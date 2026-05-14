هل سيساعد شي جين بينغ في إعادة فتح مضيق هرمز؟ صحيفة نيويورك تايمز تنشر تفاصيل مفاجئة حول الهجمات السعودية والإماراتية على إيران 💥

بحسب تقارير صحيفة نيويورك تايمز، شنت السعودية والإمارات العربية المتحدة ضربات سرية على الأراضي الإيرانية ردًا على هجمات استهدفت النظامين الملكيين خلال الصراع الدائر في الشرق الأوسط. وهذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يهاجم فيها البلدان إيران بشكل مباشر، ما يشير إلى تحول واضح في موازين القوى الإقليمية. في غضون ذلك، أعلن الرئيس ترامب أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبدى استعداده للمساعدة في إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا، وأكد أن بكين لن تزود طهران بمعدات عسكرية.

ويشهد الدولار ارتفاعًا على خلفية هذه الأحداث، بينما تواصل مؤشرات سوق الأسهم مكاسبها مدفوعةً بآمال خفض التصعيد وإعادة فتح ممر نفطي رئيسي مسؤول عن نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.

كان تقلب السوق واضحًا عند إغلاق التداول في أوروبا. ويواصل الدولار ومؤشرات الأسهم اتجاههما الصعودي.