيانات الأمريكية وعدم وجود توجيهات من وارش

افتتحت المؤشرات الأمريكية الرئيسية جلسة التداول دون مستويات إغلاقها السابقة، حيث أثرت أحدث البيانات الاقتصادية الكلية سلبًا على معنويات المستثمرين وألقت بظلالها على مزاج السوق على المدى القصير. ويتفاعل المستثمرون بشكل أساسي مع سلسلة من قراءات قطاع التصنيع الضعيفة ومؤشرات التباطؤ التدريجي في سوق العمل، مما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن وتيرة النمو الاقتصادي في الأشهر المقبلة.

جاء مؤشر معهد إدارة التوريد (ISM) لقطاع التصنيع وقراءات مؤشر مديري المشتريات (PMI) النهائية لقطاع التصنيع الأمريكي دون التوقعات، مما يشير إلى تباطؤ واضح في النشاط الصناعي وضعف زخم الطلبات الجديدة. في الوقت نفسه، أظهر تقرير ADP أن التوظيف في القطاع الخاص ارتفع بمقدار 98 ألف وظيفة في يونيو، وهو أيضًا أقل من التوقعات، مما يوحي بأن سوق العمل لا يزال يتمتع بالمرونة ولكنه يفقد زخمه تدريجيًا.

في الوقت نفسه، حافظ كيفن وارش، في أول ظهور عالمي له، على نبرة حذرة للغاية، وامتنع مجددًا عن تقديم أي توجيهات بشأن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في يوليو. وشدد على أن البنك المركزي لن يُشير إلى أي تحركات مستقبلية، مما يُمثل تحولًا مستمرًا عن ما يُسمى بالتوجيهات المستقبلية، وتركيزًا أكبر على البيانات الواردة، لا سيما مؤشرات التضخم وسوق العمل. أكد وارش أيضًا أن استعادة استقرار الأسعار لا تزال على رأس الأولويات، في حين تشير الانخفاضات الأخيرة في التقلبات وعوائد السندات إلى بيئة اقتصادية كلية أكثر استقرارًا.

تطرقت تصريحاته أيضًا إلى التحول التكنولوجي، حيث أشار إلى أن الولايات المتحدة قد تكون من أبرز المستفيدين من الذكاء الاصطناعي، مما قد يعزز الإنتاجية والنمو الاقتصادي على المدى الطويل. كما أعلن عن تشكيل فرق عمل خاصة تهدف إلى إعادة تعريف آلية عمل الاحتياطي الفيدرالي وتواصله، مما يعكس نقاشًا أوسع حول السياسة النقدية في ظل بيئة تتسم بتزايد حالة عدم اليقين.

المصدر: أبحاث XTB

لا تزال العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في مرحلة تماسك، حيث تتداول ضمن نطاق ضيق قرب مستويات ثابتة. لا يوجد محفز واضح للاتجاه، بينما تشير البيانات الأمريكية الأخيرة إلى تباطؤ طفيف في الزخم الاقتصادي. ويؤدي ضعف مؤشرات التصنيع وعلامات تباطؤ سوق العمل إلى زيادة حذر المستثمرين والحد من الإقبال على المخاطرة. في الوقت نفسه، تبقى الأسواق في حالة ترقب وانتظار، حيث توازن بين جني الأرباح بعد المكاسب السابقة وبين غياب محفزات قوية كافية إما لانخفاض حاد أو لارتفاع كبير.

المصدر: xStation5

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المصدر: أبحاث XTB