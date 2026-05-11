هل ستساعد OpenAI الشركات على تطبيق الذكاء الاصطناعي؟

كما أشارت العديد من شركات الاستشارات والمؤسسات ومراكز الأبحاث، مثل S&P Global وDeloitte وMIT وIBM وBloomberg، فإنّ أحد أكبر عوائق تطوير الذكاء الاصطناعي هو عدم فعالية تطبيق هذه التقنية، أو حتى غياب التطبيق تمامًا.

لا قيمة لأي برنامج أو حلّ إلا بقدر جودة تطبيقه. سواءً أكان الأمر يتعلق بلوحة تحكم بسيطة لتتبع المشاريع أو ساعات العمل، أو نموذج إدارة دورة حياة المنتج (LLM)، فقد اتبعت OpenAI مبدأ "إذا أردت إنجاز عمل ما على أكمل وجه، فافعله بنفسك"، فأنشأت شركة تُدعى "شركة تطوير OpenAI".

هذه الشركة كيان مستقل، تُديره OpenAI، وهدفها المعلن هو مساعدة الشركات على تطبيق حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي. ولا يقتصر الأمر على توفير التقنية فحسب، فبيع التراخيص، في حالة هذا الكيان المنبثق، يُعدّ أمرًا ثانويًا أو حتى من الدرجة الثالثة. تهدف الشركة الجديدة إلى إنشاء هيكل شفاف نسبيًا وإجراءات قابلة للتكرار لتطبيق الحلول في الشركات، بما في ذلك الأدوات والعمليات والمبررات التجارية والمنهجية. إلى جانب هذه المجموعة الواسعة من الأدوات والخدمات، من المتوقع أيضًا توفير خدمات استشارية.

استنادًا إلى المواد المتاحة للجمهور، يبدو أن الفكرة والتنفيذ متشابهان إلى حد كبير مع نهج بالانتير المعروف باسم "الهندسة الاستباقية".

قد تُثير نوايا OpenAI المعلنة التفاؤل بشأن نجاح الشركة في المستقبل، وفي الوقت نفسه، قد تُثير بعض المخاوف.

من الجانب الإيجابي، يمكن ملاحظة أن الشركة لا تنتظر آليات السوق لتقييم حلولها وتحسينها؛ كما أنها لا ترغب في تفويت فرصة عمل مربحة محتملة بفقدان ريادتها قبل حتى أن تبدأ المنافسة. تعالج OpenAI بشكل مباشر إحدى أكبر المشكلات في منظومة نماذج الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يُؤتي ثماره بشكل كبير في المستقبل القريب.

لكن هناك أيضًا مخاوف. فقبل كل شيء، يُعدّ متخصصو ومهندسو الذكاء الاصطناعي الذين يمتلكون المعرفة والمهارات الكافية للعمل على تطوير ما يُسمى "النماذج الرائدة" نادرين للغاية، وهم على الأرجح من بين أعلى الموظفين أجرًا في العالم اليوم. إن تكليف هؤلاء المتخصصين بأعمال التنفيذ لن يكون مكلفاً فحسب، بل قد يؤدي أيضاً إلى إبطاء التقدم في المنتجات الأساسية للشركة - نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.