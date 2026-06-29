وجدت شركة آبل (AAPL.US) نفسها في قلب نزاع جيوسياسي وتنظيمي خطير، إذ تمارس الشركة ضغوطًا مكثفة على إدارة ترامب للحصول على إذن بشراء رقائق الذاكرة من شركة ChangXin Memory Technologies (CXMT)، وهي شركة صينية مدرجة على قائمة البنتاغون 1260H باعتبارها كيانًا "مدرجًا على القائمة السوداء".

لماذا تتجه آبل إلى CXMT؟

إن ضغوط التكاليف حقيقية وواضحة بالفعل في قوائم الأسعار. فقد رفعت آبل أسعار أجهزة iPad وMacBook، مصرحةً صراحةً بأنها لم تعد قادرة على حماية عملائها من الزيادات الحادة في تكاليف الذاكرة والتخزين، والناجمة عن بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وتتواصل جهود الضغط في وزارة التجارة منذ أكثر من شهر، وقد وسّعت آبل حملتها لتشمل وكالات أخرى وحلفاء في واشنطن. من الناحية الفنية، لا يُمنع آبل من شراء الرقائق من CXMT، لكن وجود الشركة على قائمة 1260H يُشكّل عائقًا سياسيًا وسمعيًا كبيرًا.

مجلس الشيوخ: تحذير كوتون

لم يترك السيناتور توم كوتون مجالاً للشك، إذ اعتبر استخدام الشركة لمنتجات هذا المورد الصيني "خطأً فادحاً" على المدى البعيد، وعلى خصوصية العملاء، وعلى الأمن القومي الأمريكي. وهذا ليس مجرد كلام، فقد صنّفت إدارة بايدن شركة CXMT كشركة عسكرية صينية، ثم وافقت لجنة مشتركة بين الوكالات على إدراجها في قائمة الكيانات التابعة لوزارة التجارة. وعادةً ما تُرفض تراخيص الشراء من الكيانات المدرجة في هذه القائمة.

مخاطر حقيقية تواجه شركة آبل

تُسلط هذه الحالة الضوء على مشكلة هيكلية تواجه قطاع التكنولوجيا الكبرى بأكمله:

ترتفع تكاليف الذاكرة نتيجةً لازدهار الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات، ولا تُعد آبل الشركة الوحيدة المتأثرة، ولكن بصفتها مُصنِّعة للأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية واسعة الانتشار، فهي أكثر عرضةً للخطر.

تركز سلسلة التوريد - لا يُتيح سوق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية ( DRAM )، الذي تُهيمن عليه تايوان وكوريا الجنوبية (سامسونج، إس كيه هاينكس)، مجالًا كبيرًا للتفاوض.

مخاطر تشريعية وتنظيمية - أي موافقة من البيت الأبيض ستكون مُكلفة سياسيًا، وقد تُثير رد فعل من الحزبين في الكونغرس.

السمعة في الولايات المتحدة - تُعد ثقة المستهلك، وخاصةً في شريحة المنتجات الفاخرة، من أهم أصول آبل.

التقييم في سياقه التاريخي - ماذا تُشير الأرقام؟

يبلغ مُضاعف قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA) (لآخر 12 شهرًا) حاليًا 23.6 ضعفًا، مما يضع الشركة أعلى بقليل من متوسط ​​الثلاث سنوات البالغ 23.2 ضعفًا. يُظهر نطاق الانحرافات المعيارية أن المضاعفات الحالية تقع عند الحد الأعلى للمعدل التاريخي - حيث يُمثل الانحراف المعياري الواحد 24.9 ضعفًا - لذا فإن الشركة ليست باهظة الثمن، ولكنها ليست رخيصة أيضًا. وبالمقارنة، خلال أزمة كوفيد-19 في مطلع عامي 2023 و2024، تداولت أسهم آبل بانتظام دون المتوسط، أقرب إلى مستوى الانحراف المعياري السالب (حوالي 21.2 ضعفًا).

من الناحية الفنية، فإن الوضع مُختلط بنفس القدر: