الإمارات تمول واردات القمح المصرية بـ500 مليون دولار.. اتفاق يعزز الأمن الغذائي

دخلت مصر والإمارات مرحلة جديدة من التعاون في مجال تأمين واردات القمح وتمويل السلع الغذائية الاستراتيجية، بعد انتقال برنامج التمويل الذي أُعلن عنه في 2023 إلى إطار تشغيلي يتيح تنفيذ عمليات توريد منتظمة بين شركة الظاهرة للتجارة الزراعية والهيئة العامة للسلع التموينية.

برنامج تمويلي بقيمة 500 مليون دولار

تعود بداية الاتفاق إلى أغسطس 2023، عندما أبرم مكتب أبوظبي للصادرات اتفاقا مع الحكومة المصرية لإنشاء برنامج تمويل دوار بقيمة 100 مليون دولار سنويا لمدة خمس سنوات، بما يرفع إجمالي السقف التمويلي إلى 500 مليون دولار.

ويهدف البرنامج إلى تمويل مشتريات القمح والسلع الاستراتيجية التي تحتاجها الهيئة العامة للسلع التموينية عبر شركة الظاهرة، بما يمنح مصر فترات تمويل أطول ويخفف الضغط الناتج عن الحاجة إلى توفير السيولة الدولارية بصورة فورية مع كل عملية شراء.

ومن المهم أن 500 مليون دولار تمثل إجمالي سقف البرنامج على مدار خمس سنوات، وليس قيمة صفقة واحدة لشراء القمح.

القمح عنصر أساسي في الأمن الغذائي المصري

يمثل القمح سلعة استراتيجية بالنسبة إلى مصر، في ظل اعتمادها على الاستيراد لتغطية جزء كبير من احتياجات السوق وبرنامج الخبز المدعوم.

وكان البرنامج التمويلي يستهدف كذلك دعم قدرة مصر على زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من القمح وتقليل الضغوط المرتبطة بتوفير الدولار لتمويل المناقصات والمشتريات الخارجية.

وتزداد أهمية هذا النوع من التمويل مع استمرار تأثر تجارة الحبوب العالمية بتغير الأسعار وأسعار الصرف وتكاليف النقل والتوترات الجيوسياسية.

الظاهرة تعزز حضورها في السوق المصرية

لا يمثل الاتفاق بداية تعامل شركة الظاهرة مع مصر، إذ سبق لها توريد أكثر من 180 ألف طن من القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية خلال السنوات التي سبقت إطلاق برنامج التمويل.

كما تدير الشركة نحو 28 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في مصر، وتنتج محاصيل أساسية تشمل القمح والذرة وغيرها، مع توجيه نسبة كبيرة من إنتاج مزارعها الغذائية إلى السوق المحلية.

وبذلك يجمع دور الشركة بين الإنتاج الزراعي المحلي واستيراد السلع الغذائية، ما يمنحها موقعا مهما في سلسلة إمدادات الغذاء المصرية.

تمويل الصادرات يخدم المصالح الإماراتية

من الجانب الإماراتي، يعكس الاتفاق أهمية أدوات تمويل الصادرات في دعم الشركات الوطنية وفتح أسواق خارجية أمامها.

ويتيح التمويل طويل الأجل لشركة الظاهرة فرصا أكبر لتثبيت حضورها في السوق المصرية، في الوقت الذي تحصل فيه مصر على آلية تمويل تساعدها في التخطيط لواردات القمح وتقليل مخاطر السيولة قصيرة الأجل.

اتفاق يتجاوز تجارة القمح

لا تقتصر أهمية الاتفاق على شراء القمح، بل يمثل نموذجا لربط الأمن الغذائي بالتمويل التجاري طويل الأجل. فمصر تستفيد من استقرار نسبي في آلية تمويل وارداتها، بينما تحصل الشركة الإماراتية على رؤية أوضح بشأن الطلب وفرص التوريد المستقبلية.

ومع استمرار تقلب أسواق الحبوب، يمكن أن يسهم وجود برنامج تمويلي يمتد لخمس سنوات في تقليل مخاطر الإمدادات وتعزيز التخطيط الغذائي، ليصبح التعاون المصري الإماراتي في القمح جزءا من شراكة أوسع في الزراعة وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي.