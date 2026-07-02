انخفاض US100 بنسبة 2% تقريبًا 🚩 وتراجعت أسهم شركات أشباه الموصلات بشكل حاد، حيث انخفض سهم سانديسك بنسبة 13%

تعرضت أسهم شركات التكنولوجيا لضغوط بيع شديدة غير متوقعة خلال جلسة تداول بعد ظهر الخميس، حيث قادت شركات أشباه الموصلات هذا التراجع. وانخفضت أسهم شركتي إنفيديا وTSMC بنسبة تقارب 2%، بينما تراجعت أسهم سانديسك ومايكرون بنسبة 13% و6.5% على التوالي. كما تعرضت أسهم تسلا لضغوط بيعية، حيث خسرت أكثر من 8%، إذ لم ينجح الارتفاع السنوي في تسليمات السيارات، والذي بلغ نحو 25%، في دعم المعنويات الإيجابية. ونتيجة لذلك، انخفض مؤشر ناسداك 100 الآجل بشكل غير متوقع بأكثر من 700 نقطة، ليصل إلى حوالي 29,500 نقطة.

يتجلى هذا الضعف بشكل خاص في قطاع التكنولوجيا الكبرى، حيث انخفضت أسهم ميتا بلاتفورمز بنسبة تقارب 4.5%، في حين سجلت شركات توريد المكونات الإلكترونية، بما في ذلك ديل وآرم هولدينغز، خسائر ملحوظة.

في المقابل، تتفوق أسهم آبل على أداء قطاع التكنولوجيا بشكل عام، حيث ارتفعت بنسبة تقارب 5%. كما تُظهر شركات الأدوية والرعاية الصحية وخدمات تكنولوجيا المعلومات قوة نسبية، في حين تشهد أسهم شركات الدفاع، مثل لوكهيد مارتن و RTX Corp ، ارتفاعًا في التداولات.

المصدر: xStation 5

على الرسم البياني للساعة، انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) لمؤشر US100 إلى ما دون 30 بقليل، مما يشير إلى حالة بيع مفرط. كما فشل المؤشر في الحفاظ على التداول فوق المتوسطين المتحركين الأسيين (EMA) لفترة 50 و200 فترة في الجلسات الأخيرة، مما يوحي باستمرار ضعف الزخم الصعودي.

المصدر: xStation 5

انخفض مؤشر Roundhill Memory ETF (DRAM)، الذي يوفر فرصًا استثمارية في صناعة أشباه الموصلات، بنسبة تقارب 20% خلال أسبوع التداول المختصر، بعد أن شهد ارتفاعًا استثنائيًا في الفترة السابقة. ومنذ إطلاقه في 2 أبريل وحتى ذروته في أواخر يونيو، تضاعفت قيمة المؤشر ثلاث مرات تقريبًا. وفي الفترة نفسها، انخفض سهم شركة Micron بنسبة تقارب 15%، بينما تراجع سهم Sandisk بأكثر من 20% خلال جلستين تداول فقط.

المصدر: xStation 5