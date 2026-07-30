افتتاحية الولايات المتحدة: ناسداك ينتعش! أرباح مايكروسوفت ولام ريسيرش تُنعش تجارة الذكاء الاصطناعي!

تواجه الأسواق المالية العالمية تقلبات حادة مع تزايد حجم البيانات الاقتصادية المتزامنة وتباين نتائج أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى. ارتفعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية بشكل طفيف، مدفوعةً بأداء شركات الحوسبة السحابية العملاقة المتباين. وقادت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 الارتفاع (3.3%)، تلتها العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (1.4%)، ثم مؤشر راسل 2000 (1.2%)، وأخيراً مؤشر داو جونز الصناعي (0.6%).
في المقابل، ارتفع سهم مايكروسوفت بفضل النمو القوي لخدمة أزور وخفض الإنفاق الرأسمالي، بينما تراجع سهم ميتا بسبب التوقعات الضعيفة وارتفاع تكاليف الذكاء الاصطناعي. ومع ترقب نتائج أرباح أبل وأمازون، لا يزال الحذر سيد الموقف في السوق وسط تقلبات عوائد سندات الخزانة الأمريكية والتدقيق المستمر في عوائد الذكاء الاصطناعي.
يتصدر مؤشر ناسداك ارتفاع أسهم شركات أشباه الموصلات وأجهزة التكنولوجيا، حيث حققت أسهم لام ريسيرش (+19.2%) وسانديسك (+16.4%) وأبلايد ماتيريالز (+10.2%) مكاسب كبيرة إلى جانب مايكروسوفت (+14.7%). في المقابل، انخفض سهم ألنيلام فارماسوتيكالز بنسبة 23.4%، بينما تراجع سهم ميتا بلاتفورمز بنسبة 9.5%، متصدراً بذلك قائمة الخاسرين بين شركات البرمجيات والاتصالات، بما في ذلك وورك داي (-7.3%) وأدوبي (-5.0%).
المصدر: XTB Research
المصدر: أبحاث XTB
الاقتصاد الكلي الأمريكي: تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي
في الربع الثاني من عام 2026، نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أبطأ من المتوقع، حيث بلغ نموه 1.5% على أساس سنوي، وذلك نتيجة لتأثير الحرب الإيرانية على ثقة المستهلكين في أكبر اقتصاد في العالم. ووفقًا لتقرير مكتب التحليل الاقتصادي، يعود هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى انخفاض الصادرات والإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى ضعف استثمارات الشركات. كما انخفض الاستهلاك الشخصي عن التوقعات، حيث لا يزال المستهلكون الأمريكيون يعانون من ضغوط ارتفاع أسعار الوقود. وجاءت أرقام مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي، أقل بقليل من التوقعات (حيث جاءت القراءة الشهرية أقل من المتوقع، مما يشير إلى ضغط تضخمي أقل حدة على المدى القصير).
المصدر: أبحاث XTB، ماكروبوند
التحليل الفني: مؤشر ناسداك 100 (العقود الآجلة)
تحاول العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) التعافي بعد موجة بيع حادة دفعت الأسعار إلى ما دون المتوسط المتحرك الأسي لـ 100 يوم (حوالي 28,275) ومستوى الدعم الأفقي عند 28,410 (مستوى فيبوناتشي 0.0%). وقد شهد المؤشر طلبًا مؤقتًا قرب مستوى 27,600، بينما يعكس مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 41.2 استمرار الضغط الهبوطي رغم المؤشرات الأولية للاستقرار.
بالنسبة للمستثمرين المتفائلين، يُعدّ استعادة منطقة المقاومة بين 28,275 و28,410 أمرًا بالغ الأهمية لفتح المجال أمام مستوى فيبوناتشي 23.6% (28,966) والمتوسط المتحرك الأسي لـ 30 يومًا (حوالي 29,036). وعلى العكس من ذلك، فإن الفشل في اختراق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم يجعل مؤشر US100 عرضة لعمليات بيع متجددة باتجاه 27600 ودعم أعمق حول 26860.
