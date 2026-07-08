🛢️هل سيعود سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل؟ ترامب يشير إلى انتهاء وقف إطلاق النار

يشهد سوق النفط تحولاً جذرياً بعد أقل من شهر. فبعد اختبار مستوى 70 دولاراً للبرميل لخام برنت، نختبر حالياً مستوى 78 دولاراً للبرميل، وتشير العديد من الدلائل إلى احتمال استمرار الضغط التصاعدي على سوق النفط في المستقبل القريب. وعقب هجوم إيراني على ثلاث سفن تجارية على الأقل في مضيق هرمز، ردت الولايات المتحدة بهجوم على عشرات المواقع الإيرانية المتعلقة، من بين أمور أخرى، بالدفاع الجوي. ويأتي هذا كله خلال مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني، بينما صرّح دونالد ترامب نفسه بأن اتفاق وقف إطلاق النار لم يعد ساري المفعول. فكيف يبدو الوضع الآن، وماذا يخبئ المستقبل لأسعار النفط؟

يوضح الرسم البياني تغيرات أسعار النفط في ظل النزاع الحالي وبعد التوترات السابقة في سوق النفط.

أسعار النفط ترتفع مجدداً. وكما يتضح من أحداث عامي 1990 و2022، حتى في الأشهر القليلة المقبلة، قد يكون الوضع متقلباً للغاية، مع أن التاريخ لا يُشير إلى عودة الصراع إلى أقصى حد. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

التسلسل الزمني للتصعيد: كيف تم خرق مذكرة التفاهم؟

فيما يلي التسلسل الدقيق للأحداث التي أدت إلى التصعيد الحالي للصراع:

توقيع مذكرة التفاهم: في الشهر الماضي، أبرمت الولايات المتحدة وإيران اتفاقاً مؤقتاً لمدة 60 يوماً. يضمن هذا الاتفاق مروراً آمناً ومجانية للسفن عبر مضيق هرمز مقابل تعليق مؤقت للعقوبات الأمريكية المفروضة على النفط الإيراني وبدء محادثات حول البرنامج النووي الإيراني.

توقيع مذكرة التفاهم: في الشهر الماضي، أبرمت الولايات المتحدة وإيران اتفاقاً مؤقتاً لمدة 60 يوماً. يضمن هذا الاتفاق مروراً آمناً ومجانية للسفن عبر مضيق هرمز مقابل تعليق مؤقت للعقوبات الأمريكية المفروضة على النفط الإيراني وبدء محادثات حول البرنامج النووي الإيراني.

توقيع مذكرة التفاهم: الهجوم الإيراني على سفن تجارية (بداية التصعيد): انتهكت إيران بنود الاتفاق باستهدافها ثلاث سفن تجارية عابرة لمضيق هرمز (من بينها ناقلة تحمل غازًا طبيعيًا مسالًا).

رد الولايات المتحدة: ردًا على الاعتداء على السفن التجارية، شنت القوات الأمريكية ضربة انتقامية واسعة النطاق، استهدفت أكثر من 80 هدفًا داخل الأراضي الإيرانية. كما أعادت واشنطن فرض العقوبات على تجارة النفط الإيرانية على الفور.

الهجوم الإيراني المضاد: ردت طهران بموجة أخرى من الضربات، استهدفت هذه المرة مواقع في البحرين والكويت.

نهاية رسمية للأزمة: خلال قمة الناتو في أنقرة، وضع دونالد ترامب حدًا للتكهنات، مصرحًا للصحفيين بأن وقف إطلاق النار قد انتهى ("بالنسبة لي، انتهى الأمر"). وأدان الرئيس بشدة السلطات الإيرانية، واصفًا إياها بـ"الحثالة" و"الكاذبة"، مما يحول دون أي فرصة لعودة سريعة إلى الدبلوماسية.

رد فعل السوق: عودة "عامل الحرب"

انعكست الصدمة الجيوسياسية فورًا على أسعار النفط. فقد شهد خام برنت، الذي انخفض سعره تدريجيًا في الأسابيع الأخيرة بفضل الآمال المعقودة على خفض التصعيد، انتعاشًا قويًا:

ارتفع سعر برميل خام برنت اليوم بأكثر من 3%، ليختبر مستوى 78 دولارًا للبرميل. ومنذ بداية التصعيد الحالي، ارتفعت الأسعار بنحو 10%.

ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بدرجة مماثلة، حتى وصل إلى مستوى 75 دولارًا.

بالنظر إلى الرسم البياني أدناه، يمكننا ملاحظة تفاصيل هذه الصدمة السوقية. أظهرت منحنيات العقود الآجلة السابقة، من 24 يونيو (الخط البرتقالي) إلى 1 يوليو (الخط الأزرق)، انخفاضًا طفيفًا في أسعار العقود الأقرب (الطرف القصير من المنحنى)، عندما كان المستثمرون لا يزالون يأملون في السلام. في المقابل، يُظهر المنحنى الحالي (الخط الأسود) ارتفاعًا حادًا وعموديًا في أسعار العقود ذات مواعيد التسليم في الأشهر المقبلة. نلاحظ أيضًا اتساعًا واضحًا في فروق أسعار العقود الآجلة، على الرغم من أنها لا تزال دون دولار واحد. يُثبت هذا التكوين العميق بوضوح أن السوق الآجلة تدفع علاوة كبيرة للتسليم الفوري للسلعة خشية حدوث حصار فعلي للإمدادات. بالإضافة إلى ذلك، لاحظنا خلال الأيام القليلة الماضية تشكّل حالة كونتانجو في الطرف القصير من منحنى العقود الآجلة حتى نهاية هذا العام، نتيجة لتسارع وتيرة تسليم السلعة من الخليج العربي.

The chart shows forward curves for the oil market from the last two weeks

يشهد منحنى العقود الآجلة حاليًا تراجعًا كبيرًا، على الرغم من أننا شهدنا قبل أسبوع واحد فقط حالة تضخم سعري في الطرف القصير. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي.

يُطرح الآن سؤال جوهري: هل نعود إلى عامل الحرب؟ بالتأكيد نعم، مع أننا نتوقع أي شيء من دونالد ترامب. من جهة أخرى، فقد بلغ التصعيد حدًا خطيرًا لدرجة أن الضغط التصاعدي قد يستمر، حتى بدون أي تصريحات إضافية من كلا الجانبين.

الموقع الرئيسي: من أي جانب تعرضت السفن للهجوم؟

تشير التقارير المتاحة إلى تعرض ثلاث سفن تجارية لهجوم مباشر أثناء عبورها مضيق هرمز الاستراتيجي. ورغم أن التقارير الرسمية لا تُحدد إحداثيات دقيقة في الوقت الحالي (سواء وقع الهجوم داخل المياه الإقليمية لسلطنة عُمان أو إيران)، فإن هذا التحديد ذو أهمية بالغة للملاحة البحرية.

جغرافيًا، يُعد مضيق هرمز ضيقًا للغاية، ومن المفترض أن تمر طرق الشحن الدولية المعتمدة (الداخلة والخارجة) عبر المياه الإقليمية لسلطنة عُمان (حول جيب مسندم). إن قرار إيران شنّ هجوم في هذا الممر الحيوي، منتهكةً بذلك المذكرة الموقعة مؤخراً والتي تضمن المرور الآمن والمجاني، يُظهر تصميم طهران على السيطرة على هذا الممر المائي الضيق برمته، بغض النظر عن حدود الدول.

ماذا يعني هذا بالنسبة للولايات المتحدة وضمانات المرور الآمن؟ إن خرق الاتفاقية يُقيّد بشدة قدرة الولايات المتحدة على ضمان المرور الآمن للسفن باستخدام الوسائل الدبلوماسية. ونظراً لأن إيران لا تحترم الاتفاقيات، وتتجاهل وضع طرق التجارة، وتُوسّع نطاق الصراع ليشمل دولاً أخرى في المنطقة (الكويت والبحرين)، فإن الولايات المتحدة تواجه تحدياً لوجستياً وعسكرياً. والطريقة الوحيدة لفرض انفتاح المضيق الآن هي توفير حماية عسكرية دائمة للقوافل (مرافقة عسكرية). وهذا بدوره يزيد بشكل كبير من خطر وقوع مواجهة بحرية مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في كل حادثة تقريباً. ويُمثل هذا الوضع كابوساً لسوق النفط، حيث يُهدد بعودة الأسعار إلى مستويات قياسية.

يُظهر الرسم البياني مقارنة بين أسعار خام غرب تكساس الوسيط وفارق سعر التكرير.

ظل هامش الربح عند مستوى مرتفع، حتى مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط. هذا يعني أن أسعار الوقود لم تشهد أي استقرار يُذكر بعد النزاع الذي دام قرابة ثلاثة أشهر. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي.

كيف يبدو وضع النفط من الناحية الفنية؟

يوضح الرسم البياني سلوك أسعار النفط والتحليل الفني.

يشهد النفط انتعاشًا قويًا للجلسة الثانية على التوالي، بعد استقراره فوق 70 دولارًا للبرميل. ويختبر النفط حاليًا متوسطه المتحرك لـ 200 فترة، وقد يخترق الحد العلوي لقناة الاتجاه الهابط. تقع منطقة عرض قوية جدًا بين 80 دولارًا ومستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8، ثم 85 دولارًا للبرميل. إذا استمر تدفق السفن عبر مضيق هرمز، فمن غير المتوقع أن نشهد ارتفاعًا فوق منطقة 80-85 دولارًا. في حال وقوع تبادل إطلاق نار مباشر بين القوات الأمريكية والإيرانية، فإن احتمالية ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار ستكون مرتفعة للغاية. المصدر: xStation5