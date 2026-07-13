افتتاحية الولايات المتحدة: رؤوس الأموال تهرب مجدداً من أسهم شركات الذاكرة؛ وول ستريت تحت ضغط عند الافتتاح 🚨

تشير العقود الآجلة في وول ستريت إلى افتتاح منخفض لسوق التداول الفوري، مع توقعات بأن يكون الانخفاض معتدلاً مقارنةً بآسيا وأوروبا.
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.3%، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة تصل إلى 1%، بينما حافظ مؤشر داو جونز على استقراره قرب مستوياته القياسية.
ويُعزى الضغط الرئيسي إلى تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران حول مضيق هرمز، عقب تبادل الضربات بين الجانبين خلال عطلة نهاية الأسبوع، وإعلان طهران إغلاق المضيق حتى إشعار آخر.
وردّت الولايات المتحدة بشن غارات على أكثر من 140 هدفاً في إيران، بما في ذلك أول استخدام لطائرات قتالية بحرية مسيّرة، في حين قصفت إيران قواعد أمريكية في الكويت والبحرين والأردن وعُمان وقطر.
أعلن الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة ستتولى الآن "مراقبة" المضائق، وتتوقع الحصول على تعويض مالي مقابل ذلك، مما يؤكد استمرار الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.
ارتفع سعر خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 3% عند الافتتاح، متعافيًا من أدنى مستوياته خلال الجلسة، في ظل التباطؤ الكبير في حركة ناقلات النفط عبر المضائق في الأيام الأخيرة.
ومما يزيد الضغط على السوق إعادة تقييم ما يُسمى بالتداول الآلي بعد الإدراج الضخم، وإن كان متقلبًا للغاية، لشركة إس كيه هاينكس في بورصة ناسداك يوم الجمعة.
يشهد قطاعا الطاقة والسلع أداءً متميزًا، مستفيدين من ارتفاع أسعار النفط، بينما تعاني شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات من أسوأ أداء، متأثرةً بانخفاض أسعار رقائق الذاكرة والذكاء الاصطناعي.
وتتراجع أسعار المعادن النفيسة، حيث ينخفض سعر الذهب والفضة، وهو أمر غير معتاد في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة، ويشير إلى قلق المستثمرين من احتمال استمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول بعد صدور مؤشر أسعار المستهلك غدًا.
معلومات الشركات
- تراجعت أسهم شركة إس كيه هاينكس (SKHY) المدرجة في بورصة ناسداك الأمريكية بنسبة تتراوح بين 8 و10% اليوم، وذلك بعد يوم الجمعة الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في سعر السهم بنسبة تقارب 13%. في المقابل، انخفض التداول في بورصة سيول بأكثر من 15%، مسجلًا أسوأ أداء للشركة في تاريخها، حيث جنى المستثمرون أرباحهم بعد عام من الارتفاع مدفوعًا بالنمو الكبير في ذاكرة HBM المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
- أما قطاع الذاكرة والرقائق الإلكترونية، فقد انخفض مؤشر Roundhill Memory (DRAM) بنسبة تصل إلى 9%، وتراجعت أسهم SanDisk بنسبة 5.5%، بينما انخفضت أسهم كل من Western Digital وMicron Technology بنسبة 5%، في حين انخفض مؤشر iShares Semiconductor ETF (SOXX) بنسبة 2%، متأثرًا جزئيًا بانخفاض أسهم Intel (-2.5%) وAMD (-2%). ويعيد السوق اختبار تقييمات الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي بعد فترة طويلة من التفاؤل المفرط.
- أعلنت شركة TSMC، عملاق تصنيع الرقائق الإلكترونية التايواني، عن زيادة في إيراداتها بنسبة 68% على أساس سنوي في يونيو، متجاوزةً بذلك الحد الأعلى للتوقعات، مما يؤكد استمرار قوة الطلب على طاقة إنتاج الذكاء الاصطناعي. وارتفعت أسهمها بنسبة 1% على الرغم من ضعف المعنويات العامة في القطاع.
- شركة CCC Intelligent Solutions: ارتفعت أسهمها بنسبة 2% عقب تقرير لوكالة بلومبيرغ يفيد بأن شركة Elliott Investment Management قد استحوذت على حصة كبيرة في الشركة حتى قبل بدء المفاوضات بشأن بيع محتمل.
- شركة MGM Resorts: ارتفعت أسهمها بأكثر من 2% بعد تقارير نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال تفيد بأن الشركة تجري محادثات خاصة مع باري ديلر، الذي سبق أن قدمت له شركة People Inc عرض استحواذ على عملاق الفنادق والكازينوهات في يونيو الماضي.
- شركات الطاقة - فاليرو، وكونوكو فيليبس، وشركة APA، وإكسون موبيل، وشيفرون - تشهد مكاسب تتراوح بين 1 و2% عقب ارتفاع أسعار النفط بعد هجمات نهاية الأسبوع في منطقة الخليج العربي.
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