هل ستشنّ OpenAI معركة قانونية ضد Apple؟

يبدو أن شراكة آبل مع OpenAI تنهار بشكل واضح، ووفقًا لتقارير بلومبيرغ، تتعاون OpenAI بالفعل مع مكتب محاماة خارجي للنظر في إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد آبل، مما يُضيف بُعدًا جديدًا من المخاطر إلى الوضع المُحيط بشركة آبل. بالنسبة للسوق، يُشير هذا إلى ضرورة إعادة تقييم التفاؤل السابق بشأن دمج ChatGPT في منظومة آبل.

الوضع بين آبل وOpenAI

تُفيد بلومبيرغ بأن التعاون الذي دام عامين بين الشركتين قد توتر بسبب عدم تحقيق OpenAI للعوائد المالية المتوقعة من الاتفاقية. تُشير التقارير إلى أن محامي OpenAI يعملون بالفعل مع مكتب محاماة خارجي على عدة مسارات قانونية يُمكن البدء بها رسميًا في المستقبل القريب، مما يُشير إلى أن هذه التحركات ليست مجرد ضغوط إعلامية. أحد العناصر الرئيسية للنزاع هو أن ChatGPT مُدمج بشكل عميق في برمجيات آبل، والذي كان من المُفترض أن يكون قناةً رئيسيةً لتحقيق الربح لشركة OpenAI والوصول إلى مئات الملايين من الأجهزة. بالنظر إلى أن الشركة تُشير إلى أن الاتفاقية لم تُحقق توقعاتها المالية، يُمكن افتراض أن هيكل الإيرادات، أو تقاسم القيمة، أو مدى انتشار النموذج على أجهزة آبل، لم يكن مُرضيًا كما كان مُتوقعًا. إن مجرد تسريب معلومات حول دعوى قضائية مُحتملة من داخل الدائرة المُقربة لشركة OpenAI يُشير إلى مُحاولة لتعزيز موقفها قبل أي نزاع رسمي مُحتمل.

الآثار المترتبة على مُستثمري آبل

من وجهة نظر مُساهمي آبل، هناك خطر يتمثل في أنه بدلًا من التركيز على دمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة في أنظمة iOS و iPadOS و macOS، سيبدأ السوق في تقييم احتمالية نشوب نزاع تعاقدي، ومطالبات مالية مُحتملة، والحاجة إلى إعادة التفاوض على الاتفاقية أو حتى مُراجعتها. كما يُمكن أن يكشف نزاع قانوني مُحتمل تفاصيل الترتيبات التجارية بين آبل و OpenAI، مما سيزيد من حالة عدم اليقين بشأن ربحية الخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي على المدى الطويل ضمن منظومة آبل. ينبغي على المستثمرين التعامل مع هذه التقارير كمثال نموذجي لمخاطر العناوين الرئيسية، التي تزيد من التقلبات على المدى القصير، وتجبر السوق على المدى المتوسط ​​على مراجعة افتراضاتها بشأن حجم وسرعة تحقيق الربح من الذكاء الاصطناعي في نتائج شركة آبل. في ظل النزاعات القائمة والتدقيق التنظيمي المحيط بشركات التكنولوجيا الكبرى، يُعزز احتمال وجود جبهة قانونية أخرى الحجة القائلة بأن ميزة الأمان التي تتمتع بها آبل قد تتآكل أكثر إذا فشلت الشركة في إثبات مسار واضح ومستقر لتحقيق الربح من الذكاء الاصطناعي. بالنسبة للمتداولين، يعني هذا بيئة مواتية لتحركات تكتيكية بناءً على عناوين الأخبار، ولكن بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، سيكون السؤال الرئيسي هو ما إذا كان النزاع سينتهي بمجرد تعديلات شكلية على الاتفاقية، أم أنه يُشكل بداية لتفكيك أوسع لنموذج التعاون الحالي بين الشركتين.

انخفضت أسهم شركة آبل بعد وقت قصير من نشر مقال في بلومبيرغ. المصدر: xStation