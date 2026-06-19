إغلاق الأسواق الأمريكية: المفاوضات المؤجلة تؤثر على العقود الآجلة

للتذكير، لن تُعقد جلسة تداول في وول ستريت اليوم. يحتفل الأمريكيون بيوم التحرير (جونتينث)، الذي يُحيي ذكرى إلغاء العبودية في الولايات المتحدة. في ظل هذه الظروف، يُلاحظ انخفاض في السيولة في السوق العالمية، ونشاط محدود للمستثمرين.

مع ذلك، فإن توقف التداول في السوق الفورية (حيث تُسوى معاملات البيع والشراء على الفور) لا يعني توقف العمليات في سوق العقود الآجلة.

المؤشرات

يُعطينا هذا لمحة عن توجهات السوق الأمريكية اليوم (مع العلم أنه بسبب إغلاق السوق الأمريكية، قد تكون تحركات العقود الآجلة أكثر تقلباً وأقل تمثيلاً لصورة السوق الكاملة). تسود الانخفاضات - حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%، وانخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.3%. كما أن تأجيل الجولة القادمة من محادثات السلام، التي كان من المقرر عقدها اليوم في بورغنستوك بسويسرا، يُفاقم الوضع.

الجغرافيا السياسية

لا يزال سبب إلغاء المحادثات غير واضح. يتحدث الجانب الأمريكي عن مشاكل لوجستية عالقة، بينما يتحدث الجانب الإيراني عن موجة جديدة من الهجمات الإسرائيلية على لبنان، والتي تُعدّ انتهاكًا لبنود مذكرة التفاهم الموقعة يوم الأربعاء. لكن المؤكد أن هذا لا يعني نهاية حالة عدم اليقين المحيطة بالصراع في الشرق الأوسط.

سلع الطاقة

في ظل هذه الأحداث، شهدنا ارتفاعًا طفيفًا في أسعار سلع الطاقة في الساعات الأولى من التداول. إلا أن وقف إطلاق النار اللاحق بين إسرائيل وحزب الله أدى إلى انخفاضات جديدة. يبلغ سعر خام برنت حوالي 79 دولارًا، بينما يتذبذب سعر خام غرب تكساس الوسيط حول 76 دولارًا. من جهة أخرى، يتجه سعر الغاز في بورصة TTF الهولندية نحو الارتفاع (يبلغ حاليًا 41.8 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة).

المخطط 1: النفط [D1] (23/10/2024 - 19/06/2026)

Source: xStation, 19.06.2026

التحليل الفني

المخطط 2: مؤشر US100 [D1] (15/10/2025 - 19/06/2026)

المصدر: xStation, 19.06.2026

بعد تراجعٍ أعمق إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6%، عاد المؤشر إلى اتجاهه الصعودي متوسط ​​الأجل، متجاوزًا حاجز 30 ألفًا. تُشير المتوسطات المتحركة إلى وضعٍ مثاليٍّ لاتجاهٍ صعودي؛ حيث يعمل المتوسط ​​المتحرك الأسي 50، الذي يدور حول 28.8 ألفًا، كدعمٍ رئيسيّ - وطالما بقيت الأسعار فوق المنطقة التي يُحددها، يُمكن اعتبار أي انخفاضٍ محتمل بمثابة تصحيحٍ في الاتجاه الصعودي السائد.

يبلغ مؤشر القوة النسبية (RSI) حوالي 60، وهو ما لا يعني بالضرورة أن السوق قد بلغ ذروة نشاطه بعد. بعد فترة الانخفاض في أعمدة الرسم البياني لمؤشر MACD (والتي عكست تصحيح شهر مايو)، تلاشى الزخم الهبوطي بشكلٍ واضح.

ميخال يوزفياك، محلل أسواق مالية، XTB