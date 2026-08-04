التقويم الاقتصادي: تقرير فرص العمل والوظائف الشاغرة والبيانات الأمريكية الرئيسية تتصدر المشهد

بدأت الأسواق المالية جلسة الثلاثاء بتفاؤل معتدل، حيث يحلل المستثمرون بيانات التضخم الواردة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ واستقرار سوق سلع الطاقة. ورغم أن جدول البيانات الاقتصادية الكلية اليوم لا يزال خفيفًا نسبيًا، إلا أن اهتمام المستثمرين سينصب على البيانات الصادرة بعد الظهر من أمريكا الشمالية. ويُعدّ تقرير فرص العمل (JOLTs) من الولايات المتحدة الأمريكية أهم البيانات لهذا اليوم، إذ سيوفر مؤشرات إضافية حول وضع سوق العمل الأمريكي في سياق قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية بشأن أسعار الفائدة. في الوقت نفسه، ستسلط بيانات طلبات المصانع الأمريكية ومؤشرات مديري المشتريات الكندية الضوء على الديناميكيات الحالية في قطاع التصنيع.

أهم البيانات الصادرة خلال الجلسة الآسيوية:

تباطأ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية إلى 2.8% على أساس سنوي في يوليو، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 3.0% على أساس سنوي، وأقل من القراءة السابقة التي كانت تشير إلى 3.0% على أساس سنوي.

وعلى أساس شهري، انخفض معدل التضخم في كوريا الجنوبية بنسبة 0.2% على أساس شهري، وهو أقل من توقعات السوق التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.1% على أساس شهري.

جدول البيانات الاقتصادية الكلية

08:00 رومانيا - معدل التضخم السنوي وفقًا لمؤشر أسعار المنتجين. القراءة السابقة: 12.05%.

08:30 أستراليا - مؤشر أسعار السلع الأساسية السنوي. القراءة السابقة: 16.9%.

10:00 إيطاليا - مبيعات التجزئة (معدل شهري). التوقعات: 0.1%. القراءة السابقة: 0.2%.

14:30 الولايات المتحدة الأمريكية - الميزان التجاري. التوقعات: -73.1 مليار دولار أمريكي. القراءة السابقة: -77.6 مليار دولار أمريكي.

14:30 كندا - الميزان التجاري. التوقعات: 3.1 مليار دولار كندي. القراءة السابقة: 4.24 مليار دولار كندي.

15:30 كندا - مؤشر مديري المشتريات التصنيعي. التوقعات: 50.5. القراءة السابقة: 53.0.

16:00 الولايات المتحدة الأمريكية - طلبات المصانع باستثناء النقل (معدل شهري). التوقعات: 0.6%. القراءة السابقة: ١٫٨٪.

16:00 الولايات المتحدة - طلبات السلع المعمرة (نهائي شهري). التوقعات: ٠٫٣٪. القراءة السابقة: -٤٫٠٪.

16:00 الولايات المتحدة - طلبات المصانع (شهريًا). التوقعات: ٠٫٢٪. القراءة السابقة: -١٫٣٪.

16:00 الولايات المتحدة - فرص العمل المتاحة ( JOLTs ). التوقعات: ٧٫٤٥ مليون. القراءة السابقة: ٧٫٥٩٤ مليون.

22:40 الولايات المتحدة - التغير الأسبوعي في مخزونات النفط الخام ( API ). التوقعات: غير متوفر. القراءة السابقة: ٣٫٣ مليون برميل.

بيانات الأرباح

قبل افتتاح السوق:

شركة ميرك

شركة كاتربيلر

شركة فايزر

بعد إغلاق السوق:

شركة سبيس إكس

شركة إيه إم دي

شركة أريستا نتوركس

شركة لايت آند وندر

شركة ون أوك

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