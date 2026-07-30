  
٢١:٥٧ · ٣٠ يوليو ٢٠٢٦

الفدرالي يثبت الفائدة وترامب يعيد شبح الحرب

Milad Azar
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Market Research Analyst • UAE

ندوة الكترونية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دبي

  • نتائج Microsoft وMETA لم ترضي الأسواق
  • مخزونات النفط والتوترات الجيوسياسية تدعم ارتفاع النفط
  • الذهب يلتزم الاتجاه العرضي
  • قرار بنك إنكلترا في الواجهة

 

Milad Azar

Market Research Analyst • UAE

Senior Market analyst with XTB for more than three years, specializing in global financial market, macroeconomic analysis, technical analysis with a strong focus on Asian market

I hold a master of science degree in Financial Risk management 
regular commentator on CNBC arabia, Skynews and TRT world

تغطية سوقية من الطراز الأول 
٣٠ يوليو ٢٠٢٦, ٢١:٣٥

تدخل غير متوقع في سوق الصرف الأجنبي؟ انخفاض حاد في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بأكثر من 2%!
٣٠ يوليو ٢٠٢٦, ٢٠:١٩

ارتفاع ناسداك بأكثر من 3% 🚀
٣٠ يوليو ٢٠٢٦, ١٨:٢٠

افتتاحية الولايات المتحدة: ناسداك ينتعش! أرباح مايكروسوفت ولام ريسيرش تُنعش تجارة الذكاء الاصطناعي!
٣٠ يوليو ٢٠٢٦, ١٦:٣٣

عاجل: الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي أقل من التقديرات! زوج اليورو/الدولار الأمريكي يكافح من أجل تحديد اتجاهه!
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