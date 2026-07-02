ملخص اليوم: ارتفاع الذهب بنسبة 2%، وتراجع مؤشر ناسداك في وول ستريت

أنهت أسواق الأسهم الأوروبية جلسة الخميس على ارتفاع ملحوظ، حيث صعد مؤشر داكس الألماني بأكثر من 2%، وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنحو 1.8%، وأغلق مؤشر WIG20 البولندي مرتفعًا بنسبة 1.5%. ويعكس هذا الأداء القوي نسبيًا انخفاض وزن شركات أشباه الموصلات في المؤشرات الأوروبية، على عكس مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي الذي انخفض بأكثر من 7% وسط عمليات بيع مكثفة لأسهم سامسونج وإس كيه هاينكس.

وتدهورت معنويات المستثمرين في سوق الأسهم الأمريكية بشكل حاد خلال النصف الثاني من الجلسة، حيث انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 2.3% على الرغم من ردة الفعل الإيجابية الأولية على بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع. وانخفض سهم شركة مايكرون بنسبة 7.5%، بينما تراجعت أسهم العديد من شركات أشباه الموصلات بأكثر من 10%. من بين شركات التكنولوجيا الكبرى، تُعدّ ميتا بلاتفورمز الأكثر تراجعًا، حيث انخفضت أسهمها بنحو 5%، بينما تتفوق أبل (AAPL.US) بارتفاعها بنحو 4.5%. كما تتعرض تسلا لضغوط، إذ انخفضت أسهمها بنحو 8%، على الرغم من إعلانها عن تسليمات سيارات في الربع الثاني فاقت توقعات السوق.

انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الضعيف، وظلت أسعار النفط منخفضة، بينما انتعش الذهب فوق 4100 دولار للأونصة، وارتفعت الفضة بنحو 2.5%. وضعف الدولار الأمريكي، مما دفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي للارتفاع بنحو 0.5% فوق 1.143. وتعافى سعر البيتكوين ليقترب من 62000 دولار، على الرغم من استمرار الحذر في سوق العملات المشفرة. في غضون ذلك، يتداول خام برنت حول 71.50 دولارًا للبرميل، مسجلًا انتعاشًا طفيفًا بعد الانخفاضات الحادة التي شهدها في الجلسات الأخيرة.

بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكي

جاء أحدث تقرير لسوق العمل الأمريكي أضعف بكثير من المتوقع.

ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 57 ألف وظيفة، وهو أقل بكثير من التوقعات التي بلغت 113 ألف وظيفة، وأقل من القراءة السابقة البالغة 172 ألف وظيفة.

انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.2%، متجاوزًا التوقعات التي كانت 4.3%.

بلغت طلبات إعانة البطالة الأولية 215 ألف طلب، وهو أفضل من المتوقع البالغ 218 ألف طلب، ولكنه لم يتغير عن القراءة السابقة.

ارتفع متوسط ​​الأجر بالساعة بنسبة 3.5% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات التي كانت 3.4%.

زاد عدد الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 49 ألف وظيفة فقط، وهو أقل من التوقعات التي كانت 107 آلاف وظيفة.

انخفضت طلبات إعانة البطالة المستمرة إلى 1.814 مليون طلب، وهو أقل بقليل من المتوقع البالغ 1.820 مليون طلب.

بقي متوسط ​​أسبوع العمل ثابتًا عند 34.3 ساعة، بما يتماشى مع التوقعات.

ارتفع متوسط ​​الأجر بالساعة بنسبة 0.3% على أساس شهري، متوافقًا مع التوقعات والقراءة السابقة.

زادت وظائف قطاع التصنيع بمقدار 3000 وظيفة، محققةً التوقعات ولكنها أقل من الزيادة السابقة البالغة 7000 وظيفة.

انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 61.5%، وهو أقل من التوقعات البالغة 61.8% والقراءة السابقة.

تراجعت وظائف القطاع الحكومي بمقدار 8000 وظيفة، بعد زيادة قدرها 52000 وظيفة في الشهر السابق.

أظهر أحدث تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) حول مخزونات الغاز الطبيعي زيادة في المخزونات بلغت 87 مليار قدم مكعب، وهو أعلى بقليل من التوقعات المتفق عليها البالغة 84 مليار قدم مكعب والزيادة السابقة البالغة 76 مليار قدم مكعب. انخفضت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في البداية عقب صدور التقرير، لكنها سرعان ما تعافت من خسائرها الأولية.

في سوق السلع، لا تزال العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو التجارية (CBOT) تتداول فوق 600 سنت للبوشل، بينما انخفضت العقود الآجلة للكاكاو في بورصة إنتركونتيننتال (ICE) بنحو 1.2% خلال اليوم.