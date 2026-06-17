هل شركة سبيس إكس فقاعة؟ لقد استوعب المستثمرون بالفعل المستقبل الواعد.

لا تزال أعمال إيلون ماسك في مجال الفضاء تتصدر عناوين الأخبار المالية، ولسبب وجيه. فقد بلغت قيمة شركة سبيس إكس، التي طُرحت للاكتتاب العام يوم الجمعة 12 يونيو، أكثر من 2.6 تريليون دولار، متجاوزةً بذلك القيمة السوقية لإمبراطورية أمازون المدرجة في البورصة، وهي شركة حققت صافي دخل قدره 77.7 مليار دولار في عام 2025. في المقابل، سجلت سبيس إكس خسارة محاسبية صافية تزيد عن 4 مليارات دولار في عام 2025، بينما لم تتجاوز أرباحها مليار دولار في عام 2024. فهل هذه فقاعة؟ أم أنها ببساطة سمة تقييم فريدة لشركة رائدة تعمل في قطاع استراتيجي ذي توجه مستقبلي؟ التفسيران ليسا بالضرورة متنافيين.

التقييم مفهوم مجرد دائمًا

توفر كتب التحليل الأساسي إرشادات مفيدة، لكنها لا تمثل مجموعة مطلقة من القواعد الرياضية التي تحكم كيفية تقييم المستثمرين للشركات. يدرك كل مستثمر أهمية وجود إطار عمل والالتزام به. ومع ذلك، يُظهر السوق مرارًا وتكرارًا أن مجموعات كبيرة من المستثمرين على استعداد لتقييم الشركات بطرق تختلف اختلافًا كبيرًا عن الأساليب التقليدية.

هؤلاء المستثمرون مستعدون حاليًا لشراء أسهم سبيس إكس بمضاعفات تقييم تعادل 150 أو حتى 200 ضعف المبيعات. هل هناك حجج تبرر هذا التفاؤل؟ دعونا نُلقي نظرة فاحصة.

تمتلك سبيس إكس حاليًا تقنية تسمح بإعادة استخدام الصواريخ عدة مرات. هذا يُقلل بشكل كبير من تكاليف الإطلاق ويُزيل العقبات أمام التوسع خارج الأرض. في هذه المرحلة، لا حاجة لشرح سبب تميز أعمال إيلون ماسك في مجال الفضاء. فوجود عوائق دخول عالية، وقلة المنافسين الجديرين بالثقة القادرين على تهديد مكانتها، والأهمية الاستراتيجية للفضاء باعتباره "محيطًا" يحيط بكوكبنا، كلها عوامل تُساهم في جاذبية الاستثمار.

هناك أيضًا الرحلة الطويلة والمحفوفة بالمخاطر والتي تتطلب رأس مال ضخم لأي مُنافس يرغب في دخول هذا السوق. كل مُنافس طموح يُواجه احتمال الفشل والانفجارات وضياع مليارات الدولارات من الاستثمارات. لا تُقاس هذه التحديات بالسنوات، بل قد تمتد لعقود. وقد تلقى جيف بيزوس مؤخرًا تذكيرًا مؤلمًا بهذه الحقيقة بعد انفجار صاروخ نيو غلين التابع لشركة بلو أوريجين.

لذا، ليس من المستغرب أن يُولي المستثمرون قيمةً للعديد من العوامل التي لا تتناسب بسهولة مع مضاعفات التقييم التقليدية. وتشمل هذه العوامل الميزة التنافسية لشركة سبيس إكس، وعقودها مع وكالة ناسا، والثقة التي اكتسبتها من الحكومة الأمريكية، والأهمية الاستراتيجية لمشروع ستارلينك، والعديد من المزايا غير الملموسة الأخرى.

عندما تصبح الرؤية جزءًا من التقييم

بمجرد إضافة طموحات ماسك لمراكز البيانات خارج الأرض، وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية بين الكواكب إلى المعادلة، يصبح السرد أكثر ميلًا إلى التكهنات.

لا شك أن قطاع الفضاء يستحق تقييمًا مرتفعًا. فهو قطاع ذو أهمية استراتيجية وإمكانات هائلة على المدى الطويل. ومع ذلك، يبدو أن تقييم المشاريع المتعلقة بالقمر أو المريخ أو مراكز البيانات المدارية اليوم هو أحد الطرق القليلة لتبرير قيمة شركة تقارب 3 تريليونات دولار.

