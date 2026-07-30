افتتاحية الولايات المتحدة: ناسداك ينتعش! أرباح مايكروسوفت ولام ريسيرش تُنعش تجارة الذكاء الاصطناعي!

تواجه الأسواق المالية العالمية تقلبات حادة مع تزايد حجم البيانات الاقتصادية المتزامنة وتباين نتائج أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى. ارتفعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية بشكل طفيف، مدفوعةً بأداء شركات الحوسبة السحابية العملاقة المتباين. وقادت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 الارتفاع (3.3%)، تلتها العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (1.4%)، ثم مؤشر راسل 2000 (1.2%)، وأخيراً مؤشر داو جونز الصناعي (0.6%).

في المقابل، ارتفع سهم مايكروسوفت بفضل النمو القوي لخدمة أزور وخفض الإنفاق الرأسمالي، بينما تراجع سهم ميتا بسبب التوقعات الضعيفة وارتفاع تكاليف الذكاء الاصطناعي. ومع ترقب نتائج أرباح أبل وأمازون، لا يزال الحذر سيد الموقف في السوق وسط تقلبات عوائد سندات الخزانة الأمريكية والتدقيق المستمر في عوائد الذكاء الاصطناعي.



يتصدر مؤشر ناسداك ارتفاع أسهم شركات أشباه الموصلات وأجهزة التكنولوجيا، حيث حققت أسهم لام ريسيرش (+19.2%) وسانديسك (+16.4%) وأبلايد ماتيريالز (+10.2%) مكاسب كبيرة إلى جانب مايكروسوفت (+14.7%). في المقابل، انخفض سهم ألنيلام فارماسوتيكالز بنسبة 23.4%، بينما تراجع سهم ميتا بلاتفورمز بنسبة 9.5%، متصدراً بذلك قائمة الخاسرين بين شركات البرمجيات والاتصالات، بما في ذلك وورك داي (-7.3%) وأدوبي (-5.0%).

المصدر: XTB Research

المصدر: أبحاث XTB

الاقتصاد الكلي الأمريكي: تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي

في الربع الثاني من عام 2026، نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أبطأ من المتوقع، حيث بلغ نموه 1.5% على أساس سنوي، وذلك نتيجة لتأثير الحرب الإيرانية على ثقة المستهلكين في أكبر اقتصاد في العالم. ووفقًا لتقرير مكتب التحليل الاقتصادي، يعود هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى انخفاض الصادرات والإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى ضعف استثمارات الشركات. كما انخفض الاستهلاك الشخصي عن التوقعات، حيث لا يزال المستهلكون الأمريكيون يعانون من ضغوط ارتفاع أسعار الوقود. وجاءت أرقام مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي، أقل بقليل من التوقعات (حيث جاءت القراءة الشهرية أقل من المتوقع، مما يشير إلى ضغط تضخمي أقل حدة على المدى القصير).

المصدر: أبحاث XTB، ماكروبوند

التحليل الفني: مؤشر ناسداك 100 (العقود الآجلة)

تحاول العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) التعافي بعد موجة بيع حادة دفعت الأسعار إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 100 يوم (حوالي 28,275) ومستوى الدعم الأفقي عند 28,410 (مستوى فيبوناتشي 0.0%). وقد شهد المؤشر طلبًا مؤقتًا قرب مستوى 27,600، بينما يعكس مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 41.2 استمرار الضغط الهبوطي رغم المؤشرات الأولية للاستقرار.

بالنسبة للمستثمرين المتفائلين، يُعدّ استعادة منطقة المقاومة بين 28,275 و28,410 أمرًا بالغ الأهمية لفتح المجال أمام مستوى فيبوناتشي 23.6% (28,966) والمتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 30 يومًا (حوالي 29,036). وعلى العكس من ذلك، فإن الفشل في اختراق المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 100 يوم يجعل مؤشر US100 عرضة لعمليات بيع متجددة باتجاه 27600 ودعم أعمق حول 26860.

المصدر: xStation5

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