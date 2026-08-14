ملخص اليوم: يحاول زوج اليورو/الدولار الأمريكي عكس الاتجاه؛ وول ستريت تسجل مكاسبها للأسبوع الثالث على التوالي 🚨

العامل الرئيسي وراء تقلبات السوق: لا يزال موسم إعلان أرباح الشركات الأمريكية المحرك الرئيسي للأسواق، والذي يقترب من نهايته، وقد حقق أرقام أرباح قوية تاريخيًا. ويبلغ نمو أرباح السوق الأوسع حاليًا ما يقارب 50% على أساس سنوي، مما يؤكد وجود دعم أساسي قوي. ويستوعب المستثمرون هذه البيانات المذهلة في أعقاب سلسلة من المكاسب الأخيرة في وول ستريت، ويدخلون مرحلة من الاستقرار. وفي الوقت نفسه، تُخفف بيانات المستهلكين الأضعف من المخاوف بشأن التضخم، وتقلل الضغط لرفع أسعار الفائدة.

الجيوسياسية: يواصل المستثمرون مراقبة التطورات في الشرق الأوسط عن كثب، بما في ذلك مرور السفن عبر مضيق هرمز الاستراتيجي. ولم يُحرز أي تقدم في المحادثات الأمريكية الإيرانية. وفي الوقت نفسه، هاجمت جماعة الحوثي منشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية في نجران باستخدام طائرة مسيرة. جاء الهجوم ردًا على ما وصفته اليمن بانتهاك سيادتها من قبل طائرات حربية سعودية دخلت المجال الجوي شمال شرق صعدة.

بيانات الاقتصاد الكلي: أظهر الاقتصاد الأمريكي مؤشرات ضعف، مع انخفاض غير متوقع في مبيعات التجزئة في يوليو/تموز وتراجع ملحوظ في ثقة المستهلك في أغسطس/آب. أما في أوروبا، فيبدو الوضع أكثر استقرارًا بفضل تسارع النمو الاقتصادي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنسبة نصف في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الثاني. وارتفع التضخم في فرنسا بشكل طفيف إلى 2.1 في المائة على أساس سنوي، مدفوعًا بارتفاع أسعار الخدمات والطاقة. وفي ألمانيا، ارتفعت أسعار الجملة بشكل ملحوظ، ويعزى ذلك أساسًا إلى ارتفاع معدلات ضريبة الوقود والاضطرابات الدولية.

المؤشرات: بعد أن سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي أعلى مستوى له على الإطلاق أمس، يتداول اليوم بانخفاض طفيف، ولكنه لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي. وتشير مؤشرات التقييم الرئيسية إلى أنه على الرغم من اقتراب سوق التكنولوجيا من أعلى مستوياته، إلا أنه ليس مفرط النشاط، ولا يزال دون المتوسط ​​المسجل منذ عام 2023. أما أسواق الأسهم الأوروبية، فتتداول دون اتجاه واضح، حيث تتداول العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية بشكل مستقر. ويحقق مؤشر داكس الألماني مكاسب متواضعة، مدعومًا بشركات تكنولوجيا المعلومات.

الأسهم: من الواضح أن قطاع التكنولوجيا في أوروبا يكتسب زخمًا على خلفية التقارير التي تتحدث عن احتمال الاستحواذ على شركة وورك داي، التي قفزت أسهمها بنحو 18% أمس. ومع ذلك، تشهد جلسة التداول اليوم جني أرباح طبيعيًا لهذا السهم، مع انخفاضات بنسبة عدة بالمئة. وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، ترتفع أسهم شركات تصنيع الطائرات بدون طيار المحلية بشكل حاد، متفاعلة بحماس مع فرض تعريفات جمركية على المنافسين الأجانب. تراجع أداء شركة سيسكو سيستمز بعد خفض المحللين لتصنيفها بسبب مخاوف من تباطؤ النمو.

العملات: يتراجع الدولار الأمريكي في نهاية الأسبوع، ليحل محله اليورو الصاعد. وتسعى العملة الأوروبية لاختراق متوسط ​​سعري مهم طويل الأجل، ما قد يمهد الطريق لمزيد من المكاسب. ويتصرف الين الياباني بشكل مفاجئ، إذ يتعرض مجدداً لضغوط العرض رغم التوقعات بتشديد السياسة النقدية للبنك المركزي.

السلع: في سوق النفط الخام، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت عن مكاسبها الأولية واستقرت عند حوالي 87 دولاراً للبرميل. وتستعيد المعادن النفيسة ببطء خسائرها بعد تصحيح الأمس. ويرتفع سعر الذهب متجاوزاً حاجز 4360 دولاراً للأونصة، بينما تحذو الفضة حذوها لتصل إلى حوالي 65 دولاراً للأونصة. كما تواصل أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعها.

العملات المشفرة: يشهد سوق الأصول الرقمية انخفاضات طفيفة اليوم، تماشياً مع تراجع عام في معنويات السوق. انخفض سعر البيتكوين إلى حوالي 62,900 دولار، مسجلاً خسارة طفيفة مقارنة بإغلاق الأمس. لا يزال القطاع ينتظر دعماً من المستثمرين المؤسسيين، ويضع الأسس لانفصال محتمل عن ارتباطه بأسواق الأسهم. وتُعد قرارات البنوك المركزية المرتقبة مؤشراً رئيسياً على التوجه المستقبلي لرأس المال المضارب في المجال الرقمي.

لوحظ تقلب السوق في نهاية اليوم عبر أدوات مختارة.

المصدر: xStation