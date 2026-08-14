⬇️ ثلاثة أسواق يجب مراقبتها الأسبوع المقبل (14 أغسطس 2026)

خلال الأسبوع الماضي، ركزت الأسواق المالية مجددًا على الوضع الجيوسياسي، لا سيما فيما يتعلق بالشرق الأوسط، ولكن نظرًا لغياب تحولات جوهرية في المشهد، حوّل المستثمرون تركيزهم بشكل متزايد نحو البيانات الاقتصادية الكلية المرتقبة. وشهدنا مرة أخرى سلسلة من البيانات التي من شأنها أن تُبقي الاحتياطي الفيدرالي بعيدًا عن رفع أسعار الفائدة.

سيشهد هذا الأسبوع سلسلة من المحفزات الاقتصادية الكلية والتجارية الرئيسية للمستثمرين. وسينصبّ التركيز على إصدار محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لشهر يوليو، والنتائج المالية لسلاسل التجزئة الأمريكية الكبرى (بقيادة وول مارت)، وسلسلة من قراءات التضخم (بما في ذلك من اليابان والمملكة المتحدة)، والمؤشرات الأولية لمؤشر مديري المشتريات للاقتصادات الكبرى.

وبناءً على هذا الجدول الزمني، ستكون أسواق الدولار الأمريكي/الين الياباني، ومؤشر 500 دولار أمريكي، والجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي هي الأكثر عرضة للتقلبات هذا الأسبوع.

USDJPY

يواجه الين الياباني أسبوعًا حافلًا بالبيانات الاقتصادية الكلية الهامة التي قد تحدد اتجاه زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني في الأسابيع المقبلة. وفي بداية الأسبوع، يحلل السوق تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لليابان للربع الثاني. في غضون ذلك، سيصدر يوم الجمعة مؤشر التضخم الرئيسي في اليابان (مؤشر أسعار المستهلكين) ومؤشر مديري المشتريات الأولي للاقتصاد. أما بالنسبة للدولار، فستكون محاضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) الصادر يوم الأربعاء حاسمة.

في الوقت نفسه، لا يزال بنك اليابان تحت ضغط بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وضغوط الأجور. في الماضي، أثارت قراءات التضخم المرتفعة في مؤشر أسعار المستهلكين تكهنات حول تشديد السياسة النقدية من قبل بنك اليابان، مما أدى إلى ردود فعل حادة في الين. حاليًا، يتوقع السوق بالفعل احتمالًا بنسبة 80% لرفع سعر الفائدة في سبتمبر، وهو ما قد يدعم الجهود الأخيرة التي تبذلها حكومتا اليابان والولايات المتحدة لتعزيز الين. إذا جاءت قراءات التضخم يوم الجمعة أعلى من المتوقع، وكشفت محاضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يوم الأربعاء عن مخاوف أكبر لدى صناع السياسة الأمريكيين بشأن تباطؤ اقتصادي، فقد يتعرض زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني لضغوط هبوطية.

US500 (S&P 500 futures)

تدخل مؤشرات الأسهم الأمريكية اختبارًا لقوة المستهلك المحلي. على الرغم من اقتراب موسم إعلان الأرباح من نهايته، إلا أن التقارير المالية لشركات التجزئة العملاقة لا تزال في انتظارنا: هوم ديبوت (الثلاثاء)، وتارجت ولويز (الأربعاء)، وول مارت (الخميس). وسيكتمل المشهد الاقتصادي الأمريكي بمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير يوم الأربعاء، وقراءات مؤشر مديري المشتريات الأولية لقطاعي التصنيع والخدمات في الولايات المتحدة يوم الجمعة.

تجدر الإشارة إلى أن أرباح وول مارت تُعد مؤشرًا حاسمًا لتقييم ما يقارب 70% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الناتج عن الاستهلاك. تاريخيًا، قد تُؤدي توجيهات إدارة وول مارت بشأن طلب المستهلكين إلى تحركات قوية في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكمله. وقد تُشكل التوقعات الأضعف، إلى جانب محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي يُشير إلى مخاطر تضخمية مستمرة، ذريعةً لجني الأرباح في سوق الأسهم. في الوقت نفسه، سيظل سوق الأسهم الأمريكي حساسًا لتغير التوقعات بشأن آفاق أسعار الفائدة.

GBPUSD

أما السوق الثالث الذي يستحق اهتمامًا خاصًا فهو ما يُسمى بـ"الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي"، وذلك نظرًا لضيق جدول البيانات الاقتصادية البريطانية. يوم الثلاثاء، سنحصل على بيانات سوق العمل من المملكة المتحدة (معدل البطالة المتوقع 4.9%)، ويوم الأربعاء على تقرير التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار المستهلكين (القراءة المتوقعة 2.6% على أساس سنوي)، ويوم الجمعة على المؤشرات الأولية لمؤشر مديري المشتريات وبيانات مبيعات التجزئة.

تتأثر أسعار الفائدة المستقبلية لبنك إنجلترا في السوق بشدة بضغوط الأجور وتضخم قطاع الخدمات. وقد حالت قراءات مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة، التي فاقت التوقعات في الأشهر الأخيرة، دون تحول بنك إنجلترا نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، ولكن في الوقت نفسه، لم يقرر بنك إنجلترا نفسه رفع أسعار الفائدة هذا العام على غرار البنك المركزي الأوروبي، على الرغم من أنه خلال أزمة الطاقة الحالية، تم تسعير ما يصل إلى 3 أو 4 زيادات في أسعار الفائدة هذا العام. حاليًا، يتوقع السوق خطوة واحدة فقط أو خطوة واحدة على الأكثر بحلول نهاية هذا العام. إذا فاجأ التضخم يوم الأربعاء بالارتفاع بينما جاءت بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكية مخيبة للآمال يوم الجمعة، فقد يشهد زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي ارتفاعًا قويًا.