حكم تاريخي في أوروبا: جوجل تتلقى تعويضات قياسية

أمرت محكمة سويدية شركة جوجل بدفع تعويضات لشركة كلارنا، عبر شركتها التابعة برايس رانر، تتراوح قيمتها بين 1.5 و2 مليار دولار أمريكي، في قضية احتكار تتعلق بسوق مقارنة الأسعار. وتتعلق القضية بادعاءات مفادها أن جوجل فضّلت لسنوات خدمة جوجل للتسوق في نتائج البحث، مما حدّ من ظهور منصات المقارنة المنافسة. وخلصت المحكمة إلى أن هذه الممارسات أدت إلى خسائر ملموسة في إيرادات المنافسين، وبالتالي أصدرت واحدة من أكبر أحكام التعويضات من نوعها في تاريخ السويد.

من منظور السوق، تكمن النقطة الأساسية في أن هذا الحكم لم يعد مجرد غرامة تنظيمية تفرضها السلطات العامة، بل أصبح تعويضًا مدنيًا عن خسائر الأرباح التجارية. ويمثل هذا تحولًا نوعيًا هامًا، إذ يفتح الباب أمام دعاوى قضائية إضافية في جميع أنحاء أوروبا استنادًا إلى أحكام سابقة لمكافحة الاحتكار ضد جوجل.

أما بالنسبة لجوجل، فعلى المدى القريب، يُعد هذا في المقام الأول عنصرًا آخر من عناصر المخاطر التنظيمية المتزايدة. صحيح أن المبلغ بحد ذاته ليس جوهريًا من الناحية المالية على مستوى المجموعة، إلا أنه يزيد من حالة عدم اليقين المحيطة بقطاعي البحث والإعلان في أوروبا. هناك أيضًا بُعدٌ يتعلق بالسمعة، إذ تُضاف هذه القضية إلى سلسلة طويلة من الأحكام والعقوبات المتعلقة بما يُسمى "التفضيل الذاتي"، أي الترويج لخدمات جوجل نفسها ضمن نتائج البحث.

على المدى القريب، عادةً ما يكون رد فعل السوق مدفوعًا بالعواطف. قد تُحدث هذه العناوين ضغطًا مؤقتًا على التقييم، لكنها لا تُغير بشكلٍ جوهري توقعات الأرباح. والأهم من ذلك، أن كل حكم إضافي من هذا النوع يزيد من احتمالية رفع دعاوى أخرى ويُعزز موقف التفاوض للأطراف الأخرى ضد جوجل.

أما بالنسبة لشركة كلارنا، فيكون التأثير في الاتجاه المعاكس. على المدى القصير، يُعدّ هذا عاملًا محفزًا إيجابيًا، إذ يُحسّن التعويض المُحتمل الذي قد يصل إلى مليارات الدولارات من صورة الشركة وقد يدعم معنويات المستثمرين. يُعدّ رد فعل سعر السهم عقب هذا الخبر استجابةً نموذجية لتدفق نقدي مُحتمل لمرة واحدة، على الرغم من أن المبلغ النهائي لا يزال غير مؤكد.

على المدى البعيد، تحمل هذه القضية دلالة هيكلية أوسع. يؤكد هذا أن قرارات المفوضية الأوروبية ومحاكم مكافحة الاحتكار يمكن أن تُشكّل أساسًا للدعاوى المدنية الخاصة، مما يُضيف قناةً أخرى للمخاطر القانونية التي تواجهها شركات التكنولوجيا الكبرى. وهذا يعني أن الضغط التنظيمي لم يعد يقتصر على الغرامات الإدارية، بل يشمل بشكل متزايد التعويض المباشر للمنافسين المتضررين.

ونتيجةً لذلك، تعمل جوجل في بيئة تتسم بالمخاطر القانونية المستمرة والموزعة، بدلًا من كونها معزولة ومرتبطة بحدثٍ ما. فكل حكم من هذا القبيل لا يُغيّر نموذج العمل بشكل مباشر، ولكنه يزيد تدريجيًا من علاوة المخاطر المُضمنة في التقييم.

بالنسبة لشركتي كلارنا وبرايس رانر، يُعد هذا مثالًا على استراتيجية قانونية طويلة الأمد مبنية على تحدي هيمنة جوجل على منصتها. وحتى لو تم تخفيض المبالغ النهائية المُقررة عند الاستئناف، فإن السابقة القضائية بحد ذاتها تُعزز موقفهما في النزاعات المستقبلية.

على المدى القصير، الوضع واضح: نظرة سلبية تجاه جوجل، ودافع إيجابي لشركة كلارنا. على المدى البعيد، تُعد هذه خطوة أخرى في التحول التدريجي لإطار مكافحة الاحتكار الأوروبي نحو نظام لا تؤدي فيه الانتهاكات إلى غرامات فحسب، بل إلى أضرار مباشرة أيضًا، مما يزيد من أهمية المخاطر التنظيمية في تقييمات قطاع التكنولوجيا.