حان الوقت لاختبار قوة الدولار

يُنتظر صدور بيانات التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يونيو. تشير العديد من المؤشرات إلى أن الرقم الرئيسي سينخفض ​​إلى حوالي 3.8%. قد يُساهم انخفاض أكبر في تهدئة مخاوف صانعي السياسة النقدية في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، ويُشجع المستثمرين على سحب بعض رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة. ويُتوقع حاليًا ارتفاع الأسعار في اجتماع سبتمبر بنسبة 80%.

أدى الارتفاع المتجدد في أسعار سلع الطاقة إلى إعادة تقييم الأسواق بشكل متشدد. ويفترض السيناريو الأساسي مرة أخرى رفع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لأسعار الفائدة مرتين قبل نهاية العام. وتُعد المخاوف بشأن الوضع التضخمي كبيرة؛ إذ تبحث الأسواق بقلق عن أي مؤشرات على تباطؤ ضغوط الأسعار (أو على الأقل عدم تزايدها).

تضخم مؤشر أسعار المستهلكين

ما الذي يجب معرفته عن قراءة التضخم الأمريكية المقرر صدورها الساعة 1:30 ظهرًا؟

يفترض الإجماع انخفاضًا كبيرًا في المؤشر على أساس سنوي، من 4.2% في مايو إلى حوالي 3.8% في يونيو.

من المتوقع أن يكون انخفاض أسعار الوقود عاملاً رئيسياً في هذا السياق، حيث تشير التقديرات إلى أنه بلغ حوالي 10% شهرياً في يونيو.

من المتوقع أن يظل التضخم الأساسي (التضخم باستثناء أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً) ثابتاً. وسيركز الاحتياطي الفيدرالي على هذا الجانب عند اتخاذ قراراته المستقبلية بشأن السياسة النقدية. ويفترض الإجماع قراءةً تبلغ 2.8% سنوياً.

الرسم 1: التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة (2016-2026)

المصدر: XTB Research, 14.07.2026

شهادة وارش

من المقرر أيضًا اليوم أن يدلي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشهادته نصف السنوية أمام الكونغرس.

الجدول الزمني

كقاعدة عامة، يسبق الحدث بأكمله إصدار بيان من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (حوالي الساعة 1:30 ظهرًا).

تبدأ قراءة البيان في تمام الساعة 3:00 عصرًا الجزء الرئيسي من الجلسة.

بعد ذلك، ينتقل النقاش إلى القسم المخصص لأسئلة أعضاء مجلس النواب.

في اليوم التالي، وفي نفس التوقيت (الأربعاء، الساعة 3:00 عصرًا)، سيمثل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام مجلس الشيوخ.

لا تزال الأسواق غير مقتنعة بنهج الرئيس الجديد تجاه السياسة النقدية. كانت الإشارات الأولى، التي جاءت مفاجئة، تميل إلى التشدد بشكل معتدل.

نتوقع أن تتمحور أسئلة أعضاء الكونغرس حول ثلاثة مواضيع رئيسية.

1. نهاية التوجيه المسبق

يرى الرئيس الجديد أن تقديم وعود طويلة الأجل يحرم البنك المركزي من المرونة اللازمة للاستجابة للتغيرات المفاجئة في الاقتصاد. مع ذلك، سيُضطر يوم الثلاثاء إلى تقديم ملخص للخطة التي سينفذها خلال الأشهر القادمة. تجدر الإشارة إلى أن وارش لم يشارك في الرسم البياني الأخير، أي توقعات مسار أسعار الفائدة لأعضاء اللجنة.

الشكل 2: الفرق بين الرسم البياني لشهرَي مارس ويونيو (مستويات أسعار الفائدة في نهاية عام 2026)

المصدر: اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ١٤ يوليو ٢٠٢٦

٢. استقلالية الاحتياطي الفيدرالي

لا تزال المخاوف قائمة بشأن تدخل ترامب في عمليات الاحتياطي الفيدرالي. ورغم أن مؤتمر يونيو قد خفف من حدة هذه المخاوف إلى حد ما، إلا أن الكثيرين ما زالوا يتوقعون أن يسعى وارش إلى إرضاء البيت الأبيض.

تجدر الإشارة إلى أنه في العام الماضي، أصبح الرئيس السابق، جيروم باول، هدفًا لتحقيق جنائي من قبل وزارة العدل. وقد وصف باول هذا التحقيق بأنه محاولة للضغط على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي لإجبار البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع.

كما خاضت ليزا كوك محاكمة استمرت شهورًا مع الرئيس، حيث تم "فصلها" بشكل غير قانوني من منصبها كعضو في اللجنة من قبل ترامب.

لذلك، من المرجح أن يحاول السياسيون الحصول على إجابة للسؤال المحوري: ما الذي يميز نهج وارش تجاه الاقتصاد والسياسة النقدية عن النهج الذي طرحه ترامب؟

٣. التضخم

قبل ٩٠ دقيقة من بدء جلسة الاستماع، سيتم نشر قراءة التضخم لشهر يونيو في الولايات المتحدة. يفترض الإجماع عدم حدوث تغييرات جوهرية في المؤشر الأساسي (بنسبة 2.8%) وانخفاضًا طفيفًا في المؤشر الرئيسي (بنسبة 3.8%). مع ذلك، لا يُعدّ هذا سببًا للتفاؤل. فضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة للغاية، ما يعني أن الكونغرس سيطالب بتفسيرات دقيقة حول كيفية نية وارش الوصول إلى الهدف المنشود.

وضع سوق العملات

في انتظار صدور البيانات، يشهد الدولار انخفاضًا طفيفًا جدًا مقابل اليورو - بنسبة 0.1% على أساس يومي. ولا يزال زوج اليورو/الدولار الأمريكي أدنى بقليل من مستوى 1.14.

وبغض النظر عن التكهنات بشأن مستوى التضخم في يونيو/حزيران والنقاش الدائر حول جلسة استماع كيفن وارش المقرر عقدها خلال اليومين المقبلين، تتجه الأنظار إلى عناوين الأخبار من الشرق الأوسط. تجدر الإشارة إلى أن الحرس الثوري الإسلامي أصدر يوم السبت بيانًا أعلن فيه إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة "حتى إشعار آخر".

الشكل 3: اليورو مقابل الدولار الأميركي (22.01 - 14.07)

المصدر: xStation, 14.07.2026