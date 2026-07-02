افتتاح السوق الأمريكي: ارتفاع مؤشر ناسداك وسط انتعاش قطاع أشباه الموصلات 🔼 انخفاض أسهم تسلا رغم تقرير قوي عن عمليات التسليم

يُظهر المخطط اليومي لسهم تسلا احتمال تشكّل مثلث. ما لم يتجاوز سعر السهم 425 دولارًا، يبقى الخطر الفني الرئيسي هو احتمال انخفاض السعر بشكل حاد، ما قد يؤدي إلى إعادة اختبار مستوى الدعم عند 390 دولارًا. في المقابل، قد يؤدي تجاوز الحد العلوي للنمط إلى فتح الطريق نحو 480 دولارًا، بالقرب من أعلى مستوياته التي سُجّلت في عام 2025.

بيندينغ سبونز (-7%) - تتراجع أسهم شركة التكنولوجيا الإيطالية بعد طرحها للاكتتاب العام يوم الأربعاء. ورغم انخفاض اليوم، لا يزال السهم أعلى بنحو 40% من سعر الاكتتاب.

بيندينغ سبونز (-7%) - تتراجع أسهم شركة التكنولوجيا الإيطالية بعد طرحها للاكتتاب العام يوم الأربعاء. ورغم انخفاض اليوم، لا يزال السهم أعلى بنحو 40% من سعر الاكتتاب.

بيندينغ سبونز (-7%) - تتراجع أسهم شركة التكنولوجيا الإيطالية بعد طرحها للاكتتاب العام يوم الأربعاء. ورغم انخفاض اليوم، لا يزال السهم أعلى بنحو 40% من سعر الاكتتاب.

بيندينغ سبونز (-7%) - تتراجع أسهم شركة التكنولوجيا الإيطالية بعد طرحها للاكتتاب العام يوم الأربعاء. ورغم انخفاض اليوم، لا يزال السهم أعلى بنحو 40% من سعر الاكتتاب.

بيندينغ سبونز (-7%) - تتراجع أسهم شركة التكنولوجيا الإيطالية بعد طرحها للاكتتاب العام يوم الأربعاء. ورغم انخفاض اليوم، لا يزال السهم أعلى بنحو 40% من سعر الاكتتاب.

بيندينغ سبونز (-7%) - تتراجع أسهم شركة التكنولوجيا الإيطالية بعد طرحها للاكتتاب العام يوم الأربعاء. ورغم انخفاض اليوم، لا يزال السهم أعلى بنحو 40% من سعر الاكتتاب.

ألفابت (-1%) - انخفضت أسهم الشركة الأم لجوجل بعد أن أيدت محكمة أوروبية غرامة احتكارية بقيمة 4.1 مليار يورو (4.67 مليار دولار) تتعلق بممارسة الشركة منح معاملة تفضيلية لتطبيقاتها الخاصة ضمن نظام أندرويد.

ألفابت (-1%) - انخفضت أسهم الشركة الأم لجوجل بعد أن أيدت محكمة أوروبية غرامة احتكارية بقيمة 4.1 مليار يورو (4.67 مليار دولار) تتعلق بممارسة الشركة منح معاملة تفضيلية لتطبيقاتها الخاصة ضمن نظام أندرويد.

ألفابت (-1%) - انخفضت أسهم الشركة الأم لجوجل بعد أن أيدت محكمة أوروبية غرامة احتكارية بقيمة 4.1 مليار يورو (4.67 مليار دولار) تتعلق بممارسة الشركة منح معاملة تفضيلية لتطبيقاتها الخاصة ضمن نظام أندرويد.

ألفابت (-1%) - انخفضت أسهم الشركة الأم لجوجل بعد أن أيدت محكمة أوروبية غرامة احتكارية بقيمة 4.1 مليار يورو (4.67 مليار دولار) تتعلق بممارسة الشركة منح معاملة تفضيلية لتطبيقاتها الخاصة ضمن نظام أندرويد.

ألفابت (-1%) - انخفضت أسهم الشركة الأم لجوجل بعد أن أيدت محكمة أوروبية غرامة احتكارية بقيمة 4.1 مليار يورو (4.67 مليار دولار) تتعلق بممارسة الشركة منح معاملة تفضيلية لتطبيقاتها الخاصة ضمن نظام أندرويد.

ألفابت (-1%) - انخفضت أسهم الشركة الأم لجوجل بعد أن أيدت محكمة أوروبية غرامة احتكارية بقيمة 4.1 مليار يورو (4.67 مليار دولار) تتعلق بممارسة الشركة منح معاملة تفضيلية لتطبيقاتها الخاصة ضمن نظام أندرويد.

تسلا (-1%) - انخفضت أسهم شركة تصنيع السيارات الكهربائية رغم إعلانها عن نتائج تسليمات للربع الثاني فاقت التوقعات. سلمت تسلا 480,126 سيارة، متجاوزةً بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى 406,600 سيارة، وأعلى بكثير من 384,000 سيارة تم تسليمها في الفترة نفسها من العام الماضي.

تسلا (-1%) - انخفضت أسهم شركة تصنيع السيارات الكهربائية رغم إعلانها عن نتائج تسليمات للربع الثاني فاقت التوقعات. سلمت تسلا 480,126 سيارة، متجاوزةً بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى 406,600 سيارة، وأعلى بكثير من 384,000 سيارة تم تسليمها في الفترة نفسها من العام الماضي.

تسلا (-1%) - انخفضت أسهم شركة تصنيع السيارات الكهربائية رغم إعلانها عن نتائج تسليمات للربع الثاني فاقت التوقعات. سلمت تسلا 480,126 سيارة، متجاوزةً بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى 406,600 سيارة، وأعلى بكثير من 384,000 سيارة تم تسليمها في الفترة نفسها من العام الماضي.

تسلا (-1%) - انخفضت أسهم شركة تصنيع السيارات الكهربائية رغم إعلانها عن نتائج تسليمات للربع الثاني فاقت التوقعات. سلمت تسلا 480,126 سيارة، متجاوزةً بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى 406,600 سيارة، وأعلى بكثير من 384,000 سيارة تم تسليمها في الفترة نفسها من العام الماضي.

تسلا (-1%) - انخفضت أسهم شركة تصنيع السيارات الكهربائية رغم إعلانها عن نتائج تسليمات للربع الثاني فاقت التوقعات. سلمت تسلا 480,126 سيارة، متجاوزةً بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى 406,600 سيارة، وأعلى بكثير من 384,000 سيارة تم تسليمها في الفترة نفسها من العام الماضي.

تسلا (-1%) - انخفضت أسهم شركة تصنيع السيارات الكهربائية رغم إعلانها عن نتائج تسليمات للربع الثاني فاقت التوقعات. سلمت تسلا 480,126 سيارة، متجاوزةً بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى 406,600 سيارة، وأعلى بكثير من 384,000 سيارة تم تسليمها في الفترة نفسها من العام الماضي.

بالنظر إلى الرسم البياني اليومي، نجد أن عقد US100 الآجل لا يزال يتداول فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (EMA50)، الموضح بالخط البرتقالي، مما يشير إلى استمرار هيمنة الزخم الصعودي. كما يشهد السوق تشكيل سلسلة من القيعان الصاعدة، مما يعزز الاتجاه الصعودي السائد. وعلى الجانب الصعودي، لا يزال مستوى 30,300 نقطة يمثل مستوى مقاومة هامًا، يعكس ردود فعل الأسعار السابقة. ويمكن إيجاد مستوى دعم أولي حول 29,400 نقطة.

لا يزال مؤشر ناسداك 100 على بعد 2.5% فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، وهو مرتفع بنسبة 18.4% منذ بداية العام، مما يؤكد استمرار الاتجاه الصعودي طويل الأجل. مع ذلك، لا يزال المؤشر يتداول بتقييم مرتفع، حيث تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح 30. وخلال الجلسات الأخيرة، كانت قطاعات المواد والخدمات المالية والسلع الاستهلاكية الأساسية هي الأقوى أداءً، بينما تراجعت أسهم التكنولوجيا والإنترنت. كما أن اتساع السوق لا يزال جيدًا، حيث يتداول أكثر من 60% من مكونات مؤشر ناسداك 100 فوق متوسطها المتحرك لـ 200 يوم. ولا تزال شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، بما في ذلك مارفيل تكنولوجي، وآرم هولدينغز، وإنتل، تقود القوة النسبية.

مؤشرات وول ستريت الآجلة لا تزال إيجابية: ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.5%، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.3%.

مؤشرات وول ستريت الآجلة لا تزال إيجابية: ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.5%، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.3%.

مؤشرات وول ستريت الآجلة لا تزال إيجابية: ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.5%، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.3%.

مؤشرات وول ستريت الآجلة لا تزال إيجابية: ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.5%، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.3%.

مؤشرات وول ستريت الآجلة لا تزال إيجابية: ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.5%، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.3%.

مؤشرات وول ستريت الآجلة لا تزال إيجابية: ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.5%، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.3%.

خيبات أمل في سوق العمل الأمريكي: ارتفع عدد الوظائف بمقدار 57 ألف وظيفة فقط، مقابل توقعات بلغت 115 ألف وظيفة، بينما انخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 4.2%.

خيبات أمل في سوق العمل الأمريكي: ارتفع عدد الوظائف بمقدار 57 ألف وظيفة فقط، مقابل توقعات بلغت 115 ألف وظيفة، بينما انخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 4.2%.

خيبات أمل في سوق العمل الأمريكي: ارتفع عدد الوظائف بمقدار 57 ألف وظيفة فقط، مقابل توقعات بلغت 115 ألف وظيفة، بينما انخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 4.2%.

خيبات أمل في سوق العمل الأمريكي: ارتفع عدد الوظائف بمقدار 57 ألف وظيفة فقط، مقابل توقعات بلغت 115 ألف وظيفة، بينما انخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 4.2%.

خيبات أمل في سوق العمل الأمريكي: ارتفع عدد الوظائف بمقدار 57 ألف وظيفة فقط، مقابل توقعات بلغت 115 ألف وظيفة، بينما انخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 4.2%.

خيبات أمل في سوق العمل الأمريكي: ارتفع عدد الوظائف بمقدار 57 ألف وظيفة فقط، مقابل توقعات بلغت 115 ألف وظيفة، بينما انخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 4.2%.

تواصل العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعها، رغم تراجعها جزئيًا عن المكاسب التي حققتها مباشرةً بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يونيو، والذي جاء أضعف من المتوقع. أضاف الاقتصاد الأمريكي 57 ألف وظيفة فقط، وهو أقل بكثير من التوقعات التي بلغت 115 ألف وظيفة، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول. وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين عقب صدور التقرير، مما وفر دعمًا إضافيًا للأسهم. وبعد موجة البيع التي شهدها السوق يوم الأربعاء، عاد المستثمرون إلى أسهم أشباه الموصلات، حيث ارتفعت أسهم شركات AMD وIntel وMicron بنحو 1% في تداولات ما قبل افتتاح السوق. ويتناقض هذا التفاؤل في الولايات المتحدة مع موجة البيع الحادة التي شهدتها أسهم شركات التكنولوجيا الآسيوية، حيث سجلت أسهم شركتي سامسونج وSK Hynix انخفاضات حادة.

تسلا تُفاجئ وول ستريت بقفزة في التسليمات بنسبة 25% تتجاوز التوقعات

أعلنت تسلا عن نتائج تسليم سيارات فاقت التوقعات بشكل ملحوظ للربع الثاني من عام 2026، مما يُشير إلى أن تباطؤ مبيعات الشركة المُطوّل قد يكون قد شارف على الانتهاء. وقد سلّمت الشركة المُصنّعة للسيارات الكهربائية 480,126 سيارة، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط ​​توقعات وول ستريت البالغ حوالي 406,600 سيارة. لم تتجاوز هذه النتائج التوقعات فحسب، بل مثّلت أيضًا عودة قوية للنمو بعد عامين متتاليين من انخفاض مبيعات السيارات السنوية.

أهم أرقام الربع الثاني من عام 2026

عدد المركبات المُسلّمة: 480,126 (التوقعات: 406,600)

عدد المركبات المُنتجة: 451,758

نمو التسليمات على أساس سنوي: +25%

نمو التسليمات على أساس ربع سنوي: +34% مقارنةً بالربع الأول من عام 2026

للمقارنة، سلّمت تسلا حوالي 384,000 مركبة في الربع الثاني من العام الماضي، بينما بلغ إجمالي التسليمات في الربع الأول من عام 2026 ما مجموعه 358,023 مركبة.

يستمر طرازا موديل 3 وموديل Y في الهيمنة

مرة أخرى، شكّلت سيارة السيدان موديل 3 وسيارة الدفع الرباعي موديل Y الغالبية العظمى من تسليمات تسلا.

بلغ مجموعهما 467,762 مركبة، أي ما يقارب 97% من إجمالي التسليمات خلال الربع.

لا تفصح شركة تسلا عن بيانات التسليم حسب المنطقة أو الطراز، لكن الأرقام تُظهر بوضوح أن سياراتها ذات الأسعار المنخفضة الموجهة للسوق الجماهيري لا تزال المحرك الرئيسي لنمو الشركة.

لماذا كانت النتائج قوية إلى هذا الحد؟

من المرجح أن يكون ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية عن المتوقع مدفوعًا بعدة عوامل:

إطلاق نسخ بأسعار أقل من طرازَي Model 3 و Model Y ،

وطرح نظام القيادة الذاتية الكاملة (المُشرفة) في أسواق أوروبية مختارة،

وزيادة الطلب على السيارات الكهربائية في أوروبا خلال فترة ارتفاع أسعار الوقود نتيجةً للصراع مع إيران.

في الوقت نفسه، تسعى تسلا للتعافي بعد مواجهة العديد من التحديات خلال العامين الماضيين، بما في ذلك ردود فعل المستهلكين السلبية تجاه إيلون ماسك، وانتهاء صلاحية الإعفاءات الضريبية الفيدرالية الأمريكية للسيارات الكهربائية، واشتداد المنافسة من شركات مصنعة مثل BYD وNio وXiaomi وHyundai وVolkswagen.

