هل كسر الذهب فعلاً الاتجاه الصعودي

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رفع الفائدة من البنك المركزي الأوروبي

ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة يدعم الدولار

OPENAI تدرس مواجهة في الأسعار مع CLAUDE

عودة التوترات الى الشرق الأوسط وتهديد ترامب بقصف ايران اليوم

في هذا الفيديو نناقش أهم تحركات الأسواق المالية العالمية اليوم، وما إذا كان الذهب قد كسر الاتجاه الصعودي بالفعل، بالإضافة إلى تأثير القرارات الاقتصادية والسياسية على الدولار والأسواق.

نتناول قرار رفع الفائدة من البنك المركزي الأوروبي وتأثيره المباشر على الأسواق، إلى جانب استمرار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الذي يعزز قوة الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى.

كما نناقش التطورات في قطاع الذكاء الاصطناعي مع تقارير عن دراسة OpenAI لمواجهة Claude في أسعار الخدمات، وهو ما قد يشعل المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي.

ولا نغفل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتهديدات سياسية جديدة من ترامب بشأن إيران، وتأثير ذلك على أسعار النفط والذهب والأسواق العالمية.

تابع الفيديو للنهاية لتحصل على تحليل شامل لأهم الأحداث الاقتصادية والسياسية المؤثرة على الأسواق اليوم.