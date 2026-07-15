افتتاح السوق الأمريكي: مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يرتفع مع انخفاض معدل التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المنتجين 🔼 أسهم شركات الذاكرة تتراجع، وباي بال ترتفع بنسبة 15%

ارتفعت مؤشرات وول ستريت بشكل طفيف بعد افتتاح جلسة الأربعاء، مدعومةً بمكاسب أكبر شركات التكنولوجيا ومؤشرات إضافية على انحسار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.4%، ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2%، ومؤشر داو جونز بنحو 0.1%. وتحسنت المعنويات بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) التي جاءت أضعف من المتوقع، وتصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، الذي أشار إلى تزايد احتمالات انخفاض التضخم. ومع ذلك، لا يزال حجم هذا الارتفاع محدودًا بسبب ارتفاع أسعار النفط مجددًا عقب الضربات الأمريكية الجديدة على أهداف في إيران. وبالمقارنة مع العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100، التي تتأثر سلبًا بخسائر أسهم شركات تصنيع رقائق الذاكرة، فإن أداء العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 أفضل بشكل ملحوظ.

يرتفع سهم تسلا بنحو 2%، بينما ترتفع أسهم أمازون وآبل ومايكروسوفت وألفابت بأكثر من 1%، مما يدعم السوق بشكل عام.

انخفض مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي بنسبة 0.3% على أساس شهري في يونيو، مقارنةً بتوقعات عدم حدوث تغيير، مما عزز الإشارة الواردة في تقرير مؤشر أسعار المستهلكين السابق الذي جاء أبطأ من المتوقع.

انخفضت احتمالية رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في يوليو إلى 17% من 42% في اليوم السابق، على الرغم من أن الأسواق لا تزال ترى إمكانية حدوث ذلك في سبتمبر.

وقد لاقت تصريحات جون ويليامز، التي أشارت إلى أن التضخم ربما يكون قد بلغ ذروته بالفعل، وأنه من المتوقع أن ينخفض ​​تدريجيًا خلال الفصول القادمة، استحسان المستثمرين.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1% ليتجاوز 80 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع سعر خام برنت بنحو 0.6% ليظل فوق 85 دولارًا في أعقاب الهجمات الأمريكية الجديدة على إيران.

وارتفعت أسهم شركة بلاك روك بأكثر من 6% بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج ربع سنوية أفضل من المتوقع.

على الرغم من تحسن بيانات التضخم، لا يزال السوق يركز على ارتفاع أسعار النفط والضغوط التضخمية المحتملة المرتبطة بطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

مخطط مؤشر US500 (الفترة الزمنية D1)

يرتفع المؤشر اليوم إلى ما يقارب 7620 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى تاريخي له، على الرغم من تراجع بعض أسهم شركات التكنولوجيا. يبقى مستوى الدعم الرئيسي عند المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يوماً قرب 7500 نقطة، بينما يقع المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم قرب 7000 نقطة. سيكون اختراق مستوى 7700 نقطة حاسماً بالنسبة للمشترين، وقد يمهد الطريق نحو مستوى 8000 نقطة.

المصدر: xStation5

افتتاح جلسة التداول الأمريكية - الرسوم البيانية

مع بداية الجلسة، تصدرت شركة باي بال قائمة الرابحين في مؤشر ناسداك 100 بعد تقارير عن عرض استحواذ محتمل من شركة سترايب وشركة الاستثمار المباشر أدڤنت. كما كانت شركات أدوبي، وورك داي، وستراتيجيا من بين الشركات الأقوى أداءً، بينما هيمنت شركات أشباه الموصلات على قائمة الخاسرين، بما في ذلك سانديسك، ومارڤيل، وويسترن ديجيتال، ومايكرون، مما يشير إلى عمليات جني أرباح بعد الارتفاع القوي الذي شهده القطاع مدفوعًا بالذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم من ضعف أداء بعض أسهم شركات الذاكرة والرقائق، إلا أن التوجه العام نحو قطاع التكنولوجيا لا يزال إيجابيًا.

المصدر: أبحاث XTB

تُظهر خريطة قطاعات مؤشر داو جونز الصناعي تفوقًا واضحًا للأسهم الصاعدة، حيث تقود المكاسب بشكل أساسي أكبر شركات التكنولوجيا والاتصالات، بما في ذلك آبل ومايكروسوفت وألفابت وأمازون. كما يحقق كل من جي بي مورغان وميرك أداءً جيدًا، بينما تُعد أسهم يونايتد هيلث وفيزا وكوكاكولا وسيسكو من بين الأسهم التي تُؤثر سلبًا على المؤشر. ولا تزال الصورة العامة للسوق إيجابية بشكل معتدل، مع تركز رؤوس الأموال بشكل رئيسي في أكبر شركات التكنولوجيا والقطاعات المرتبطة بالتحول الرقمي.

المصدر: أبحاث XTB

أخبار الشركات

باي بال ( PYPL.US ): ارتفعت أسهم منصة المدفوعات الرقمية بنسبة تقارب 16% بعد أن أفادت رويترز بأن شركة سترايب وشركة الاستثمار المباشر أدڤنت قدّمتا عرض استحواذ بقيمة 53 مليار دولار. السعر المقترح هو 60.50 دولارًا للسهم. ووفقًا للمصادر، تم تقديم العرض في وقت سابق من هذا الشهر.

جونسون آند جونسون ( JNJ.US ): انخفضت أسهم الشركة بأكثر من 1% في تداولات ما قبل افتتاح السوق على الرغم من نتائج الربع الثاني التي فاقت التوقعات. أعلنت جونسون آند جونسون عن أرباح معدلة للسهم الواحد بلغت 2.90 دولارًا، مقارنةً بتوقعات بلغت 2.85 دولارًا. وبلغت الإيرادات 25.31 مليار دولار، متجاوزةً بذلك التقديرات المتوقعة البالغة 25.05 مليار دولار.

علي بابا ( BABA.US ): ارتفعت أسهم علي بابا المدرجة في الولايات المتحدة بنحو 5% بعد تقارير تفيد بأن نموذج Qwen للذكاء الاصطناعي سيتم دمجه في نظام Apple Intelligence في الصين. وقد نشرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية هذه المعلومات. اعتبر السوق هذا التطور دفعةً هامةً محتملةً لمكانة علي بابا في منظومة الذكاء الاصطناعي المحلية في الصين.

قطاع أشباه الموصلات: ارتفعت أسهم شركات تصنيع الرقائق في بداية الجلسة، بينما ربح مؤشر VanEck Semiconductor ETF (SMH) حوالي 1.2%. وقادت شركة ASML هذا الارتفاع، مسجلةً 3% بعد رفع توقعاتها للمبيعات للمرة الثانية هذا العام. كما ارتفعت أسهم إنتل ولام ريسيرش بأكثر من 3%، مما يؤكد تحسنًا عامًا في معنويات القطاع.

أسهم باي بال (الفترة الزمنية ليوم واحد): تتداول أسهم باي بال مجددًا فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم، المحدد بالخط الأحمر، لكن انعكاس الاتجاه طويل الأجل يتطلب اختراق الحد العلوي للقناة الهابطة الممتدة لعدة سنوات. وقد يزيد تجاوز 60 دولارًا من احتمالية حدوث هذا السيناريو، بينما قد يشير الانخفاض إلى ما دون 50 دولارًا للسهم إلى استعادة البائعين السيطرة، وقد يعني أيضًا عدم إتمام عملية الاستحواذ. تُقيّم الصفقة المقترحة الشركة بعلاوة تقارب 10% على سعر سهمها الحالي.

المصدر: xStation5