تكمن المشكلة في أن شركة سبيس إكس لم تحقق بعد إيرادات ملموسة من هذه المبادرات المستقبلية. وكما كان الحال مع تسلا من قبل، يبدو أن المستثمرين مستعدون للتعامل مع مستقبل محتمل كما لو كان أمرًا حتميًا. قد يأتي هذا المستقبل في غضون خمس سنوات، أو خمس عشرة سنة، أو ربما لا يأتي أبدًا.

يخلق هذا مفارقة مثيرة للاهتمام. إذا كانت كل هذه الاحتمالات قد انعكست بالفعل في سعر السهم اليوم، فما هو حجم المجال المتبقي للمفاجآت الإيجابية؟

بقيمة سوقية تبلغ 2.66 تريليون دولار وإيرادات سنوية لا تتجاوز 18.67 مليار دولار في عام 2025، يبدو أن هامش الخطأ لدى شركة سبيس إكس يكاد يكون معدومًا. يبدو أن المستثمرين يتوقعون أداءً مثاليًا في مختلف خطوط أعمالها الطموحة.

المضاربة تُحفز الطلب أيضًا

لا يمكن تفسير الحماس المحيط بشركة سبيس إكس بالاعتماد فقط على قناعة الاستثمار طويل الأجل.

من المرجح أن جزءًا كبيرًا من الطلب مدفوع بالمضاربة والرغبة في الاستفادة من زخم السوق القوي. وعندما يقترن ذلك بانخفاض نسبة الأسهم المتاحة للتداول الحر، يتركز الطلب في نطاق ضيق جدًا، مما يخلق ظروفًا لتحركات سعرية غير متماثلة.

والنتيجة هي سهم يمكن أن يرتفع بشكل كبير بغض النظر عن العوامل الأساسية، ببساطة لعدم كفاية الأسهم المتاحة لتلبية طلب المستثمرين.

علامات الفقاعة

نعم، يُظهر تقييم سبيس إكس العديد من سمات الفقاعة المضاربية. لكن هذا لا يعني بالضرورة أنها ستنفجر غدًا.

طالما استمر المستثمرون في الإيمان بقصة الشركة، يمكن أن يبقى التقييم مرتفعًا. بل قد يرتفع السعر بشكل ملحوظ إذا ظهرت عوامل محفزة إيجابية إضافية. قد تنفصل الأسهم عن الواقع الاقتصادي لأيام أو شهور أو حتى فصول قبل أن تعود في النهاية إلى ارتباطها بالعوامل الأساسية.

مع ذلك، هناك حدود للتفاؤل والتقييم على حد سواء.

إذا لم يُعتبر تجاوز أمازون مؤشرًا تحذيريًا، فربما يُجبر اقتراب قيمة أسهم إنفيديا - والذي يتطلب فقط مضاعفة سعر السهم مرة أخرى - المستثمرين على إعادة النظر فيما إذا كانوا يبالغون في تقدير عبقرية ماسك التجارية، أو حجم السوق المستهدف، أو معدل النمو الممكن تحقيقه.

كلما أدرك المستثمرون الافتراضات غير العادية الكامنة وراء تقييم سبيس إكس، زادت احتمالية مواجهة انهيار مالي مؤلم.

لن يُغير التصحيح من طبيعة العمل

الأهم من ذلك، أن أي انخفاض مستقبلي - أو حتى انهيار كبير - في أسهم سبيس إكس لن يكون له علاقة تُذكر بالأداء التشغيلي للشركة.

ستواصل الشركة إطلاق الصواريخ، والسعي وراء مهام جديدة، وتوسيع نطاق خدمة ستارلينك، والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات ذات الصلة. ولا تتطلب أي من هذه الأنشطة تقييمًا بقيمة 3 تريليونات دولار.

شهدت الأسواق أمس مؤشرًا طفيفًا على جني الأرباح عندما انخفض سعر السهم من أكثر من 220 دولارًا إلى حوالي 200 دولار عند إغلاق السوق. ومع ذلك، حتى بعد هذا التراجع، لا يزال التقييم بعيدًا كل البعد عن المستويات التي يعتبرها العديد من المستثمرين الأساسيين معقولة.

لا يزال تفاؤل المستثمرين قويًا للغاية.

ومن المؤشرات الأخرى الجديرة بالمتابعة تزايد حجم إصدارات الأسهم والسندات من قبل شركات التكنولوجيا التي تسعى إلى جمع رؤوس الأموال في ظل ظروف السوق المواتية. إذا استمر هذا الاتجاه لفترة كافية، فقد يكتشف المستثمرون في نهاية المطاف أنهم استنفدوا قدرتهم على تمويل الموجة التالية من الفرص الاستثمارية.

مخطط سهم سبيس إكس (SPCX.US)

المصدر: اكس ستيشن 5

إريك سزميد، محلل الأسواق المالية، XTB