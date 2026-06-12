تستفيد شركات السلع الفاخرة والبنوك الفرنسية مع ارتفاع التضخم

ارتفعت أسهم شركات السلع الفاخرة والبنوك الفرنسية بعد أن أظهرت أحدث قراءة للتضخم ارتفاعًا في معدلاته.

التضخم في ازدياد

أكدت بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) تسارع وتيرة التضخم في فرنسا.

في مايو، بلغ مؤشر أسعار المستهلك المنسق (HICP) (على أساس سنوي) 2.8%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2024.

من هم الرابحون؟

كانت أبرز الشركات الرابحة في قطاع السلع الفاخرة هي: LVMH (MC.FR) +4%، وHermès (RMS.FR) +4%، وKering (KER.FR) +5%.

MC.FR (D1)

تجاوز السعر مستوى المقاومة عند مستوى فيبوناتشي 78.6% (حيث يمتد خط الاتجاه طويل الأجل أيضًا) وتوقف عند مستوى فيبوناتشي 61.8%، حيث يتواجد أيضًا المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 يوم. المصدر: xStation5

وامتدت المكاسب أيضًا إلى البنوك الفرنسية، بما في ذلك بنك باريبا (BNP.FR) +5%، وسوسيتيه جنرال (GLE.FR) +6%، وكريدي أجريكول (ACA.FR) +3%.

BNP.FR (D1)

يقترب تقييم البنك من أعلى مستوى له على الإطلاق. وبناءً على مستويات فيبوناتشي، يمكن تحديد الهدف المحتمل التالي للمشترين عند حوالي 110-120 يورو. وفي حال تراجع الإقبال، سيكون مستوى الدعم الأول عند حوالي 88 يورو. المصدر: xStation5

ينبع رد فعل السوق من الاعتقاد بأن كلا القطاعين قد يحققان أداءً جيدًا نسبيًا في ظل بيئة تضخم مرتفعة.

بالنسبة للبنوك، يمكن أن يدعم ارتفاع ضغط الأسعار التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، مما يُحسّن عادةً هوامش صافي الفائدة.

أما شركات السلع الفاخرة، فقد أظهرت تاريخيًا قدرتها على تحميل العملاء تكاليف أعلى دون التأثير بشكل ملحوظ على الطلب، لا سيما بين المستهلكين الأكثر ثراءً.