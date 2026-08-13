هل حسمت بيانات التضخم قرار الفدرالي المقبل

ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دبي
- وول ستريت تعود للارتفاع
- الذهب في منطقة فنية حساسة
- النفط يتأرجح بين المخزونات والتوترات الجيوسياسية
ملخص السوق: أسهم شركات البرمجيات الأوروبية تُبقي المؤشرات قرب مستويات قياسية. الدولار يتراجع عن مكاسب هذا الأسبوع (14/08/2026)
حصادالأسواق: مؤشر ناسداك 100 يعود فوق 30,000 نقطة 📈 الذهب والفضة يقلصان مكاسبهما
ملخص يومي: مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق (13/08/2026)
افتتاح السوق الأمريكي: مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يقترب من أعلى مستوياته - مع انخفاض احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في سبتمبر (13.08.2026)