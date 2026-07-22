افتتاح السوق الأمريكي: مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يحاول وقف التراجع 🗽 انخفاض سهم جي إي فيرنوفا بنسبة 5%

تراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية بشكل طفيف بعد افتتاح السوق يوم الأربعاء. ويفقد الانتعاش السابق في أسهم أشباه الموصلات زخمه، بينما بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ حوالي ستة أسابيع. ويترقب المستثمرون بشكل أساسي نتائج أرباح شركات ألفابت، وتسلا، وإنتل، وآي بي إم، والتي قد تحدد اتجاه قطاع التكنولوجيا بشكل عام بعد جلسة التداول الأمريكية. وسيُقيّم السوق عن كثب ما إذا كان الإنفاق القياسي على الذكاء الاصطناعي يُترجم بالفعل إلى نمو أسرع في الحوسبة السحابية، وهوامش ربح أقوى، وطلب أكبر على البنية التحتية.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.1%، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنحو 0.4%.

وتتراجع أسهم إنفيديا بنسبة تقل قليلاً عن 1%، وهي أقل أداءً من بعض أسهم الشركات السبع الكبرى الأخرى.

وتتراجع أسهم مايكرون بنحو 3%، وسانديسك بنسبة 2.2%، ومارفيل بنسبة 2.5%، في حين ترتفع أسهم سوبر مايكرو كمبيوتر بنحو 1% بعد رفع توقعاتها لهامش الربح الإجمالي وإعلانها عن تراكم طلبات قياسي.

تُضيف أسعار النفط المرتفعة ضغوطًا على المؤشرات وسط التوترات الجيوسياسية المحيطة بالحرب بين إسرائيل وإيران.

لا تزال أسهم ألفابت أقل بنحو 13% من أعلى مستوى قياسي لها في مايو، مما يجعل نتائج جوجل كلاود وتعليقات الإدارة على الإنفاق على الذكاء الاصطناعي ذات أهمية بالغة لمعنويات السوق.

يتوقع المستثمرون أن تُظهر تقارير ألفابت وإنتل كيف يُعيد الإنفاق المتزايد على الذكاء الاصطناعي تشكيل المشهد التنافسي في قطاع التكنولوجيا.

من المفترض أن تُقدم نتائج تسلا صورة أوضح حول قدرة قطاع السيارات لديها على تمويل تطوير سيارات الأجرة الروبوتية، وأوبتيموس، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

مخططات مؤشر US500 وسانديسك (الفترة الزمنية اليومية)

يشير ذيل الشمعة السفلي لمؤشر US500 إلى أن المشترين يحاولون وقف تراجع زخم سوق الأسهم الأمريكية. سيكون اختراق مستوى 7550 نقطة حاسمًا، إذ قد يمهد الطريق لاختبار مستوى 7600 نقطة وأعلى مستوياته على الإطلاق. يقع مستوى دعم مهم حول 7470 نقطة، حيث توقفت الانخفاضات خلال كل جلسة من الجلسات الثلاث السابقة.

المصدر: xStation5

تُتداول أسهم إحدى الشركات الرائدة في توريد رقائق الذاكرة بأقل من 30% من أعلى مستوى لها على الإطلاق، وتحاول التعافي فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (EMA50)، الموضح بالخط البرتقالي، قرب 1700 دولار. ويقع مستوى دعم هام حول 1300 دولار، مدعومًا بانخفاضين سعريين كبيرين سابقين.

المصدر: xStation5

أخبار الشركات

تشهد أسهم مايكروسوفت، وألفابت، وأمازون، وميتا، وآبل، وتسلا ارتفاعًا طفيفًا في تداولات ما قبل افتتاح السوق، بينما تبقى أسهم إنفيديا قريبة من مستوى إغلاق الجلسة السابقة.

ترتفع أسهم AT&T بنحو 5% بعد أن تجاوزت نتائج الربع الثاني توقعات المحللين، مدعومةً بزيادة ملحوظة في عدد مشتركي خدمات الاتصالات اللاسلكية وأرباح فاقت التوقعات.

تتراجع أسهم فيريزون بأكثر من 2% بعد أن جاءت إيرادات الربع الثاني أقل من توقعات السوق.

ترتفع أسهم آروهيد فارماسوتيكالز بنحو 17% عقب نتائج إيجابية للتجارب السريرية لعلاجها الذي يستهدف التهاب الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي ( MASH ).

ترتفع أسهم كال-مين فودز بنحو 6% بعد إعلانها عن نتائج ربع سنوية فاقت التوقعات.

تتعرض أسهم كروكس وكوين بيس لضغوط بعد أن خفضت ريموند جيمس تصنيف الشركتين، مشيرةً إلى اشتداد المنافسة.

ترتفع أسهم ديجيتال ترباين بنحو 5% بعد أن بدأت بنشمارك تغطيتها بتوصية شراء وسعر مستهدف 15 دولارًا. ارتفع سهم DocuSign بنسبة 0.4% تقريبًا بعد أن رفعت JMP Securities توصيتها للسهم إلى "شراء".

وارتفع سهم EQT بنسبة 1.7% تقريبًا بعد أن تجاوز إنتاج الغاز في الربع الثاني التوقعات، على الرغم من أن الشركة خفضت توقعاتها للإنفاق الرأسمالي.

