مخطط اليوم: زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بعد تدخل اليابان. انخفض سعر الصرف إلى ما دون 160، لكن الضغط على الين لا يزال قائماً.

لا يزال زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني أحد المواضيع الرئيسية في سوق الصرف الأجنبي، وذلك في أعقاب رد فعل السلطات اليابانية الأخير على الانخفاض الحاد في قيمة الين. وقد تعرض الزوج مجدداً لضغوط بيعية، متراجعاً نحو مستوى 158، ومسجلاً انخفاضاً دون مستوى 160، الذي وصفه المسؤولون الحكوميون اليابانيون مراراً بأنه مستوى يستدعي اهتماماً خاصاً.

وقد أثمر تدخل الحكومة اليابانية في سوق العملات أثراً قصير الأجل، حيث ارتفع الين بشكل ملحوظ، وتراجع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني عن مستوى 160 النفسي. ومع ذلك، يبقى السؤال الأهم: هل يمكن الحفاظ على هذا الارتفاع؟ يُظهر التاريخ أن التدخل في سوق العملات قد يحدّ بفعالية من تقلبات أسعار الصرف الحادة، ولكن دون تغيير في العوامل الأساسية الكامنة وراء ضعف العملة، غالباً ما يكون تأثيره محدوداً.

على المدى القريب، قد يستمر زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني في الانخفاض، متوجهاً نحو مستوى 157. ومن الناحية الفنية، تلقى السوق إشارة مفادها أن مستوى 160 لا يزال يمثل مستوىً تستعد السلطات اليابانية للتدخل فيه بحزم. لكن على المدى الطويل، لا تزال التوقعات بالنسبة للين صعبة، حيث أن العامل الرئيسي المؤثر على سعر الصرف - وهو فرق سعر الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان - لا يزال يعمل ضد العملة اليابانية.

المصدر: xStation5

العوامل المؤثرة حاليًا على زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني

تدخل اليابان أوقف التحرك، لكنه لم يحل مشكلة الين

كان الحدث الأبرز في الأيام الأخيرة هو رد فعل السلطات اليابانية على ضعف الين. فقد اعتُبر تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي/الين الياباني مستوى 160 سريعًا جدًا وغير مواتٍ، مما زاد الضغط على الأسر والشركات من خلال ارتفاع تكاليف الاستيراد.

ساعدت الإجراءات المتخذة في سوق الصرف الأجنبي على الحد من حجم انخفاض قيمة الين ودفعت سعر صرف الدولار الأمريكي/الين الياباني إلى ما دون مستوى 160. وقد تلقى السوق إشارة واضحة مفادها أن اليابان مستعدة للتدخل إذا ما أصبحت تحركات العملة سريعة بشكل مفرط.

مع ذلك، تكمن المشكلة في أن التدخل لا يغير العوامل الأساسية. فإذا استمرت فجوة أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان واسعة، فقد يعود الضغط على الين.

لذا، لم يعد السؤال الرئيسي هو ما إذا كان بإمكان اليابان وقف ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي/الين الياباني، بل إلى متى يمكنها الحفاظ على آثار هذا التدخل دون دعم إضافي من السياسة النقدية.

الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان: فارق أسعار الفائدة لا يزال يؤثر سلبًا على الين

يُعدّ الموقف النقدي لكل من البنكين المركزيين أحد أهم العوامل المؤثرة على زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني.

في اجتماعه الأخير، أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير. وخفّضت الأسواق توقعاتها برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، إلا أن أسعار الفائدة الأمريكية لا تزال مرتفعة جدًا مقارنةً باليابان.

من جهة أخرى، بدأ بنك اليابان دورة رفع أسعار الفائدة هذا العام، وأشار بوضوح إلى أن هذه الخطوة قد لا تكون الأخيرة. وتتوقع الأسواق احتمال رفع سعر الفائدة مرة أخرى هذا العام، خاصةً إذا بقي التضخم ونمو الأجور عند مستويات مناسبة.

حتى لو قرر بنك اليابان رفع سعر الفائدة مرة أخرى، سيظل فارق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان كبيرًا. وكان هذا العامل هو السبب الرئيسي وراء بيع الين لعدة أشهر، ولا يزال أحد أكبر التحديات التي تواجه العملة اليابانية.

