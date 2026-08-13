  
٢٠:٥٨ · ١٣ أغسطس ٢٠٢٦

هل حسمت بيانات التضخم قرار الفدرالي المقبل

Milad Azar
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Market Research Analyst • UAE

ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دبي

  • وول ستريت تعود للارتفاع
  • الذهب في منطقة فنية حساسة
  • النفط يتأرجح بين المخزونات والتوترات الجيوسياسية

 

Milad Azar

Market Research Analyst • UAE

Senior Market analyst with XTB for more than three years, specializing in global financial market, macroeconomic analysis, technical analysis with a strong focus on Asian market

I hold a master of science degree in Financial Risk management 
regular commentator on CNBC arabia, Skynews and TRT world

تغطية سوقية من الطراز الأول 
١٤ أغسطس ٢٠٢٦, ١٦:٠٣

ملخص السوق: أسهم شركات البرمجيات الأوروبية تُبقي المؤشرات قرب مستويات قياسية. الدولار يتراجع عن مكاسب هذا الأسبوع (14/08/2026)
١٤ أغسطس ٢٠٢٦, ٠٩:٥١

حصادالأسواق: مؤشر ناسداك 100 يعود فوق 30,000 نقطة 📈 الذهب والفضة يقلصان مكاسبهما
١٣ أغسطس ٢٠٢٦, ٢٢:٢٠

ملخص يومي: مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق (13/08/2026)
١٣ أغسطس ٢٠٢٦, ١٩:٣٣

افتتاح السوق الأمريكي: مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يقترب من أعلى مستوياته - مع انخفاض احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في سبتمبر (13.08.2026)
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