وانخفض سهم Reddit بنسبة 4% تقريبًا بعد تقارير تفيد بأن المنصة قد تقيد وصول جوجل إلى محتواها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وارتفعت أسهم الطاقة المتجددة بعد أن وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على حوافز ضريبية جديدة لدعم تطوير هذا القطاع.

وارتفع سهم Joby Aviation بنسبة 2% تقريبًا بعد إبرام اتفاقية مع Virgin Atlantic لإطلاق خدمة سيارات أجرة جوية كهربائية في المملكة المتحدة.

وانخفض سهم Summit Therapeutics بنسبة 3% تقريبًا بعد أن لم ترقَ نتائج التجارب السريرية إلى مستوى توقعات المستثمرين المرتفعة.

وارتفع سهم Super Micro Computer بنسبة 12% تقريبًا بعد تحديث لأعمالها رفعت فيه الشركة توقعاتها لهامش الربح الإجمالي وأعلنت عن تراكم طلبات قياسي.

على الرغم من محاولات وقف التراجع، لا تزال أسهم أشباه الموصلات أقل أداءً من الشركات الأخرى في مؤشر ناسداك 100. ويحقق القطاع الصناعي أداءً أفضل بكثير، بينما ترتفع أسهم سيسكو بأكثر من 1٪.

المصدر: أبحاث XTB

نتائج GE Vernova تُخيّب آمال المحللين

انخفض سهم GE Vernova بنحو 5% عقب إعلان نتائجها المالية، حيث جاءت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك أقل من توقعات السوق على الرغم من ارتفاع المبيعات. حققت الشركة نتائج قوية للغاية للربع الثاني من عام 2026، ورفعت توقعاتها لإيراداتها وتدفقاتها النقدية للعام بأكمله. وعلى الرغم من وجود طلبات متراكمة قياسية وطلب قوي على البنية التحتية للطاقة، انخفضت أسهم الشركة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، حيث ركز المستثمرون على جودة التدفقات النقدية للشركة وتقييمها المرتفع.

أهم الحقائق

ارتفعت الإيرادات بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 11.1 مليار دولار، بينما ارتفع صافي الدخل إلى 649 مليون دولار من 492 مليون دولار في العام السابق. وزاد ربح السهم المخفف بنسبة 33% ليصل إلى 2.47 دولار.

ونمت الطلبات نموًا عضويًا بنسبة 88% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 24.2 مليار دولار، بينما بلغت الطلبات المتراكمة 176.3 مليار دولار.

ورفعت الشركة توقعاتها لإيرادات عام 2026 إلى ما بين 45.5 و46.5 مليار دولار، وزادت متوسط ​​توقعاتها للتدفقات النقدية الحرة بمقدار 5 مليارات دولار. على الرغم من التقرير القوي، انخفضت أسهم الشركة بنحو 4-5% قبل افتتاح السوق، وذلك لأن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك جاءت أقل بقليل من التوقعات، كما دقّق المستثمرون في مصدر التدفق النقدي القياسي.

يؤكد حجم الطلبات المتراكمة القياسي ازدهار قطاعي البنية التحتية للطاقة ومراكز البيانات.

وكان الطلب هو المفاجأة الإيجابية الأبرز، حيث ارتفعت الطلبات بنسبة 88% لتصل إلى 24.2 مليار دولار، مدفوعةً بشكل أساسي بقطاعي الطاقة والكهرباء. وارتفع حجم الطلبات المتراكمة للشركة إلى 176.3 مليار دولار، أي ما يعادل أربعة أضعاف إيراداتها المتوقعة للعام الحالي تقريبًا.

أفادت الإدارة أيضًا بأن طلبات مراكز البيانات تجاوزت 5 مليارات دولار منذ بداية العام، أي أكثر من ضعف إجمالي الطلبات المسجلة لعام 2025 بأكمله. وتتوقع شركة GE Vernova أن يكون لديها ما لا يقل عن 125 جيجاواط من معدات توربينات الغاز قيد التعاقد بحلول نهاية العام، بينما من المتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية السنوية من حوالي 20 جيجاواط حاليًا إلى 24 جيجاواط في عام 2028 و30 جيجاواط في عام 2030.

لماذا تنخفض أسهم الشركة رغم التوقعات الإيجابية؟

يتمثل الشاغل الرئيسي للمستثمرين في جودة التدفقات النقدية للشركة. فقد بلغ التدفق النقدي الحر 9.9 مليار دولار في النصف الأول من العام، وهو ما يمثل بالفعل حوالي 82% من التوقعات الجديدة للعام بأكمله. في الوقت نفسه، بلغت التدفقات النقدية الداخلة من التزامات العقود 13.7 مليار دولار، متجاوزة إجمالي التدفق النقدي التشغيلي للشركة. وهذا يعني أن جزءًا كبيرًا من النقد جاء من دفعات مقدمة من العملاء لتسليمات التوربينات المستقبلية وحجوزات مواقع التصنيع، وليس من العقود المبرمة.

بالإضافة إلى ذلك، ورغم أن الإيرادات تجاوزت توقعات وول ستريت، إلا أن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك جاءت أقل بقليل من التوقعات. بعد الارتفاع القوي لسهم الشركة في الأشهر الأخيرة، كان المستثمرون يتوقعون فعلياً تقريراً مثالياً. كما يركز السوق على الخسائر المستمرة في قطاع طاقة الرياح، والتأثير المحتمل للتعريفات الجمركية، والتقييم المرتفع للشركة رغم التصحيح الأخير.

المصدر: xStation5