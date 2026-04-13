غولدمان ساكس: نتائج متباينة تُضعف ردود الفعل على أداء قوي في الربع الأخير

بدأت غولدمان ساكس عام 2026 بربع سنوي قوي للغاية، متجاوزةً توقعات السوق بشكل ملحوظ على مستوى الإيرادات والأرباح والربحية. تُبرز النتائج انتعاشًا واضحًا في نشاط أسواق رأس المال، لا سيما في عمليات الاندماج والاستحواذ، فضلًا عن إصدارات الأسهم والسندات، إلى جانب ظروف قوية للغاية في تداول الأسهم. في الوقت نفسه، يكشف التقرير عن اختلال ملحوظ بين القطاعات، حيث يتناقض الأداء القوي جدًا للأسهم والخدمات المصرفية الاستثمارية مع الأداء الأضعف لقطاع الدخل الثابت والعملات والسلع. ارتفعت المصاريف التشغيلية بشكل طفيف، بينما جاءت نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول (CET1) أقل من توقعات السوق.

على الرغم من قوة الأسس الجوهرية، لا يزال رد فعل السوق حذرًا. في تداولات ما قبل افتتاح السوق، انخفض سعر السهم بنحو 3% عن سعر الإغلاق السابق، مما يشير إلى أن المستثمرين لم يستوعبوا النتائج بشكل كامل، ويركزون على نقاط الضعف في التقرير، لا سيما قطاع الدخل الثابت والعملات والسلع ونسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول (CET1).

أهم النتائج المالية

صافي الإيرادات: 17.23 مليار دولار أمريكي (+14% على أساس سنوي)

ربحية السهم: 17.55 دولار أمريكي (المتوقع: 16.34 دولار أمريكي)

العائد على حقوق الملكية: 19.8%

العائد على حقوق الملكية الملموسة: 21.3%

الخدمات المصرفية والأسواق العالمية: 12.74 مليار دولار أمريكي (+19% على أساس سنوي)

إيرادات تداول الأسهم: 5.33 مليار دولار أمريكي (أعلى من التوقعات)

إيرادات تداول أدوات الدخل الثابت والعملات والسلع: 4.01 مليار دولار أمريكي (أقل من التوقعات)

إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية: 2.84 مليار دولار أمريكي

الخدمات الاستشارية: 1.49 مليار دولار أمريكي

الودائع: 561 مليار دولار أمريكي

نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول: 12.5%

المصروفات التشغيلية: 10.43 مليار دولار أمريكي

الأداء المالي والربحية

يُعدّ صافي الإيرادات البالغ 17.23 مليار دولار أمريكي أهمّ مؤشر في الربع، إذ يعكس حجم العمليات والنمو القوي على أساس سنوي. ويؤكد هذا أن البنك يستفيد فعلياً من ظروف السوق المواتية ويحافظ على نشاط قوي في قطاعات الأعمال الرئيسية.

ويُظهر ربح السهم البالغ 17.55 دولار أمريكي أن نمو الإيرادات انعكس مباشرةً على ارتفاع الربحية، وهو أمر بالغ الأهمية للبنوك الاستثمارية، حيث يُعدّ تحويل الإيرادات إلى أرباح محركاً رئيسياً للأداء.

ويؤكد العائد على حقوق الملكية الذي يقارب 20% والعائد على حقوق الملكية الذي يتجاوز 21% ربحية رأس المال القوية بشكل استثنائي، والتي لا تزال إحدى أهمّ المزايا التنافسية لغولدمان ساكس.

تداول الأسهم

بلغت إيرادات تداول الأسهم 5.33 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً توقعات السوق بشكل ملحوظ. ويعكس هذا النشاط القوي للعملاء المؤسسيين وظروف السوق المواتية، بما في ذلك التقلبات المرتفعة وتدفقات رأس المال القوية.

كان هذا القطاع أحد المحركات الرئيسية لتجاوز أداء الربع، ويؤكد مكانة غولدمان ساكس القوية في تداول الأسهم العالمي وقدرتها على تحقيق إيرادات عالية في بيئة مُشجّعة على المخاطرة.

قطاع الدخل الثابت والعملات والسلع (FICC) - ما هو ولماذا كان أداؤه ضعيفًا؟

يشير مصطلح FICC إلى تداول السندات (الحكومية والخاصة)، والعملات الأجنبية، والسلع. وهو قطاع أساسي في الخدمات المصرفية الاستثمارية، يحقق إيرادات من تقلبات أسعار الفائدة، وتحركات العملات، وأنشطة التحوط لدى العملاء.

بلغت إيرادات قطاع FICC 4.01 مليار دولار أمريكي، مقابل توقعات بلغت 4.87 مليار دولار أمريكي، ما يمثل خيبة أمل واضحة. تشير هذه النتيجة الضعيفة إلى ظروف أقل ملاءمة في أسواق الدخل الثابت والعملات الأجنبية، بالإضافة إلى انخفاض نشاط العملاء في مشتقات أسعار الفائدة والائتمان.

