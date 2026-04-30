افتتاح السوق الأمريكي: مكاسب وول ستريت تفقد زخمها 📉 أسهم شركة كاتربيلر ترتفع بعد إعلان الأرباح

يتراجع التفاؤل في وول ستريت قليلاً اليوم وسط صورة متباينة لنتائج أرباح شركات التكنولوجيا العملاقة التي صدرت أمس. وتُعدّ مايكروسوفت وميتا بلاتفورمز من بين الشركات الأقل أداءً، بينما تبرز ألفابت (GOOGC.US) كأفضل الشركات أداءً، حيث ارتفعت أسهمها نحو 370 دولارًا، متعافيةً بنسبة تقارب 40% من أدنى مستوياتها في مارس.

مؤشر ناسداك 100 (D1)

بالنظر إلى الرسم البياني للعقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100، نجد أن المشترين واجهوا مقاومة قوية قرب مستوى 27,600. ومن المرجح أن تُشكّل هذه المنطقة مستوى مقاومة رئيسيًا في الأيام والأسابيع القادمة. ويُشكّل الرسم البياني اليومي الحالي فتيلًا يُشبه شمعة دوجي الهابطة. وبالمثل، يُشير مؤشر MACD إلى تقاطع هابط. من ناحية أخرى، لا تزال أجواء موسم الأرباح العامة داعمة للأسهم، على الرغم من أنه في غياب حلٍّ للصراع في الشرق الأوسط، قد يكون من الصعب توليد زخم صعودي قوي مماثل.