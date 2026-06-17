بدايةً، يُعدّ أي تغيير في أسعار الفائدة عبر المحيط الأطلسي اليوم حدثًا بارزًا. ولذلك، سينصبّ التركيز على جانبين رئيسيين: توقعات اللجنة بشأن أسعار الفائدة، والمؤتمر الصحفي الأول لكيفن وارش. كما ستكون التوقعات الجديدة للاحتياطي الفيدرالي بشأن النمو الاقتصادي والتضخم جديرة بالملاحظة.

الشكل 1: أسعار الفائدة وعوائد السندات الأمريكية (1998-2026)

المصدر: أبحاث XTB، ١٧ يونيو ٢٠٢٦

سيواجه الرئيس الذي اختاره ترامب مهمة صعبة. يتوقع الكثيرون أن يسعى لإرضاء الرئيس من خلال تبني موقف متساهل. في الوقت نفسه، سيخضع خطابه لتدقيق دقيق من قبل المحللين حول العالم، الذين سيراقبون ما إذا كان هناك تباين كبير بين تصريحات وارش والإشارات الصادرة عن بقية أعضاء اللجنة. إذا كان الأمر كذلك، فقد يفقد الرئيس الجديد ثقة المستثمرين منذ البداية. لذا، يبدو من غير المرجح أن يختار تغييرًا جذريًا في خطابه.

لا يبدو أن الظروف الحالية تسمح بتبني موقف متساهل. مع ذلك، من شأن توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، المقرر يوم الجمعة، أن يُسهّل مهمة وارش إلى حد ما، مما يسمح له باتخاذ نهج أكثر موضوعية تجاه مخاطر التضخم التي تصدرت المشهد مؤخرًا. والأهم من ذلك، سيتم تقييم تصريحاته في ضوء توقعات اللجنة لأسعار الفائدة (مخطط النقاط).

قبل صدور القرار، يسود السوق هدوءٌ غير معتاد. انخفض كلٌ من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1% اليوم، وكذلك الدولار مقابل اليورو. قد يُنهي بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المصحوب بمخطط النقاط المذكور آنفًا والمؤتمر الصحفي لوارش، هذا الهدوء.

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ميخال يوزفياك، محلل أسواق مالية في XTB