المصدر: xStation5
أخبار الشركات
- مايكروسوفت (MSFT): ارتفعت أسهمها بنسبة 14% بعد أن تجاوزت إيرادات الربع الرابع (90.01 مليار دولار مقابل 87.72 مليار دولار متوقعة) وأرباح السهم (4.81 دولار مقابل 4.25 دولار متوقعة) التوقعات. تسارع نمو خدمة Azure السحابية إلى 43% على أساس سنوي، متجاوزًا 100 مليار دولار من الإيرادات السنوية. وازدادت ثقة المستثمرين بعد خفض توقعات الإنفاق الرأسمالي للعام بأكمله إلى حوالي 175 مليار دولار من 190 مليار دولار نتيجةً لتعديلات محاسبية.
- ميتا بلاتفورمز (META): انخفضت أسهمها بنسبة 9% بعد توقعات ضعيفة لإيرادات الربع الثالث (61-64 مليار دولار) وزيادة الحد الأدنى لتوقعات الإنفاق الرأسمالي للعام المالي (130-145 مليار دولار). نمت إيرادات الربع الثاني بنسبة 28% على أساس سنوي لتصل إلى 60.8 مليار دولار، لكن أرباح السهم انخفضت إلى 6.18 دولار، متأثرةً برسوم قانونية بلغت 2.4 مليار دولار وتكاليف إنهاء خدمة بلغت 1.18 مليار دولار.
- لام ريسيرش (LRCX): ارتفعت أسهمها بنسبة 20% بعد أن فاقت نتائج الربع الرابع التوقعات، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 30% على أساس سنوي لتصل إلى 6.72 مليار دولار (مقابل 6.68 مليار دولار متوقعة)، وبلغ ربح السهم المعدل 1.82 دولار (مقابل 1.70 دولار متوقعة). وساهمت إيرادات دعم العملاء القوية (+43% على أساس سنوي) في تعزيز هوامش الربح. وبالنظر إلى المستقبل، تجاوزت توقعات ربح السهم المعدل للربع الأول، والتي تراوحت بين 2.00 و2.30 دولار، توقعات وول ستريت البالغة 1.84 دولار.
- ستاربكس (SBUX): ارتفعت أسهمها بنسبة 1.5% بعد رفع توقعات ربح السهم المعدل للعام بأكمله (2.55-2.65 دولار مقابل 2.39 دولار متوقعة). وقفزت مبيعات المتاجر الأمريكية القائمة في الربع الثالث بنسبة 7.9%، مما رفع إجمالي الإيرادات إلى 9.3 مليار دولار (مقابل 9.16 مليار دولار متوقعة)، مدعومة بابتكارات في قائمة الطعام وتعديلات على برنامج الولاء.
- باكستر إنترناشونال (BAX): ارتفعت أسهمها بنسبة تقارب 17% بعد نتائج قوية للربع الثاني (ربحية السهم المعدلة 0.56 دولار أمريكي مقابل 0.37 دولار أمريكي متوقعة؛ والإيرادات 2.96 مليار دولار أمريكي مقابل 2.8 مليار دولار أمريكي متوقعة). رفعت الإدارة توقعاتها لربحية السهم للعام بأكمله إلى ما بين 1.95 و2.15 دولار أمريكي، مدعومةً بالأداء التشغيلي المتميز واسترداد الرسوم الجمركية.
- كروكس (CROX): انخفضت أسهمها بنسبة 12% بسبب ضعف توقعات ربحية السهم المعدلة للربع الثالث (3.20-3.30 دولار أمريكي مقابل 3.53 دولار أمريكي متوقعة)، على الرغم من تجاوز نتائج الربع الثاني التوقعات بإيرادات بلغت 1.18 مليار دولار أمريكي. رفعت الإدارة توقعاتها لربحية السهم للعام بأكمله (13.70-14.00 دولار أمريكي) ووسعت برنامج إعادة شراء الأسهم إلى ما يقارب ملياري دولار أمريكي.
- روبن هود ماركتس (HOOD): انخفضت أسهمها بنسبة 1.8% على الرغم من تجاوز إيرادات الربع الثاني (1.31 مليار دولار أمريكي) وربحية السهم (0.62 دولار أمريكي مقابل 0.44 دولار أمريكي متوقعة) التوقعات. عوضت عمليات التداول القوية في أسواق الخيارات والأسهم والتنبؤات انخفاضًا بنسبة 38٪ على أساس سنوي في إيرادات العملات المشفرة، في حين تم تخفيض توقعات نفقات التشغيل للعام بأكمله.
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