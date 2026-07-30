الفدرالي يثبت الفائدة وترامب يعيد شبح الحرب

ندوة الكترونية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دبي
- نتائج Microsoft وMETA لم ترضي الأسواق
- مخزونات النفط والتوترات الجيوسياسية تدعم ارتفاع النفط
- الذهب يلتزم الاتجاه العرضي
- قرار بنك إنكلترا في الواجهة
تدخل غير متوقع في سوق الصرف الأجنبي؟ انخفاض حاد في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بأكثر من 2%!
ارتفاع ناسداك بأكثر من 3% 🚀
افتتاحية الولايات المتحدة: ناسداك ينتعش! أرباح مايكروسوفت ولام ريسيرش تُنعش تجارة الذكاء الاصطناعي!
عاجل: الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي أقل من التقديرات! زوج اليورو/الدولار الأمريكي يكافح من أجل تحديد اتجاهه!