بنك اليابان يُغيّر موقفه، لكن الين بحاجة إلى مزيد من الدعم

يُمثّل بدء بنك اليابان دورة رفع أسعار الفائدة تحولاً هاماً بعد سنوات طويلة من السياسة النقدية التيسيرية للغاية. وتتزايد تركيزات الأسواق على إمكانية قيام البنك المركزي الياباني بمزيد من تطبيع السياسة النقدية.

إلا أن المشكلة تكمن في وتيرة هذه التغييرات. فبنك اليابان لا يزال يتوخى الحذر لأن الاقتصاد الياباني أكثر حساسية لارتفاع تكاليف التمويل مقارنةً بالاقتصاد الأمريكي.

لذا، سيكون من الأهمية بمكان بالنسبة للين ليس فقط ما إذا كان بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة، بل أيضاً ما إذا كانت الأسواق تعتقد أن البنك المركزي مستعد لمواصلة هذه العملية في الأشهر المقبلة.

إذا ارتفعت التوقعات بشأن بنك اليابان بوتيرة أسرع من التوقعات بشأن الاحتياطي الفيدرالي، فقد يحصل الين على دعم إضافي. ولكن في هذه المرحلة، يبقى فارق أسعار الفائدة التحدي الرئيسي الذي يواجه العملة اليابانية.

النفط والخليج العربي يزيدان من مخاطر الين

يُعدّ الوضع الجيوسياسي وأسعار الطاقة من العوامل الأخرى المؤثرة على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني.

لا تزال التوترات المحيطة بالخليج العربي وخطر انقطاع إمدادات النفط من العوامل المهمة في السوق. واليابان، باعتبارها اقتصادًا يعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة، معرضة بشكل خاص لارتفاع أسعار النفط.

قد يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى زيادة الضغوط التضخمية في اليابان، وفي الوقت نفسه، إلى تفاقم ميزانها التجاري نتيجة ارتفاع نفقات الاستيراد. تاريخيًا، غالبًا ما كان لهذه العوامل تأثير سلبي على الين.

بالإضافة إلى ذلك، خلال فترات تصاعد عدم الاستقرار الجيوسياسي، غالبًا ما يستفيد الدولار الأمريكي كعملة ملاذ آمن عالمي. هذا يعني أنه حتى في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، قد يظل الدولار مدعومًا مقابل الين.

المخاطر المالية في اليابان تُشكّل تحديًا آخر للعملة

إلى جانب السياسة النقدية، يولي السوق اهتمامًا متزايدًا للوضع المالي لليابان.

تُثير خطط زيادة الإنفاق العام والتخفيضات الضريبية المحتملة تساؤلات حول إمكانية تفاقم عبء ديون البلاد. بالنسبة لسوق العملات، تكمن المسألة الرئيسية في ما إذا كانت السياسة المالية ستدعم النمو الاقتصادي أم ستزيد المخاوف بشأن استدامة المالية العامة.

إذا استنتجت الأسواق أن اليابان ستتبع سياسة مالية توسعية دون ضبط كافٍ للإنفاق، فقد يحد ذلك من إمكانية ارتفاع قيمة الين.

زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني يواجه اختبارًا جديدًا

يشير الانخفاض الحالي في سعر صرف الدولار الأمريكي/الين الياباني إلى أن مستوى 160 لا يزال عتبةً تستعد السلطات اليابانية للتدخل عندها. على المدى القريب، قد يستمر الزوج في الانخفاض، خاصةً إذا خفضت الأسواق توقعاتها بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

أما على المدى البعيد، فالوضع أكثر تعقيدًا. لا يزال الين يواجه ضغوطًا بسبب الفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، والتدخل في سوق العملات وحده لا يغير الصورة الأساسية للسوق.

سيعتمد اتجاه زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني مستقبلًا بشكل أساسي على ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في تيسير السياسة النقدية بوتيرة أسرع، أو ما إذا كان بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة بشكل أكثر حدة.

في الوقت الراهن، تلقى السوق إشارة واضحة مفادها أن طوكيو تدافع عن منطقة مستوى 160. يبقى السؤال المطروح: هل سيكون هذا مجرد تصحيح مؤقت أم بداية لتغير أكثر استدامة في اتجاه الين؟

النقاط الرئيسية

دفع تدخل اليابان زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني إلى ما دون مستوى 160، لكن استدامة هذا التحرك لا تزال تشكل أكبر مصدر للشك.