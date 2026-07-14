افتتاح السوق الأمريكي: ناسداك 100 يرتفع بنسبة 1% 🔼 أسهم شركات البرمجيات تتراجع، بينما يرتفع سهم جي بي مورغان بعد إعلان الأرباح

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت بعد أن خففت بيانات التضخم الأمريكية الأضعف من المتوقع المخاوف بشأن رفع محتمل آخر لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي على المدى القريب. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2%، مدعومًا بمكاسب قوية في أسهم غولدمان ساكس، ولكنه تأثر سلبًا بعمليات بيع مكثفة في أسهم شركة آي بي إم. ولا يزال التقدم العام محدودًا بسبب ارتفاع أسعار النفط والخسائر الفادحة في أسهم شركات البرمجيات، حيث انخفض سهم آي بي إم بنحو 25% بعد تحذير من ضعف الطلب على أعمالها في مجال البرمجيات والبنية التحتية، مسجلًا بذلك أكبر انخفاض يومي له منذ عام 1987. ويقوم المستثمرون حاليًا بتقييم ما إذا كان انخفاض التضخم كافيًا لدعم انتعاش السوق على الرغم من تزايد المخاطر الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الطاقة، وموسم أرباح الشركات المتباين.

انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في يونيو بنسبة 0.4% على أساس شهري، مقارنة بتوقعات انخفاض بنسبة 0.2%، بينما تباطأ التضخم السنوي إلى 3.5%، وهو أقل بكثير من متوسط ​​التوقعات البالغ 3.8%.

انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في يونيو بنسبة 0.4% على أساس شهري، مقارنة بتوقعات انخفاض بنسبة 0.2%، بينما تباطأ التضخم السنوي إلى 3.5%، وهو أقل بكثير من متوسط ​​التوقعات البالغ 3.8%.

انخفضت احتمالية رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في يوليو إلى 17% من 42% في اليوم السابق، مما أعطى دفعة مؤقتة لمعنويات المستثمرين في سوق الأسهم.

لا تزال الأسواق تتوقع احتمالية بنسبة 63% لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر، مما يشير إلى أن المستثمرين ليسوا مستعدين بعد لإعلان نهاية سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة.

انتعشت عوائد سندات الخزانة من أدنى مستوياتها خلال اليوم مع تحول تركيز المستثمرين من بيانات التضخم إلى ارتفاع أسعار النفط والتصريحات المرتقبة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش.

تشهد أسهم شركات أشباه الموصلات انتعاشًا قويًا، حيث ارتفع مؤشر VanEck Semiconductor ETF (SMH) بأكثر من 2%، بينما حققت أسهم شركات Applied Materials و Lam Research و Teradyne و Micron مكاسب جيدة.

تجاوز سعر خام غرب تكساس الوسيط 80 دولارًا للبرميل، وارتفع سعر خام برنت إلى ما يزيد عن 86 دولارًا، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب عن خطط لإعادة فرض حصار على الملاحة الإيرانية عبر مضيق هرمز.

انخفض سهم شركة IBM بنحو 24% بعد تحذيرها من أن أرباح الربع الثاني ستخيب التوقعات بسبب ضعف الطلب في قطاعي البرمجيات والبنية التحتية.

ارتفع مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة التابع للاتحاد الوطني للأعمال المستقلة ( NFIB ) للشهر الثاني على التوالي، متجاوزًا التوقعات بشكل ملحوظ، مما يشير إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية الأمريكية ونمو الشركات الصغيرة.

رسم بياني ناسداك 100 (الإطار الزمني للنصف الأول من العام)

يسجل عقد ناسداك 100 الآجل مكاسب طفيفة اليوم، ولكنه تراجع عن معظم الارتفاع الذي بدأ مع صدور مؤشر أسعار المستهلك في تمام الساعة 2:30 مساءً. ويبدو أن منطقة المقاومة الرئيسية تقع بين 29,900 و30,000 نقطة، بينما تقع منطقة دعم مهمة بالقرب من 29,400 نقطة، حيث تتزامن ردود الفعل السعرية الأخيرة مع تصحيح فيبوناتشي بنسبة 23.6% للاندفاع الهبوطي الأخير.

المصدر: xStation5

المصدر: xStation5

تُعد شركات غولدمان ساكس، وكاتربيلر، وهانيويل من بين الشركات الأقوى أداءً اليوم، بينما تتركز أضعف الأسهم في قطاع البرمجيات، بما في ذلك شركات آي بي إم، وسيلزفورس، ومايكروسوفت، وشركة ميرك العملاقة للأدوية.

