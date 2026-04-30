افتتاح السوق الأمريكي: مكاسب وول ستريت تفقد زخمها 📉 أسهم شركة كاتربيلر ترتفع بعد إعلان الأرباح

يتراجع التفاؤل في وول ستريت قليلاً اليوم وسط صورة متباينة لنتائج أرباح شركات التكنولوجيا العملاقة التي صدرت أمس. وتُعدّ مايكروسوفت وميتا بلاتفورمز من بين الشركات الأقل أداءً، بينما تبرز ألفابت (GOOGC.US) كأفضل الشركات أداءً، حيث ارتفعت أسهمها نحو 370 دولارًا، متعافيةً بنسبة تقارب 40% من أدنى مستوياتها في مارس.
مؤشر ناسداك 100 (D1)
بالنظر إلى الرسم البياني للعقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100، نجد أن المشترين واجهوا مقاومة قوية قرب مستوى 27,600. ومن المرجح أن تُشكّل هذه المنطقة مستوى مقاومة رئيسيًا في الأيام والأسابيع القادمة. ويُشكّل الرسم البياني اليومي الحالي فتيلًا يُشبه شمعة دوجي الهابطة. وبالمثل، يُشير مؤشر MACD إلى تقاطع هابط. من ناحية أخرى، لا تزال أجواء موسم الأرباح العامة داعمة للأسهم، على الرغم من أنه في غياب حلٍّ للصراع في الشرق الأوسط، قد يكون من الصعب توليد زخم صعودي قوي مماثل.
المصدر: xStation5
أخبار الشركات
- ميتا بلاتفورمز - انخفض سهم الشركة الأم لفيسبوك بنحو 9% بعد رفع توقعاتها للإنفاق الرأسمالي السنوي إلى نطاق يتراوح بين 125 و145 مليار دولار، مما زاد من مخاوف المستثمرين بشأن الإنفاق المتعلق بالذكاء الاصطناعي. وقد طغى ارتفاع الإنفاق الرأسمالي على نتائج الربع الأول التي فاقت التوقعات.
- إيلي ليلي - ارتفع سهم عملاق صناعة الأدوية بنحو 7% بعد إعلانه عن نتائج الربع الأول التي تجاوزت توقعات المحللين بشكل ملحوظ. كما رفعت الشركة توقعاتها للإيرادات السنوية إلى نطاق يتراوح بين 82 و85 مليار دولار، بعد أن كانت تتراوح بين 80 و83 مليار دولار.
- رويال كاريبيان - ارتفع سهم شركة الرحلات البحرية بنحو 6% عقب إعلانها عن أحدث نتائجها المالية. وبلغت الأرباح المعدلة للسهم الواحد في الربع الأول 3.60 دولار، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 3.20 دولار. وبلغت الإيرادات 4.45 مليار دولار، أي أقل بقليل من التوقعات التي بلغت 4.46 مليار دولار. كما خفضت الشركة الحد الأعلى لتوقعاتها للأرباح للسهم الواحد السنوية.
- كاتربيلر - ارتفعت أسهم شركة كاتربيلر بنسبة تقارب 9% بعد إعلان نتائج الربع الأول قبل افتتاح السوق يوم الخميس. وسجلت الشركة المصنعة لمعدات البناء ربحية معدلة للسهم الواحد بلغت 5.54 دولار أمريكي وإيرادات بقيمة 17.42 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بتوقعات فاكت سيت التي بلغت 4.65 دولار أمريكي و16.53 مليار دولار أمريكي على التوالي.
كما توقعت كاتربيلر زيادة في المبيعات والإيرادات على أساس سنوي في الربع الحالي. وأشار الرئيس التنفيذي جو كريد إلى بداية قوية للعام، مدفوعةً بمرونة الأسواق النهائية والتنفيذ المنضبط في بيئة تشغيل ديناميكية. وأضاف أن تراكم الطلبات القياسي يوفر أساسًا متينًا لاستمرار الزخم الإيجابي. وقد ارتفع سعر السهم بأكثر من 160% خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 41% في عام 2026، مدعومًا بتزايد الطلب على معدات البناء المرتبط بتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
المصدر: xStation5