كما حقق قطاع الطاقة أداءً يفوق التوقعات.

حقق قطاع الطاقة في تسلا أيضًا مفاجأة إيجابية.

نشرت الشركة أنظمة تخزين طاقة بسعة 13.5 جيجاواط/ساعة خلال الربع الثاني، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين البالغة 13.3 جيجاواط/ساعة، ومحققةً تحسنًا ملحوظًا مقارنةً بـ 9.6 جيجاواط/ساعة في العام السابق.

وتلقى المشروع دعماً إضافياً من خلال صفقة مع شركة سبيس إكس، التي اشترت في أبريل الماضي أنظمة بطاريات تسلا ميجاباك بقيمة 269 مليون دولار لتشغيل مراكز بيانات xAI كثيفة الاستهلاك للطاقة.

ماذا بعد؟

خلال النصف الثاني من العام، تخطط تسلا للتركيز على زيادة إنتاج العديد من المشاريع الرئيسية:

سيارة سايبركاب ذاتية القيادة،

شاحنة تسلا سيمي الكهربائية،

الروبوت البشري أوبتيموس.

كما أعلنت الشركة أنها ستوقف إنتاج طرازي موديل إس وموديل إكس لإعادة توجيه الطاقة الإنتاجية في مصنعها بفريمونت نحو إنتاج أوبتيموس.

ما هي التحديات المتبقية؟

على الرغم من أرقام التسليم القوية، لا تزال تسلا تواجه العديد من التحديات الهامة:

المنافسة المتزايدة من مصنعي السيارات الكهربائية الصينيين،

ضعف الطلب على السيارات الكهربائية بالكامل في الولايات المتحدة، حيث يختار المستهلكون بشكل متزايد السيارات الهجينة،

عدم اليقين بشأن التضخم والسياسة التجارية وارتفاع تكاليف أشباه الموصلات والمكونات الرئيسية الأخرى.

يتجه المستثمرون الآن إلى الأرباح

بينما حسّن تقرير التسليم معنويات المستثمرين بشكل ملحوظ، يتحول التركيز الآن إلى النتائج المالية الكاملة لشركة تسلا للربع الثاني، والتي من المقرر أن تصدرها الشركة في 22 يوليو بعد إغلاق التداول في وول ستريت. سيترقب المستثمرون ما إذا كانت الزيادة الكبيرة في عمليات التسليم قد انعكست إيجابًا على نمو الإيرادات، وتحسين هوامش الربح، وزيادة الربحية.

لوحات معلومات تسلا المالية

يُظهر الرسم البياني الأول أنه على الرغم من استمرار تسلا في تحقيق إيرادات كبيرة، إلا أن ربحيتها تراجعت بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين. ففي الربع الأول من عام 2026، بلغ إجمالي الإيرادات حوالي 22.4 مليار دولار، بينما انخفض صافي الدخل إلى 477 مليون دولار فقط. وقد تحسن هامش التشغيل بشكل طفيف ليصل إلى 5.0%، لكن هامش صافي الربح ظل منخفضًا عند 3.9% فقط، وهو أقل بكثير من المستويات التي تجاوزت 15% المسجلة في نهاية عام 2023. ويشير هذا إلى أن تسلا لا تزال تواجه ضغوطًا على الأسعار وارتفاعًا في التكاليف نتيجةً لتزايد حدة المنافسة في سوق السيارات الكهربائية. وسيُبين تقرير أرباح الربع الثاني القادم ما إذا كانت عمليات تسليم السيارات التي فاقت التوقعات قد انعكست أيضًا على هوامش ربح أعلى وتحسين الربحية.

يوضح الرسم البياني الثاني تراجع قدرة تسلا على تحقيق عوائد على رأس المال المستثمر بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين. ففي الربع الأول من عام 2026، انخفض عائد الشركة على رأس المال المستثمر إلى حوالي 3.4%، بينما ارتفع متوسط ​​تكلفة رأس المال المرجح إلى 16.1%، مما يشير إلى أن تسلا تحقق حاليًا عوائد أقل بكثير من تكلفة رأس مالها. وانخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى حوالي 2.5 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الربح حوالي 4.7 مليار دولار، وهو ما يزال أقل من المستويات المسجلة خلال النصف الثاني من عام 2025. وتُبرز هذه الفجوة الكبيرة بين عائد رأس المال المستثمر ومتوسط ​​تكلفة رأس المال المرجح استمرار الضغط على الربحية وكفاءة رأس المال. ويجب أن تنعكس أرقام التسليم في الربع الثاني، التي فاقت التوقعات، في تحسين مؤشرات الربحية لتأكيد تحسن مستدام في أساسيات تسلا.

المصدر: XTB Research