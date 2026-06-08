لم يُخيّب تقرير الوظائف غير الزراعية الصادر يوم الجمعة الآمال. فقد تجاوزت البيانات حتى أكثر التوقعات تفاؤلاً، مما يُشير إلى استقرار وضع سوق العمل الأمريكي. وهذا يصبّ في مصلحة الجناح المتشدد في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية. وتُشير الأسواق الآن إلى احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية قبل نهاية العام. وكان هذا التغيير في الأسعار المحرك الرئيسي وراء ارتفاع قيمة الدولار خلال الأسبوع الماضي.

لا يزال الوضع في الشرق الأوسط غامضاً. وتستمر الأسواق في التفاعل بقوة مع عناوين الأخبار، لكنها تفتقر إلى رؤية واضحة. وللعلم، شهدنا خلال عطلة نهاية الأسبوع هجمات متبادلة بين إسرائيل وإيران، بينما أعلن الرئيس ترامب اليوم عن وقف مؤقت لإطلاق النار بين الطرفين، مما حسّن معنويات السوق قليلاً.

لا يزال لأي أخبار من طهران تأثير كبير على أسعار الصرف. ومن المرجح أن يُعلن الرئيس ترامب عن اتفاق بين الطرفين في أسرع وقت ممكن، خاصةً مع انطلاق بطولة كأس العالم يوم الخميس، التي تستضيفها الولايات المتحدة ويتابعها مليارات المشاهدين حول العالم. مع ذلك، لا توجد مؤشرات تُذكر على إمكانية توقيع مذكرة تفاهم في الأيام المقبلة.

يوم الخميس، ستتجه الأنظار ليس فقط إلى ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، بل أيضًا إلى فرانكفورت، حيث ستعتلي الرئيسة لاغارد المنصة عقب قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة. تشير كل الدلائل إلى أن مجلس الإدارة سيُقر رفعًا لسعر الفائدة، وهو ما استوعبته الأسواق بالفعل. سينصبّ التركيز على ما إذا كان خطاب لاغارد سيركز أكثر على بيانات النمو التي تُشير إلى ركود، أم على المخاوف المتعلقة بالتضخم.

قد يكون صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الأربعاء بنفس القدر من الأهمية. ستكون القراءة الأساسية، نظرًا لانخفاض تقلباتها، ذات أهمية خاصة، إذ من شأنها أن تُساعد في تحديد مدى تأثير ارتفاع أسعار سلع الطاقة على القطاعات الأخرى من الاقتصاد.

الدولار الأمريكي (USD)

تشير البيانات الواردة مؤخرًا إلى أن أول اجتماع لكيفن وارش كرئيس للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (17 يونيو) لن يكون من أسهل الاجتماعات. من الصعب حاليًا تصديق قدرته على الحفاظ على قناعته بضرورة التيسير النقدي. بل من الأصعب تصديق قدرته على إقناع صانعي السياسات الآخرين.

ارتفع عدد فرص العمل المتاحة في سوق العمل الأمريكي بمقدار 172 ألف وظيفة. هذه النتيجة لا تتجاوز التوقعات فحسب (86 ألف وظيفة)، بل تتجاوز بشكل ملحوظ حتى أكثر التوقعات تفاؤلًا (125 ألف وظيفة). ينسجم هذا التقرير تمامًا مع الصورة الأوسع التي رسمتها بيانات سوق العمل الأخيرة. فقد ظلت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية قريبة من أدنى مستوياتها منذ سنوات، بينما فاجأت بيانات ADP وJOLTS الجميع بارتفاعها، لا سيما الأخيرة، مع ملاحظة أنها متأخرة بشكل ملحوظ مقارنةً ببقية البيانات.

تغيرات الوظائف غير الزراعية ومعدل البطالة في الولايات المتحدة (2023-2026)

المصدر: أبحاث XTB، 8 يونيو 2026

يتماشى هذا أيضًا مع ما ورد في محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير، حيث أشار محللو الاحتياطي الفيدرالي إلى أن أوضاع سوق العمل قد استقرت بعد فترة من التباطؤ. ومع ذلك، اعتبر بعض صناع السياسات هذا دليلًا على أن الاقتصاد ليس على وشك تباطؤ مفاجئ ولا يحتاج إلى دعم بتخفيض أسعار الفائدة.

