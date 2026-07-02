تقرير الوظائف غير الزراعية يتسبب في انخفاض قيمة الدولار - أهم النقاط المستخلصة من تقرير يونيو

قبل ما يزيد قليلاً عن أسبوعين، دفعت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية والمخاوف المتزايدة من التضخم صانعي السياسة في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى مراجعة توقعاتهم الواردة في مخطط النقاط بشكل كبير. وارتفعت توقعات السوق بشأن رفع أسعار الفائدة فوراً، وتحول الإجماع نحو رفعين متتاليين قبل نهاية العام. وأدى ذلك إلى تعزيز كبير للدولار، الذي بلغ أعلى مستوى له مقابل اليورو منذ أكثر من عام.

الشكل 1: التغير في مخطط النقاط للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة [يونيو مقابل مارس] (2026)

المصدر: FOMC, 02.07.2026

تُغيّر قراءة اليوم مسار الأحداث بشكلٍ ملحوظ، لا سيما مع التوقعات العالية لتقرير يونيو، والتي تأثرت، من بين أمور أخرى، بتصريحات وزير الخزانة سكوت بيسنت.

تباطؤ خلق فرص العمل

كشفت البيانات عن خلق فرص عمل أقل بكثير من المتوقع (+49 ألفًا مقابل +107 آلاف)، إلى جانب مراجعة نزولي كبيرة لأرقام الشهرين السابقين (-74 ألفًا). ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن متوسط ​​الأشهر الثلاثة لا يزال عند مستوى جيد (+111 ألفًا) بفضل القراءات القوية لشهري أبريل ومايو، مما يُشير إلى أن انخفاض يونيو ليس بالضرورة مؤشرًا على تباطؤ سوق العمل الأمريكي.

الشكل 2: التغير في الوظائف غير الزراعية (NFP) ومكون التوظيف الفرعي لمؤشر مديري المشتريات (ISM PMI) (2023-2026)

المصدر: XTB Research, 02.07.2026

انخفاض معدل البطالة على حساب المشاركة في القوى العاملة

انخفض معدل البطالة إلى 4.2%، وهو ما كان ليُعدّ مؤشراً إيجابياً لولا الانخفاض الكبير في معدل المشاركة في القوى العاملة (61.5%). وقد سُجّل هذا الانخفاض لأول مرة خلال فترة الجائحة.

الشكل 3: معدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة في الولايات المتحدة (2023-2026)

المصدر: XTB Research, 02.07.2026

نمو الأجور لن يدفع الاستهلاك

ولم يكن نمو الأجور (3.5%) مفاجئاً، إلا أنه أصبح سلبياً بالقيمة الحقيقية (-0.7%) بعد تعديله وفقاً للتضخم. وهذا أمر مهم لأن الاستهلاك الأمريكي مستدام إلى حد كبير في الوقت الحالي على حساب المدخرات (انخفض معدل الادخار إلى 3٪ فقط). ونحن نلاحظ أيضاً تفاوتاً شاسعاً بين الشريحة الخمس الأعلى دخلاً (20%)، حيث بلغ نمو الاستهلاك المعدل تبعاً للتضخم في الربع الأول 3.8%، وبين شريحة الـ 80% المتبقية من المواطنين، حيث كان الاستهلاك الحقيقي راكداً في الأساس (+0.6%).

الشكل 4: التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ونمو الأجور (2006 - 2026)

المصدر: XTB Research, 02.07.2026

يشير هذا إلى أنه على الرغم من استمرار ارتفاع التضخم (4.2% اسميًا، 2.9% أساسيًا)، فإن العوامل التي قد تُبقيه عند هذه المستويات في المستقبل تتضاءل بشكل متزايد. ويبدو خطر حدوث تداعيات ثانوية كبيرة منخفضًا، وقد انخفضت أسعار سلع الطاقة الرئيسية بأكثر من 35% عن ذروتها في مايو.

علاوة على ذلك، لا يزال المتوسط ​​المُعدَّل عند مستويات منخفضة (2.4%)، وهو مقياس سبق أن قدمه رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وارش، كبديل قيّم لمقياس نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي وصفه بعبارة شهيرة بأنه "قراءة استشرافية علمية". وخلال مؤتمره الصحفي الافتتاحي، ذكر مرارًا وتكرارًا أن اللجنة تستخدم "بيانات قديمة" وأنه لا يزال منفتحًا على مصادر بديلة.

لا يزال سوق العمل في حالة "انخفاض في معدلات التسريح والتوظيف".

يتراجع عدد حالات التسريح (3.28 مليون)، لكن عدد الأفراد الذين يختارون طواعيةً ترك وظائفهم الحالية يتجه أيضًا نحو الانخفاض (0.78 مليون). ويتوافق هذا مع قراءات ADP وJOLTS الأخيرة. أظهر التقرير الأخير انخفاضًا ملحوظًا في عدد حالات التسريح من العمل في مايو (1.7 مليون، أو 1.1% من إجمالي العاملين) وعددًا متواضعًا من حالات الاستقالة (3.1 مليون، أو 1.9% من إجمالي العاملين).

لا داعي للذعر، وإن كان هذا الأمر قد يُثير بعض القلق. إن تزايد مخاوف الموظفين بشأن قدرتهم على إيجاد وظيفة جديدة بسرعة له ما يبرره. فقد ازداد متوسط ​​مدة البطالة، حيث يبلغ حاليًا حوالي 26 أسبوعًا. كما ارتفع عدد العاطلين عن العمل لمدة 27 أسبوعًا أو أكثر (1.94 مليون حاليًا) في الأشهر الأخيرة.

هل فشلت بطولة كأس العالم في تحقيق الحافز المتوقع للنمو؟

شهد شهر يونيو انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي استضافتها هذا العام الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وعلى الرغم من ذلك، سُجّل أكبر انخفاض في عدد الوظائف الجديدة في قطاع الترفيه (بانخفاض يصل إلى 61 ألف وظيفة). يصعب عزو هذا إلى قاعدة مرتفعة، إذ لم تتجاوز الزيادة الإجمالية في الشواغر خلال شهري أبريل ومايو 33 ألف شاغر بعد مراجعة البيانات. ورغم أنه من المبكر استخلاص استنتاجات قاطعة، يبدو أن أكبر حدث رياضي لهذا العام لا يُحقق الحافز الاقتصادي المتوقع (والذي كان متوقعًا أن يكون متواضعًا، بنحو 0.1 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي الإضافي).

تأثير البيانات على سوق الصرف الأجنبي

يُصحح التقرير المسار الضمني لأسعار الفائدة التي حددها السوق لبنك الاحتياطي الفيدرالي. لا يزال المستثمرون يتوقعون رفعًا لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، لكنهم يُقللون من احتمالية حدوث ذلك في أي من الاجتماعين القادمين. وهذا بدوره يُؤثر سلبًا على الدولار، الذي يتراجع مقابل اليورو بنسبة 0.6% اليوم.

الشكل 5: زوج اليورو/الدولار الأمريكي [M30] (02/06/2026 - 02/07/2026)

المصدر: xStation, 02.07.2026

يتذبذب زوج اليورو/الدولار الأمريكي حول مستوى 1.145، بانتظار المزيد من البيانات والتصريحات التي قد تُشير إلى مسار عمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة. وفي الوقت نفسه، لا تزال قضية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران قائمة. من شأن انهيار هذه المحادثات أن يُؤدي إلى عودة التوجه نحو تجنب المخاطر، مما يُعزز الدولار.

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ميخال يوزفياك، محلل أسواق مالية في XTB