المصدر: XTB Research

آي بي إم (IBM.US)

انخفضت أسهم آي بي إم بنسبة تقارب 25% بعد أن نشرت الشركة نتائجها الأولية للربع الثاني وخفضت توقعاتها للإيرادات والربحية. إذا استمرت الخسائر حتى إغلاق السوق، فسيكون هذا أسوأ انخفاض يومي لأسهم آي بي إم منذ "الاثنين الأسود" في 19 أكتوبر 1987، عندما انخفض السهم بنسبة 23.7%. كما سيمثل هذا أكبر انخفاض يومي في تاريخ الشركة استنادًا إلى بيانات تعود إلى عام 1972. وأوضحت آي بي إم أن العديد من عملاء المؤسسات يخفضون إنفاقهم على البرامج وخدمات تكنولوجيا المعلومات، بينما يعيدون توجيه ميزانياتهم نحو استثمارات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

جيه بي مورغان تشيس (JPM.US)

أعلن بنك جيه بي مورغان عن نتائج ربع سنوية فاقت توقعات وول ستريت. حقق البنك أرباحًا قدرها 6.14 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد (باستثناء البنود غير المتكررة) من إيرادات بلغت 58.02 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بتقديرات المحللين البالغة 5.85 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد و50.19 مليار دولار أمريكي للإيرادات. ارتفعت الأسهم بنسبة تقارب 1.5% بعد حوالي 30 دقيقة من افتتاح السوق الأمريكية.

غولدمان ساكس (GS.US)

ارتفعت أسهم غولدمان ساكس بأكثر من 5% بعد إعلانها عن نتائج الربع الثاني التي فاقت التوقعات بشكل ملحوظ. حقق البنك ربحية للسهم الواحد بلغت 20.98 دولارًا أمريكيًا، متجاوزًا بذلك التوقعات التي كانت 14.48 دولارًا أمريكيًا، بينما بلغت الإيرادات 20.34 مليار دولار أمريكي، متجاوزة التوقعات التي كانت 16.13 مليار دولار أمريكي. تدعم هذه النتائج القطاع المالي بشكل عام، وتُصنف ضمن أقوى المفاجآت الإيجابية في موسم الإعلان الحالي عن الأرباح.

سيتي غروب (C.US)

حقق سيتي غروب أيضًا نتائج ربع سنوية أفضل من المتوقع. أعلن البنك عن ربحية للسهم الواحد بلغت 3.15 دولارًا أمريكيًا على إيرادات بلغت 24.77 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بالتوقعات التي كانت 2.74 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد و23.74 مليار دولار أمريكي للإيرادات. على الرغم من تجاوز الأرباح للتوقعات، انخفض سعر السهم بنحو 2%، مما يشير إلى عمليات جني أرباح أو توقعات مرتفعة من المستثمرين قبل الإعلان عن النتائج.

بنك أوف أمريكا (BAC.US)

تجاوز بنك أوف أمريكا أيضًا توقعات المحللين. أعلن البنك عن أرباح بلغت 1.21 دولار أمريكي للسهم الواحد، متجاوزًا بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى 1.13 دولار أمريكي، بينما بلغت الإيرادات 31.7 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً التوقعات التي كانت تشير إلى 30.72 مليار دولار أمريكي.

ويلز فارجو (WFC.US)

حققت ويلز فارجو نتائج ربع سنوية فاقت التوقعات، حيث سجلت أرباحًا بلغت 2.00 دولار أمريكي للسهم الواحد وإيرادات بلغت 22.62 مليار دولار أمريكي. وكان المحللون قد توقعوا أرباحًا بلغت 1.72 دولار أمريكي للسهم الواحد وإيرادات بلغت 21.84 مليار دولار أمريكي. وعلى الرغم من تجاوز الأرباح للتوقعات، انخفض سعر السهم بنحو 1%.

ميرك (MRK.US)

لا تزال شركة ميرك محط أنظار المستثمرين بعد أن رفعت شركة بي إم أو كابيتال سعرها المستهدف للسهم من 135 دولارًا أمريكيًا إلى 142 دولارًا أمريكيًا، مع تأكيدها على توصيتها بشراء السهم. ويعود هذا التحسين إلى الإقبال الكبير على دواء كيترودا كليكس، وهو النسخة تحت الجلد من علاج السرطان الرائد للشركة، والذي فاق التوقعات. تتوقع شركة BMO مبيعات بقيمة 363 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني، مقارنةً بتوقعات السوق البالغة 334 مليون دولار أمريكي.

ووفقًا لشركة الوساطة، كان العامل الرئيسي هو إدخال رمز J الأمريكي الدائم، الذي يُسهّل عملية سداد تكاليف العلاج للأطباء، ومن المتوقع أن يُسرّع من اعتماده في جميع أنحاء نظام الرعاية الصحية الأمريكي. ورغم أن بعض المستشفيات لم تُدمج العلاج بعد في أنظمة السجلات الطبية الإلكترونية لديها، تعتقد BMO أن الإقبال عليه في الولايات المتحدة سيستمر في تجاوز توقعات السوق الحالية.

كما تلقت شركة ميرك أخبارًا تنظيمية إيجابية. فقد وسّعت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية نطاق استخدام لقاح Capvaxive ليشمل الأطفال والمراهقين المعرضين لخطر متزايد للإصابة بمرض المكورات الرئوية، في حين حسّنت الشركة أيضًا إمكانية الحصول على علاجها لفيروس نقص المناعة البشرية IDVYNSO من خلال برامج المساعدة الحكومية الأمريكية.

أسهم ميرك (MRK.US)

تراجعت أسهم ميرك إلى متوسطها المتحرك لـ 50 يومًا (الخط البرتقالي)، ويتم تداولها حاليًا بأقل بنحو 15% من السعر المستهدف الذي حددته BMO Capital عند 142 دولارًا أمريكيًا.

المصدر: xStation5