اليورو (EUR)

قبل أن تتجه الأنظار إلى أوروبا، ينتظرنا اجتماع البنك المركزي الأوروبي. قد يؤدي عدم رفع أسعار الفائدة إلى اضطراب طفيف في الأسواق، إذ أن هذا الاحتمال مُسعّر بالكامل حاليًا. من المتوقع أن يُركز مجلس الإدارة، دون مفاجأة، على المؤتمر الصحفي. لم تعتد الرئيسة لاغارد على الخطابات المثيرة، إذ اقتصرت على الحد الأدنى من التوجيهات المستقبلية، أي التلميحات بشأن الخطوات المستقبلية.

على الأرجح، لن يختلف الوضع هذه المرة. مع ذلك، إذا ركز الخطاب بشكل أكبر على ضعف الاقتصاد الأوروبي، وأقل على مخاوف التضخم، فقد يستمر انخفاض زوج اليورو/الدولار الأمريكي. وقد تُلقي تقارير لاحقة من "مصادر مقربة من البنك المركزي الأوروبي" سيئة السمعة الضوء على توجهات مجلس الأمن.

عملات مجموعة العشر

أداء عملات مجموعة العشر [مقابل الدولار الأمريكي] (29 مايو - 5 يونيو)

المصدر: بلومبيرغ، 8 يونيو 2026

تراجعت قيمة جميع عملات مجموعة العشر الأخرى مقابل الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي. شهد زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني تحركًا طفيفًا نسبيًا، ولكنه كان كافيًا لدفعه فوق مستوى 160، الذي يعتبره الكثيرون حاجزًا نفسيًا. يزيد هذا من احتمالية تدخل بنك اليابان مجددًا، مع أن الأسابيع الأخيرة أظهرت لنا أن المؤشرات ضئيلة على قدرته على منح الين أي انتعاش دائم. ومن المرجح أن يتحقق هذا الانتعاش فقط من خلال تغيير جذري في السياسة النقدية.

في المقابل، نجد الدولار النيوزيلندي الذي فقد تقريبًا جميع المكاسب التي حققها بعد اجتماع بنك الاحتياطي النيوزيلندي الأخير. ولا يزال يعاني من ضغوط حالة عدم اليقين الجيوسياسي، التي تُؤثر أيضًا على عملات أخرى ذات تقلبات عالية، مثل الكرونة السويدية والكرونة النرويجية.

إلى جانب اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، سنتابع عن كثب بيانات التضخم الصادرة يوم الأربعاء من الصين والنرويج، وقرار بنك كندا (أيضًا يوم الأربعاء)، بالإضافة إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة لنهاية الأسبوع.

عملات الأسواق الناشئة

أداء عملات مختارة من الأسواق الناشئة [مقابل الدولار الأمريكي] (29 مايو - 5 يونيو)

المصدر: بلومبيرغ، 8 يونيو 2026

اختتم البيزو الكولومبي الأسبوع متصدراً. وكما ذكرنا الأسبوع الماضي، كان رد فعل الأسواق إيجابياً للغاية على الأداء القوي والمفاجئ للمرشح اليميني أبيلاردو دي لا إسبريلا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وينظر إليه المستثمرون على أنه المرشح الأوفر حظاً للفوز بالجولة الثانية المقرر إجراؤها في 21 يونيو.

في المقابل، وكما هو متوقع، تراجعت عملات الدول الأكثر عرضة لخطر إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة، وهي الريال البرازيلي، والراند الجنوب أفريقي، والفورنت المجري. كما تراجع أداء البيزو التشيلي أيضاً بسبب انخفاض أسعار النحاس.

وكان الوون الكوري الجنوبي الخاسر الأكبر، إذ يعاني ليس فقط من تراجع ثقة المستثمرين نتيجة عدم إحراز تقدم ملموس في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، بل أيضاً من عمليات جني الأرباح التي يقوم بها المستثمرون الأجانب في الأسهم الكورية. إنّ حجم ارتفاع مؤشر كوسبي المتوقع في عام 2026، والذي يتجاوز 70% حتى مع الأخذ في الاعتبار الانخفاض الحالي الذي يزيد عن 8%، بالإضافة إلى ظهور عقود الأسهم الفردية ذات الرافعة المالية (سامسونج وإس كيه هاينكس، اللتان تمثلان 50% من المؤشر)، يُعرّض سوق الأسهم الكورية لتقلبات كبيرة. وقد يصاحب ذلك تقلبات في قيمة الوون الكوري.

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ميخال يوزفياك، محلل أسواق مالية في إكس تي بي