هل سينتعش السوق بعد عمليات البيع المكثفة يوم الخميس؟

الجغرافيا السياسية: يُؤجّج التصعيد في الشرق الأوسط المخاطر. رفضت إيران اقتراح وقف إطلاق النار الذي طرحه رئيس الوزراء العراقي، محذرةً من أن أي ضربة أمريكية على طهران ستؤدي إلى هجمات على تل أبيب وإغلاق الحوثيين لمضيق باب المندب. وقد أكدت القيادة المركزية الأمريكية بالفعل شنّها غارات جوية لليلة الثالثة عشرة على التوالي على أهداف عسكرية إيرانية، بينما قدّر وزير الدفاع بيت هيغسيث تكلفة الحرب مع إيران على الولايات المتحدة بنحو 37.5 مليار دولار. إضافةً إلى ذلك، هاجم الحوثيون ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، مما أدى إلى إنشاء نقطة اختناق حيوية ثانية لخطوط الإمداد على طول مضيق هرمز.

التجارة: ترامب يُطلق موجة جديدة من الرسوم الجمركية على 60 شريكًا تجاريًا. ابتداءً من يوم الجمعة، فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية تتراوح بين 10 و12.5% ​​على 60 اقتصادًا بذريعة عدم كفاية الجهود المبذولة لمكافحة العمل القسري، لتحل محل الرسوم الجمركية العالمية المنتهية الصلاحية البالغة 10% بموجب المادة 122. وقد قوبل القرار بانتقادات من الشركاء التجاريين، حيث وصفت البرازيل الرسوم بأنها "تعسفية"، وأستراليا بأنها "غير مبررة"، واليابان بأنها "مؤسفة". ومع ذلك، لم تعلن أي من هذه الدول عن أي إجراءات انتقامية.

رد فعل السوق الأمريكية: عمليات بيع مكثفة مدفوعة بقطاعي النفط والتكنولوجيا. أغلقت وول ستريت جلسة الخميس على انخفاض حاد، حيث تراجع مؤشر داو جونز بأكثر من 500 نقطة (حوالي 1%)، مسجلاً خامس يوم خسارة له من أصل ستة أيام، بينما سجل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك أسوأ يوم لهما منذ 23 يونيو، حيث خسرا 1.2% و2.2% على التوالي. تأثر السوق سلبًا بأداء شركتي تسلا (-15%، وهو أسوأ أداء لها منذ مارس 2025) وألفابت (-7%، وهو أكبر انخفاض لها منذ مايو 2025) عقب رفع توقعاتهما للإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي، ما أدى مجتمعين إلى انخفاض القيمة السوقية بنحو 500 مليار دولار. تباين أداء العقود الآجلة يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.13%، ومؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.44%، بينما استقر مؤشر داو جونز.

آسيا: شهدت جلسة التداول انخفاضًا عامًا، مع تعليق التداول في كوريا الجنوبية. انخفض مؤشر نيكاي 225 بنحو 2.7-2.8%، ومؤشر توبكس بنسبة 1%، وتراجع مؤشر كوسبي بأكثر من 5%، ما استدعى تفعيل آلية "التداول الجانبي" في بورصة كوريا (كوسبي وكوسداك)، والتي علقت التداول الخوارزمي مؤقتًا. انخفض مؤشر هانغ سينغ بنسبة 1.33%، ومؤشر سي إس آي 300 بنسبة 1.4%، ومؤشر إيه إس إكس 200 بنسبة 0.95%، وذلك في ظل ارتفاع أسعار النفط، والتوترات في الشرق الأوسط، والتعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب. وواجه قطاع التكنولوجيا في المنطقة ضغوطًا إضافية نتيجة انخفاض أسهم شركات إس كيه هاينكس (-3.5% بعد بلوغها الحد الأقصى لتحويل شهادات الإيداع الأمريكية)، وسامسونج (-4%)، وسوفت بنك (-7.5%).

أما بالنسبة للعملات، فقد سجل الين أدنى مستوياته في 40 عامًا، بينما استقر الدولار. وارتفع معدل التضخم الأساسي في اليابان إلى 1.6% على أساس سنوي في يونيو (تماشيًا مع التوقعات)، مسجلًا أول ارتفاع له منذ مارس، مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط، في حين بقي الين قريبًا من أدنى مستوياته في عدة سنوات مقابل الدولار (163.7-163.8). وتضغط وزارة الخزانة الأمريكية على بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، في حين أشار وزير المالية الياباني كاتاياما إلى استعداده لتدخل حاسم في سوق العملات. أما بالنسبة لأسعار الصرف، فإن تحركات الصباح متواضعة: EURUSD +0.17% ، GBP/USD +0.18% ، USD/JPY -0.01% ، USD/PLN -0.24% ، EUR/PLN -0.02% .

السلع: النفط فوق 100 دولار، والعوائد في ارتفاع. تجاوز خام برنت حاجز 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ مايو، مسجلاً مكاسب بنحو 7% يوم الخميس ليصل إلى 100.69 دولار، قبل أن يشهد تصحيحاً طفيفاً صباح الجمعة (-2.14% على عقد خام غرب تكساس الوسيط وفقاً لبيانات الأسعار) رداً على هجوم الحوثيين على ناقلات النفط السعودية. وارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2025 (4.705%)، ويشير المحللون إلى أن السوق دخلت هذا التصعيد وهي في وضع غير مواتٍ، مما يضخم رد فعل الأسعار على أي أخبار سلبية تتعلق بالعرض. ويحافظ الذهب على استقراره قرب مستوى الدعم عند 4040 دولاراً (-0.05% في الجدول)، بينما ارتفعت الفضة بنسبة 1.14%.

الشركات: خفضت فولكس فاجن توقعاتها، بينما حققت إنتل وأوراكل نتائج أفضل من المتوقع. أعلنت فولكس فاجن عن انخفاض في أرباحها التشغيلية بنحو 10% على أساس سنوي لتصل إلى 3.5 مليار يورو (أقل من التوقعات التي بلغت 4.3 مليار يورو)، وتوقعت، لأول مرة، انخفاضًا في الإيرادات يصل إلى 3% في عام 2026، وذلك بعد فترة وجيزة من تأكيد خططها لتقليص ما يصل إلى 100 ألف وظيفة. في المقابل، سجلت إنتل أسرع نمو في إيراداتها خلال 15 عامًا (25% على أساس سنوي، لتصل إلى 16.1 مليار دولار؛ وارتفعت أسهمها بنسبة 9% بعد الإغلاق)، بينما ارتفعت أسهم أوراكل بنسبة 3% بعد توقيعها عقدًا برمجيًا لمدة 10 سنوات مع البنتاغون بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار. وارتفعت أسهم SAP بنسبة 3% في تداولات ما قبل افتتاح السوق بعد زيادة بنسبة 27% على أساس سنوي في حجم أعمالها السحابية المتراكمة لتصل إلى 22.9 مليار يورو، على الرغم من مراجعتها النزولية لتوقعات أرباحها لعام 2026 بسبب تكاليف الحصول على البيانات اللازمة للذكاء الاصطناعي.