يُبرز التباين بين قوة سوق الأسهم وضعف أداء قطاع FICC تفاوتًا كبيرًا في ظروف السوق، ما رجّح كفة الاستثمار في الأسهم على حساب استراتيجيات الدخل الثابت.

الخدمات المصرفية الاستثمارية

حققت الخدمات المصرفية والأسواق العالمية إيرادات بلغت 12.74 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 19% على أساس سنوي، متجاوزةً التوقعات.

وكان قطاع الاستشارات هو الأبرز، حيث ارتفع بنسبة 89% على أساس سنوي ليصل إلى 1.49 مليار دولار أمريكي. ويشير هذا إلى انتعاش واضح في نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ، وتحسن في معنويات الشركات والمستثمرين.

كما كانت نتائج الاكتتاب قوية، مما يدل على زيادة النشاط في إصدار الأسهم والسندات، وإعادة فتح أسواق رأس المال تدريجيًا.

التكاليف والمخاطر

بلغت المصاريف التشغيلية 10.43 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً التوقعات بقليل، مما يشير إلى ضغط معتدل على التكاليف بالتزامن مع نمو النشاط التجاري.

وكانت مصاريف التعويضات أقل بقليل من التوقعات، مما عوض جزئيًا ارتفاع المصاريف التشغيلية الأخرى. وبلغت مخصصات الائتمان 315 مليون دولار أمريكي، مما يعكس نهجًا حذرًا تجاه مخاطر الائتمان، وافتراضات اقتصادية كلية متحفظة.

رأس المال والميزانية العمومية

لا يزال وضع رأس المال مستقرًا، على الرغم من أن نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول (CET1) بلغت 12.5%، وهي أقل من التوقعات. قد يُحدّ ذلك من مرونة رأس المال على المدى القريب، بما في ذلك القدرة على إعادة شراء الأسهم.

ارتفعت الودائع إلى 561 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 12% على أساس ربع سنوي، بينما بلغت الأصول المُدارة 3.65 تريليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 15% على أساس سنوي. وقد عززت التدفقات النقدية الصافية الداخلة البالغة 62 مليار دولار أمريكي مكانة إدارة الثروات، وزادت من حصة الدخل الثابت القائم على الرسوم.

المخاطر الرئيسية

يتمثل الخطر الرئيسي في التقلبات الدورية العالية للأرباح والاعتماد الكبير على ظروف السوق. تُظهر نتائج مؤشر الدخل الثابت والعملات والسلع (FICC) أن جميع القطاعات لا تستفيد بالتساوي من تحسن المعنويات. بالإضافة إلى ذلك، قد يُقيّد انخفاض نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول (CET1) مرونة رأس المال. كما أن ارتفاع قاعدة التكاليف نسبيًا يزيد الضغط على هوامش الربح في بيئات السوق الأقل ملاءمة.

الفرص والإيجابيات

تتمثل الفرصة الرئيسية في استمرار تعافي نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ، والذي يتجلى بالفعل في النمو القوي لإيرادات الاستشارات. كما تُفيد ظروف سوق الأسهم الداعمة نشاط التداول والاكتتاب.

بالإضافة إلى ذلك، قد تُؤدي أسعار النفط الخام المرتفعة إلى زيادة الضغط على التضخم، مما يزيد من احتمالية إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. قد يدعم هذا السيناريو أرباح الخدمات المصرفية الاستثمارية في الفصول القادمة من خلال ارتفاع صافي دخل الفوائد وزيادة النشاط في أسواق أسعار الفائدة والعملات الأجنبية.

التوقعات

في الفصول القادمة، سيكون الحفاظ على زخم الخدمات المصرفية الاستثمارية وتداول الأسهم أمرًا بالغ الأهمية. إذا استمرت ظروف السوق مواتية واستمر نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ، فبإمكان غولدمان ساكس الحفاظ على أداء قوي.

يبقى قطاع الدخل الثابت والعملات والسلع (FICC) المتغير الرئيسي، وأي انتعاش فيه قد يُحسّن مزيج الإيرادات بشكل ملحوظ. كما سيظل ضبط التكاليف وتطوير رأس المال الأساسي من المستوى الأول (CET1) من المجالات المهمة التي يجب التركيز عليها، لا سيما في سياق سياسة إعادة رأس المال.

النقاط الرئيسية

كان أداء غولدمان ساكس في الربع الأول من عام 2026 إيجابيًا بشكل واضح. وقد تحققت النتائج بفضل التداول القوي جدًا للأسهم والانتعاش الحاد في الخدمات المصرفية الاستثمارية، وخاصة الاستشارات. لا يُغيّر ضعف أداء قطاع الدخل الثابت والعملات والسلع (FICC) وارتفاع التكاليف الصورة الإيجابية العامة للشركة، التي لا تزال من أبرز المستفيدين من تحسن نشاط أسواق رأس المال.

المصدر: xStation5